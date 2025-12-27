Έναν χρόνο μετά: Πώς εξελίσσεται το πρώτο γονιδιακά επεξεργασμένο πρόβατο της Ινδίας

Το πρώτο γονιδιακά επεξεργασμένο προβάτο που γεννήθηκε στην Ινδία έκλεισε πρόσφατα έναν χρόνο ζωής και, σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα που τον ανέπτυξε, εξελίσσεται φυσιολογικά.

Το ζώο, που γεννήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2024 στο ινδικά διοικούμενο Κασμίρ, ονομάστηκε Ταρμίμ και φιλοξενείται σε ειδικό χώρο στο Αγροτικό Πανεπιστήμιο Sher-e-Kashmir στη Σριναγκάρ, μαζί με τη δίδυμη αδελφή του που δεν έχει υποστεί γονιδιακή επέμβαση.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν την τεχνολογία CRISPR, με την οποία παρεμβαίνουν στο DNA στοχευμένα, τροποποιώντας γονίδια που σχετίζονται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Στην περίπτωση του Ταρμίμ, η ομάδα επέλεξε να επεξεργαστεί το γονίδιο της μυοστατίνης, το οποίο επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη μυϊκής μάζας. Όπως εξηγούν, η απενεργοποίησή του στοχεύει στην αύξηση της μυϊκής ανάπτυξης.

Φωτ: Abid Bhat/BBC

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της προσπάθειας, τον κοσμήτορα της Κτηνιατρικής Σχολής Ρίαζ Σαχ, οι μέχρι τώρα μετρήσεις δείχνουν «φυσιολογικές» παραμέτρους υγείας, ενώ η μυϊκή ανάπτυξη του ζώου εμφανίζει αύξηση περίπου 10% σε σχέση με τη μη επεξεργασμένη δίδυμη αδελφή του. Όπως είπε, η διαφορά ενδέχεται να μεγαλώσει με την ηλικία. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, με το ζώο να παραμένει σε ελεγχόμενο περιβάλλον, ενώ έχει κατατεθεί αίτημα χρηματοδότησης προς την Ινδική κυβέρνηση για τη συνέχιση της έρευνας.

Η ομάδα, οκτώ ερευνητών, εργάστηκε επί επτά χρόνια, με δοκιμές που δεν απέδωσαν εξ αρχής. Σύμφωνα με τον Σαχ, έγιναν επτά διαδικασίες εξωσωματικής γονιμοποίησης, με πέντε ζωντανές γεννήσεις και δύο αποβολές, ενώ η γονιδιακή επεξεργασία πέτυχε μόνο σε μία περίπτωση.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι, εφόσον υπάρξει έγκριση, η τεχνολογία θα μπορούσε να συμβάλει στη βιώσιμη παραγωγή κρέατος, ιδιαίτερα στο Κασμίρ, όπου η κατανάλωση πρόβειου κρέατος παραμένει υψηλή, αλλά η τοπική παραγωγή δεν καλύπτει τη ζήτηση. Ο αντιπρύτανης του πανεπιστημίου, Ναζίρ Αχμάντ Γκανάι, υποστηρίζει ότι η γονιδιακή επεξεργασία μπορεί να αυξήσει το βάρος των ζώων, μειώνοντας την ανάγκη για μεγαλύτερα κοπάδια σε συνθήκες περιορισμένων πόρων.

Φωτ: Abid Bhat/BBC

Η τεχνολογία γονιδιακής επεξεργασίας, που καθιερώθηκε διεθνώς την τελευταία δεκαετία, έχει ήδη εφαρμογές στην έρευνα αλλά και στην ιατρική, όπου χρησιμοποιείται για τη θεραπεία σπάνιων νοσημάτων. Παραμένει, ωστόσο, πεδίο έντονης συζήτησης, καθώς σε πολλές χώρες οι ρυθμίσεις είναι αυστηρές, με διαχωρισμό ανάμεσα στη γονιδιακή επεξεργασία και τη γενετική τροποποίηση.

Σύμφωνα με το BBC, δεν είναι ακόμη σαφές με ποιο κανονιστικό πλαίσιο θα αντιμετωπιστεί στην Ινδία η περίπτωση του Ταρμίμ και αν, τελικά, η τεχνολογία θα περάσει από την ερευνητική χρήση σε εφαρμογή μεγάλης κλίμακας.

Με πληροφορίες από BBC