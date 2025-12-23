Επανάσταση στη μάχη με την παχυσαρκία: Ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε το Wegovy σε χάπι

Επανάσταση στη μάχη με την παχυσαρκία σηματοδοτεί η έγκριση της πρώτης θεραπείας σε χάπι με χορήγηση μία φορά την ημέρα από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ.

Ο FDA ενέκρινε μια μορφή χαπιού του φαρμάκου απώλειας βάρους Wegovy, σύμφωνα με τον φαρμακευτικό κολοσσό Novo Nordisk. Είναι το πρώτο χάπι του είδους του που λαμβάνει έγκριση από την ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τα φάρμακα απώλειας βάρους.

Η δανέζικη εταιρεία παρασκευής του Wegovy, Novo Nordisk, δήλωσε ότι το χάπι που λαμβάνεται μία φορά την ημέρα ήταν μια «βολική επιλογή» σε σχέση με το ενέσιμο σκεύασμα και θα παρείχε την ίδια απώλεια βάρους με την ένεση. Η επιλογή αυτή γίνεται πλέον πράξη, μετά την έγκριση του Wegovy από τον FDA ειδικά για την απώλεια βάρους.

Άλλα φάρμακα όπως το Ozempic, το οποίο έχει παρόμοια αποτελέσματα απώλειας βάρους, εγκρίθηκαν κυρίως για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2

Το BBC επικοινώνησε με τον FDA για σχόλια αναφορικά με αυτήν την έγκριση -ορόσημο που αλλάζει το τοπίο στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Το χάπι Wegovy κατέγραψε μέση απώλεια βάρους 16,6% κατά τη διάρκεια των κλινικών δοκιμών της Novo Nordisk, δήλωσαν εκπρόσωποι της εταιρείας τη Δευτέρα.

Το 33% από τους περίπου 1.300 συμμετέχοντες παρουσίασε απώλεια βάρους 20% ή μεγαλύτερη στην ίδια δοκιμή, πρόσθεσαν οι εκπρόσωποι της Δανέζικης φαρμακοβιομηχανίας.

Πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει το Wegovy σε χάπι

Το χάπι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ στις αρχές Ιανουαρίου του 2026.

«Οι ασθενείς θα έχουν στη διάθεσή τους ένα βολικό χάπι που λαμβάνεται μία φορά την ημέρα και μπορεί να τους βοηθήσει να χάσουν τόσο βάρος όσο και η αρχική ένεση Wegovy», δήλωσε ο Mike Doustdar, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Η έκδοση σε μορφή χαπιού του Wegovy θα μπορούσε να δώσει ώθηση στις πωλήσεις της Novo Nordisk μετά από μια δύσκολη χρονιά, κατά την οποία οι μετοχές της μειώθηκαν, με την εταιρεία να προσβλέπει σε κέρδη.

Η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει έντονο ανταγωνισμό στην αγορά απώλειας βάρους από ανταγωνιστικές φαρμακευτικές εταιρείες όπως η Eli Lilly.

Οι μετοχές της Novo Nordisk σημείωσαν άνοδο σχεδόν 10% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου στη Νέα Υόρκη μετά την ανακοίνωση για την έγκριση του πρώτου χαπιού από τον FDA.