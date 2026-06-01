Εναλλακτική μηχανή αναζήτησης βλέπει άνοδο 30% καθώς χρήστες απορρίπτουν τη νέα AI της Google

Η μεγάλη στροφή της Google προς την τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται πως έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε μία σημαντική μερίδα χρηστών, με την εναλλακτική μηχανή αναζήτησης DuckDuckGo να καταγράφει σημαντική αύξηση στη χρήση της μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Google I/O, η Google παρουσίασε τη νέα μορφή της μηχανής αναζήτησης, όπου τα παραδοσιακά αποτελέσματα με τους γνωστούς «μπλε συνδέσμους» δίνουν ολοένα περισσότερο τη θέση τους σε AI απαντήσεις και αυτόματους βοηθούς που εκτελούν εργασίες για λογαριασμό του χρήστη.

Η αλλαγή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν ανησυχίες ότι η AI αλλοιώνει την εμπειρία αναζήτησης, εμφανίζει ανακριβείς πληροφορίες και αφαιρεί τον έλεγχο από όσους δεν θέλουν να χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Άνοδος για το DuckDuckGo

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η DuckDuckGo, οι εγκαταστάσεις της εφαρμογής της στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 18,1% την περίοδο 20-25 Μαΐου σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα.

Στο iPhone η αύξηση ήταν ακόμη μεγαλύτερη, φτάνοντας κατά μέσο όρο το 33%, ενώ σε ορισμένες ημέρες άγγιξε σχεδόν το 70%.

Παράλληλα, αυξημένη επισκεψιμότητα κατέγραψε και η ειδική «AI-free» σελίδα της εταιρείας, μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν αναζητήσεις χωρίς AI απαντήσεις ή εικόνες που έχουν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη.

«Οι χρήστες θέλουν επιλογή»

Ο διευθύνων σύμβουλος της DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, κατηγόρησε την Google ότι «επιβάλλει» την AI στους χρήστες χωρίς δυνατότητα πλήρους απενεργοποίησης.

«Θέλουμε να είμαστε η πλατφόρμα που δίνει στους χρήστες τον έλεγχο ώστε να επιλέγουν πόση ή πόση λίγη AI θέλουν», ανέφερε.

Η DuckDuckGo, που δίνει έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας, υποστηρίζει επίσης ότι δεν αποθηκεύει ιστορικό αναζητήσεων ούτε χρησιμοποιεί συνομιλίες χρηστών για εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, η εταιρεία προσφέρει και δικά της εργαλεία AI μέσω της υπηρεσίας Duck.ai, επιτρέποντας πρόσβαση σε μοντέλα όπως τα GPT-5 mini, Claude και Llama.

Φόβοι για το μέλλον της αναζήτησης

Η μετάβαση της Google σε πιο «AI-first» αναζήτηση έχει προκαλέσει ευρύτερη συζήτηση στον τεχνολογικό κόσμο.

Επικριτές υποστηρίζουν ότι οι AI απαντήσεις ενδέχεται να πλήξουν το ανοιχτό διαδίκτυο, καθώς οι χρήστες δεν θα επισκέπτονται πλέον απευθείας ιστοσελίδες για πληροφορίες.

Άλλοι εκφράζουν ανησυχίες για την αξιοπιστία των AI απαντήσεων, αλλά και για το κατά πόσο οι χρήστες θα συνεχίσουν να έχουν πραγματική δυνατότητα επιλογής στον τρόπο με τον οποίο αναζητούν πληροφορίες online.

Με πληροφορίες από TechCrunch