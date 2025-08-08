Ένας διαστρικός κομήτης με ταχύτητα 210.000 χλμ./ώρα πλησιάζει -Το Hubble μόλις τον κατέγραψε

Την καλύτερη φωτογραφία μέχρι σήμερα ενός διαστρικού κομήτη που διέρχεται από το ηλιακό μας σύστημα έδωσε στη δημοσιότητα το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble, όπως ανακοίνωσαν την Πέμπτη η NASA και η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA).

Ο κομήτης, γνωστός ως 3I/Atlas, εντοπίστηκε τον περασμένο μήνα από τηλεσκόπιο στη Χιλή και αποτελεί μόλις το τρίτο γνωστό διαστρικό αντικείμενο που περνά από τη γειτονιά μας, μετά τον 1I/‘Oumuamua το 2017 και τον 2I/Borisov το 2019. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν αποτελεί απειλή για τη Γη.

Μικρότερος από τις αρχικές εκτιμήσεις ο κομήτης 3I/Atlas

Αρχικές μετρήσεις υπολόγιζαν τη διάμετρο του παγωμένου πυρήνα του σε αρκετά μίλια, όμως τα δεδομένα του Hubble την περιορίζουν σε λιγότερα από 5,6 χλμ., με πιθανό μέγεθος έως και μόλις 300 μέτρα. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Astrophysical Journal Letters.

Ο 3I/Atlas κινείται με ταχύτητα περίπου 210.000 χλμ./ώρα. Η τροχιά του θα τον φέρει πιο κοντά στον Άρη παρά στη Γη, διατηρώντας ασφαλή απόσταση και από τους δύο πλανήτες. Όταν φωτογραφήθηκε από το Hubble, βρισκόταν σε απόσταση 445 εκατ. χλμ.

Οι εικόνες αποκάλυψαν ένα δακρυόσχημο νέφος σκόνης γύρω από τον πυρήνα και ίχνη ουράς, χαρακτηριστικά κομήτη που θερμαίνεται πλησιάζοντας τον Ήλιο.

Ορατός ως τον Σεπτέμβριο

Η NASA εκτιμά ότι ο κομήτης θα φτάσει στο περιήλιό του στα τέλη Οκτωβρίου, κινούμενος ανάμεσα στις τροχιές του Άρη και της Γης. Αναμένεται να παραμείνει ορατός με τηλεσκόπια μέχρι τον Σεπτέμβριο, προτού χαθεί πίσω από τον Ήλιο. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι υπολογισμοί, θα εμφανιστεί ξανά στις αρχές Δεκεμβρίου, προσφέροντας νέες ευκαιρίες παρατήρησης.

Το Αστεροσκοπείο Las Cumbres στη Χιλή εξηγεί ότι η ονομασία «3I» δηλώνει το τρίτο διαστρικό αντικείμενο που έχει ανακαλυφθεί. Και τα τρία γνωστά σώματα έχουν σκούρα, κοκκινωπή απόχρωση, αντανακλώντας περίπου το 5% του ηλιακού φωτός που δέχονται, παρόμοια με την ανακλαστικότητα της ασφάλτου.

Σε αντίθεση με τον ‘Oumuamua, ο 3I/Atlas δεν παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές φωτεινότητας κατά την περιστροφή του, ένδειξη ότι πιθανότατα έχει πιο σφαιρικό σχήμα. Το αστεροσκοπείο δημιούργησε και κινούμενη απεικόνιση (animation) της πορείας του, βασισμένη σε παρατηρήσεις της 4ης Ιουλίου 2025.

Με πληροφορίες από CBS