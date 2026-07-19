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«Έπεσε» το Facebook: Το μήνυμα που εμφανίζει

Η Meta δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τα αίτια - Αφορά την πρόσβαση από υπολογιστή

The LiFO team
The LiFO team
FACEBOOK ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
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Προβλήματα ως προς την πρόσβαση των χρηστών -μέσω υπολογιστή- στο Facebook καταγράφονται τις τελευταίες ώρες, με τη Meta να μην έχει εκδώσει μέχρι στιγμής κάποια ανακοίνωση.

Κατά την προσπάθεια σύνδεσης, η πλατφόρμα εμφανίζει μήνυμα που ενημερώνει τους χρήστες ότι ο λογαριασμός τους δεν είναι προσωρινά διαθέσιμος εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.

Facebook: Το μήνυμα που εμφανίζει στους χρήστες

«Ο λογαριασμός δεν είναι διαθέσιμος προς το παρόν.

Ο λογαριασμός σας δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά, λόγω τεχνικού προβλήματος. Περιμένουμε να λυθεί σύντομα. Δοκιμάστε ξανά σε μερικά λεπτά».

Μέχρι στιγμής, η Meta δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την αιτία του προβλήματος, την έκτασή του ή τον χρόνο αποκατάστασης της λειτουργίας της πλατφόρμας.

FACEBOOK ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Facebook Twitter
Το μήνυμα που βγάζει στους χρήστες το Facebook, όταν προσπαθούν να μπουν από υπολογιστή


 

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