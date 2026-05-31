Eνέσιμο φάρμακο κατά του καρκίνου μπορεί να εξαλείψει ολόκληρους όγκους, σύμφωνα με μελέτη

Οι γιατροί χαιρέτισαν ως «πρωτοφανή» τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής που δείχνουν ότι ένα ενέσιμο φάρμακο τριπλής δράσης κατά του καρκίνου μπορεί να εξαλείψει πλήρως όγκους σε ορισμένους ασθενείς.

Στη διεθνή μελέτη, η οποία διεξήχθη σε 11 χώρες, το φάρμακο χορηγήθηκε σε ασθενείς των οποίων ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή είχε υποτροπιάσει και δεν ανταποκρινόταν πλέον στις διαθέσιμες θεραπείες.

Το σκεύασμα, που ονομάζεται amivantamab, οδήγησε σε συρρίκνωση των όγκων σε περισσότερο από το ένα τρίτο των ασθενών, με εντυπωσιακά αποτελέσματα να καταγράφονται μέσα σε λίγες εβδομάδες. Σε 15 ασθενείς, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι οι όγκοι είχαν εξαφανιστεί πλήρως.

Ο Κέβιν Χάρινγκτον, καθηγητής Βιολογικών Θεραπειών Καρκίνου στο Institute of Cancer Research (ICR) του Λονδίνου, δήλωσε:

«Πρόκειται για ισχυρές αποκρίσεις, χωρίς προηγούμενο, σε ασθενείς των οποίων η νόσος έχει καταστεί ανθεκτική τόσο στη χημειοθεραπεία όσο και στην ανοσοθεραπεία. Αυτή είναι μια ομάδα ασθενών για την οποία οι θεραπευτικές επιλογές είναι εξαιρετικά περιορισμένες, επομένως το επίπεδο αυτού του οφέλους είναι πραγματικά εντυπωσιακό».

Ο Χάρινγκτον, ο οποίος είναι επίσης σύμβουλος ογκολόγος στο Royal Marsden NHS Foundation Trust, πρόσθεσε: «Η θεραπεία αυτή έχει τη δυνατότητα να ωφελήσει πολλές χιλιάδες ασθενείς κάθε χρόνο».

Τα αποτελέσματα πρόκειται να παρουσιαστούν στο Σικάγο, στο ετήσιο συνέδριο της American Society of Clinical Oncology (ASCO), του μεγαλύτερου συνεδρίου για τον καρκίνο παγκοσμίως.

Στη δοκιμή συμμετείχαν 102 ασθενείς με καρκίνο στο κεφάλι και τον τράχηλο, τον έκτο συχνότερο καρκίνο παγκοσμίως. Οι όγκοι συρρικνώθηκαν ή εξαφανίστηκαν πλήρως σε 43 ασθενείς. Από αυτούς, οι 28 παρουσίασαν σημαντική συρρίκνωση των όγκων, ενώ σε 15 ασθενείς οι όγκοι εξαλείφθηκαν ολοκληρωτικά.

Οι ερευνητές ανέφεραν επίσης ότι παρόμοια αποτελέσματα έχουν παρατηρηθεί και σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Το amivantamab, που αναπτύχθηκε από τη Johnson & Johnson, αξιολογείται σήμερα σε περίπου 60 κλινικές δοκιμές, κυρίως για τον καρκίνο του πνεύμονα αλλά και για καρκίνους του παχέος εντέρου, του εγκεφάλου και του στομάχου.

Πώς λειτουργεί

Το «έξυπνο» αυτό ενέσιμο φάρμακο στοχεύει τον καρκίνο με τρεις διαφορετικούς μηχανισμούς.

Αφενός μπλοκάρει τον υποδοχέα EGFR (υποδοχέας επιδερμικού αυξητικού παράγοντα), μια πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη των όγκων, και αφετέρου αναστέλλει τη διαδρομή MET, την οποία τα καρκινικά κύτταρα χρησιμοποιούν συχνά για να διαφεύγουν από τις θεραπείες.

Παράλληλα ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να επιτεθεί στον όγκο.

Σε αντίθεση με πολλές αντικαρκινικές θεραπείες, το amivantamab χορηγείται με μια μικρή υποδόρια ένεση και όχι ενδοφλεβίως, γεγονός που καθιστά τη θεραπεία ταχύτερη, πιο πρακτική για τους ασθενείς και ευκολότερη στην εφαρμογή της στα εξωτερικά ιατρεία.

Οι περισσότερες παρενέργειες, με τη θεραπεία να χορηγείται μία φορά κάθε τρεις εβδομάδες, ήταν ήπιες έως μέτριες, ενώ λιγότεροι από ένας στους δέκα ασθενείς χρειάστηκε να διακόψει τη θεραπεία.

Ο καθηγητής Κρίστιαν Χέλιν, διευθύνων σύμβουλος του ICR, δήλωσε:

«Η μελέτη αυτή δείχνει πώς η ανάπτυξη νέων θεραπειών μέσω αυστηρής αντικαρκινικής έρευνας μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές προόδους ακόμη και για ασθενείς με εξαιρετικά περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές. Η επίτευξη αυτού του επιπέδου ανταπόκρισης των όγκων και τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην επιβίωση σε μια τόσο δύσκολη κατηγορία ασθενών αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός».

Με πληροφορίες από Guardian