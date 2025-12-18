Ενυδάτωση: Αρκούν τα οκτώ ποτήρια νερό την ημέρα κατά τους χειμερινούς μήνες;

Το να παραμένει κανείς επαρκώς ενυδατωμένος μπορεί να αποδειχθεί απροσδόκητα δύσκολο τους χειμερινούς μήνες, όμως οι ειδικοί υγείας τονίζουν ότι είναι εξίσου σημαντικό – αν όχι πιο σημαντικό – απ' ό,τι το καλοκαίρι.

Η Yadira Santiago Banuelos, κλινική επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Purdue στις ΗΠΑ, εξηγεί ότι η ενυδάτωση παίζει καθοριστικό ρόλο σε πολλούς τομείς, από την υγεία του δέρματος έως το ανοσοποιητικό σύστημα, όταν πέφτουν οι θερμοκρασίες.

«Όταν είμαστε καλά ενυδατωμένοι εσωτερικά, είμαστε και καλύτερα ενυδατωμένοι εξωτερικά, κάτι που βοηθά με την ξηροδερμία», ανέφερε η Banuelos.

Η ενυδάτωση στηρίζει και το ανοσοποιητικό σύστημα κατά την περίοδο που κορυφώνονται τα κρυολογήματα και η γρίπη. «Βοηθά στη δημιουργία ενός υγρού στρώματος στους βλεννογόνους, το οποίο συμβάλλει στην αποτροπή ιών, βακτηρίων και παρόμοιων παραγόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα», πρόσθεσε.

Γιατί η αφυδάτωση τον χειμώνα περνά εύκολα απαρατήρητη

Η Banuelos επισημαίνει ότι οι άνθρωποι συχνά υποτιμούν τον κίνδυνο αφυδάτωσης τους ψυχρότερους μήνες.

«Συνήθως τον χειμώνα δεν συνδέουμε αυτές τις περιόδους τόσο έντονα με την αφυδάτωση», είπε. «Έτσι δεν σκεφτόμαστε ενεργά ότι πρέπει να πίνουμε αρκετό νερό».

Την ίδια στιγμή, η αίσθηση της δίψας εξασθενεί. «Οι υποδοχείς της δίψας μειώνονται στην πραγματικότητα κατά περίπου 40%», εξήγησε η Banuelos, πράγμα που σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να είναι ήδη αφυδατωμένοι όταν αρχίσουν να νιώθουν δίψα.

Ο κρύος καιρός συμβάλλει επίσης με λιγότερο προφανείς τρόπους. Ο ξηρός αέρας αφαιρεί υγρασία από το δέρμα, η ούρηση γίνεται συχνότερη τον χειμώνα και η εφίδρωση εξακολουθεί να υπάρχει — ακόμη κι αν δεν γίνεται τόσο εύκολα αντιληπτή.

«Εξακολουθούμε να ιδρώνουμε, αλλά συχνά δεν το αντιλαμβανόμαστε, γιατί με το κρύο ο ιδρώτας τείνει να εξατμίζεται πολύ πιο γρήγορα», ανέφερε.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για την υγεία από την αφυδάτωση;

Σύμφωνα με την Banuelos, η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων, ανάλογα με τη σοβαρότητά της. Σε αυτά περιλαμβάνονται ζάλη, ξηροδερμία, σκασμένα χείλη, αίσθημα λιποθυμίας ή «θολούρας», καθώς και κόπωση.

Η παρατεταμένη αφυδάτωση μπορεί να γίνει πολύ πιο σοβαρή. «Μπορεί σίγουρα να αυξήσει τον κίνδυνο πιο σοβαρών επιπλοκών, όπως προβλήματα στα νεφρά, για παράδειγμα νεφρική ανεπάρκεια ή αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης πέτρας στα νεφρά».

Πόσο νερό χρειάζεστε πραγματικά;

Η συνηθισμένη συμβουλή για οκτώ ποτήρια νερό την ημέρα δεν επαρκεί για όλους.

«Οι άνδρες συνήθως χρειάζονται περισσότερο, περίπου 13 ποτήρια (περίπου 3 λίτρα) νερό την ημέρα», ανέφερε η Banuelos. «Οι γυναίκες χρειάζονται κατά μέσο όρο περίπου εννέα ποτήρια (περίπου 2 λίτρα) νερό την ημέρα».

Οι ανάγκες μπορεί να αυξηθούν κατά την εγκυμοσύνη ή τον θηλασμό, όταν οι γυναίκες ενδέχεται να χρειάζονται παρόμοια επίπεδα πρόσληψης με τους άνδρες.

Με πληροφορίες από euronews.com