Ένας στους τέσσερις δεν ανησυχεί για σεξουαλικό deepfake υλικό που έχει δημιουργηθεί χωρίς συναίνεση

Ένας στους τέσσερις ανθρώπους θεωρεί ότι δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να δημιουργεί ή να μοιράζεται σεξουαλικό deepfake υλικό, ή νιώθει ουδέτερος απέναντι στο ζήτημα, ακόμη και όταν το άτομο που απεικονίζεται δεν έχει συναινέσει, σύμφωνα με έρευνα.

Τα ευρήματα οδήγησαν μία ανώτερη αξιωματικό της βρετανικής αστυνομίας να προειδοποιήσει ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνει μια επιδημία βίας κατά γυναικών και κοριτσιών (VAWG), ενώ κατηγόρησε τις τεχνολογικές εταιρείες ότι είναι συνένοχες σε αυτή την κακοποίηση.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε 1.700 άτομα κατόπιν εντολής της βρετανικής αστυνομίας, έδειξε ότι το 13% των ερωτηθέντων θεωρούσε πως δεν υπάρχει τίποτα κακό στη δημιουργία και κοινοποίηση σεξουαλικών ή ερωτικών deepfakes - δηλαδή ψηφιακά τροποποιημένου υλικού που παράγεται με AI χωρίς συναίνεση.

Ένα επιπλέον 12% εμφανίστηκε ουδέτερο απέναντι στο ζήτημα.

Η ντετέκτιβ Κλερ Χάμοντ, από το Eθνικό Kέντρο για την προστασία του κοινού και για την αντιμετώπιση της βίας κατά γυναικών και κοριτσιών, υπενθύμισε ότι «η κοινοποίηση ερωτικών εικόνων κάποιου χωρίς τη συναίνεσή του — πραγματικών ή μη — είναι βαθιά παραβατική».

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, δήλωσε: «Η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνει την επιδημία βίας κατά γυναικών και κοριτσιών παγκοσμίως. Οι τεχνολογικές εταιρείες είναι συνένοχες σε αυτή την κακοποίηση και έχουν κάνει τη δημιουργία και διακίνηση υλικού κακοποίησης τόσο εύκολη όσο το πάτημα ενός κουμπιού. Πρέπει να δράσουν άμεσα για να το σταματήσουν».

Κάλεσε ακόμη τα θύματα deepfake υλικού να απευθύνονται στην αστυνομία. «Αυτό είναι σοβαρό έγκλημα και θα σας στηρίξουμε», είπε η Χάμοντ. «Κανείς δεν πρέπει να υποφέρει στη σιωπή ή στην ντροπή».

Η έκθεση, που εκπονήθηκε από τη συμβουλευτική εταιρεία Crest Advisory στον τομέα Εγκλήματος και Δικαιοσύνης, διαπίστωσε ότι το 7% των συμμετεχόντων είχε απεικονιστεί σε σεξουαλικό ή ερωτικό deepfake. Από αυτούς, μόλις το 51% το είχε αναφέρει στην αστυνομία. Μεταξύ όσων δεν το ανέφεραν σε κανέναν, οι συχνότεροι λόγοι ήταν η ντροπή και η αμφιβολία ότι η υπόθεση θα λαμβανόταν σοβαρά.

Τα δεδομένα έδειξαν επίσης ότι οι άντρες κάτω των 45 ετών είναι πιο πιθανό να θεωρούν αποδεκτό να δημιουργούν και να μοιράζονται deepfake υλικό. Αυτή η ομάδα ήταν επίσης πιο πιθανό να παρακολουθεί διαδικτυακή πορνογραφία, να συμφωνεί με μισογυνιστικές αντιλήψεις και να έχει θετική στάση απέναντι στην AI.

Ωστόσο, η έκθεση σημειώνει ότι ο συσχετισμός ηλικίας και φύλου με αυτές τις απόψεις είναι «ασθενής» και απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

Ένας στους 20 συμμετέχοντες παραδέχτηκε ότι έχει δημιουργήσει deepfake υλικό στο παρελθόν. Περισσότεροι από ένας στους δέκα είπαν ότι θα έφτιαχναν ένα στο μέλλον. Και τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων είπαν ότι έχουν δει, ή μπορεί να έχουν δει, deepfake υλικό.

Με πληροφορίες από Guardian