«Έπεσε» η Google: Προβλήματα σε χώρες της Ευρώπης

Οι υπηρεσίες της Google έχουν διακοπεί σε μερικές χώρες, κυρίως στη νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταδίδει το κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Χρήστες αναφέρουν ότι οι βασικές υπηρεσίες της Google, όπως η αναζήτηση, το YouTube και το Gmail, δεν λειτουργούν σωστά, με σελίδες να μην φορτώνουν ή να εμφανίζουν σφάλματα.

Η Google δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το πρόβλημα, αλλά οι αναφορές χρηστών δείχνουν ότι η διακοπή είναι εκτεταμένη και επηρεάζει πολλές περιοχές. Η εταιρεία δεν έχει αναφέρει την αιτία της διακοπής ή τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης.