Εμβόλιο κατά της γρίπης που κάνουμε μόνοι μας στη μύτη, διαθέσιμο στις ΗΠΑ

Ένα εμβόλιο κατά της γρίπης σε νέα μορφή είναι πλέον διαθέσιμο στις ΗΠΑ και ο ασφαλισμένος που μπορεί να το προμηθευθεί, το κάνει μόνος του, στη μύτη.

Έτσι, από τη φετινή χρονιά, όσοι θέλουν να κάνουν το εμβόλιο της γρίπης στις ΗΠΑ έχουν μια νέα, πιο εύκολη επιλογή: μπορούν να παραλείψουν το ιατρείο ή το φαρμακείο και να εμβολιαστούν μόνοι τους στο σπίτι. Το FluMist, ένα ρινικό σπρέι που προστατεύει από τα σοβαρά συμπτώματα της γρίπης, είναι πλέον διαθέσιμο στις ΗΠΑ για παραγγελία μέσω διαδικτύου και αυτοχορήγηση.

Το FluMist, που παρασκευάζεται από την AstraZeneca, κυκλοφορεί από το 2003, ωστόσο μέχρι πρόσφατα χορηγούνταν αποκλειστικά από επαγγελματίες υγείας. Τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε για πρώτη φορά τη χρήση του στο σπίτι χωρίς την παρουσία γιατρού ή φαρμακοποιού, καθιστώντας το το πρώτο εμβόλιο γρίπης που μπορεί να χορηγηθεί από τον ίδιο τον πολίτη.

Πώς λειτουργεί το FluMist, το εμβόλιο από τη μύτη

Το FluMist είναι το μοναδικό ρινικό εμβόλιο κατά της γρίπης που έχει εγκριθεί στις ΗΠΑ. Χορηγείται με δύο ψεκασμούς, έναν σε κάθε ρουθούνι στη μύτη, ενεργοποιώντας την παραγωγή αντισωμάτων στις ρινικές οδούς αλλά και στο αίμα, ώστε να προστατεύει από σοβαρή νόσηση.

Σε αντίθεση με το κλασικό αντιγριπικό εμβόλιο που γίνεται με ένεση και περιέχει ανενεργό ιό, το FluMist χρησιμοποιεί εξασθενημένη μορφή του ιού. Και οι δύο μέθοδοι, ωστόσο, συμβάλλουν κάθε χρόνο στην πρόληψη των σοβαρών επιπλοκών της γρίπης.

Εμβόλιο από τη μύτη: Είναι το ίδιο αποτελεσματικό με το κλασικό εμβόλιο;

Όπως εξηγεί το περιοδικό Time, για τα περισσότερα άτομα, το σπρέι και η ένεση προσφέρουν αντίστοιχη προστασία απέναντι στα σοβαρά συμπτώματα και την πιθανότητα νοσηλείας. Το FluMist έχει εγκριθεί για παιδιά και ενήλικες από 2 έως 49 ετών. Σε άτομα άνω των 50 ετών, οι μελέτες δείχνουν χαμηλότερη αποτελεσματικότητα, ενώ για όσους είναι πάνω από 65 συνιστάται εμβόλιο υψηλότερης δόσης.

Σε κάθε περίπτωση, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου εξαρτάται κυρίως από το πόσο καλά ταιριάζει με τα στελέχη της γρίπης που κυκλοφορούν κάθε σεζόν.

Πώς γίνεται η αυτοχορήγηση του εμβολίου από τη μύτη

Οι πολίτες μπορούν να παραγγείλουν δόσεις από το flumist.com μέσω του προγράμματος FluMist Home. Αδειοδοτημένοι φαρμακοποιοί συνεργαζόμενοι με την AstraZeneca ελέγχουν κάθε αίτημα για να επιβεβαιώσουν ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τα κριτήρια (τα περισσότερα υγιή άτομα 2-49 ετών είναι επιλέξιμα).

Οι δόσεις αποστέλλονται στο σπίτι στην ημερομηνία που ορίζει ο παραλήπτης, καθώς απαιτείται ψύξη για να παραμείνουν αποτελεσματικές. Στη συνέχεια, το σπρέι χορηγείται με έναν ψεκασμό σε κάθε ρουθούνι, προσφέροντας προστασία για όλη τη σεζόν.

Εμβόλιο από τη μύτη: Πιθανές παρενέργειες

Οι παρενέργειες του FluMist διαφέρουν από εκείνες του εμβολίου σε ένεση. Ενώ το εμβόλιο με ένεση μπορεί να προκαλέσει πόνο ή κοκκινίλα στο σημείο, πυρετό, μυαλγίες και κόπωση, το FluMist μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα που θυμίζουν γρίπη, όπως καταρροή, συμφόρηση, πονόλαιμο, βήχα, πυρετό και μυαλγίες, λόγω της χρήσης ζωντανού εξασθενημένου ιού.

Τι κόστος έχει το εμβόλιο από τη μύτη

Το FluMist είναι γενικά ακριβότερο από το κλασικό αντιγριπικό εμβόλιο, όμως όλα τα είδη εμβολίων καλύπτονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα το τελικό κόστος για τους ασφαλισμένους να παραμένει περίπου ίδιο.

Εμβόλιο από τη μύτη: Θα αυξήσει τα ποσοστά εμβολιασμού;

Οι γιατροί και οι ειδικοί δημόσιας υγείας στις ΗΠΑ περιμένουν να δουν αν η δυνατότητα χορήγησης στο σπίτι θα βοηθήσει στην αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού, που τα τελευταία χρόνια σημειώνουν πτώση.

Κατά την περίοδο 2023-2024, μόλις το 45% των ενηλίκων έκανε το εμβόλιο της γρίπης (έναντι 47% την προηγούμενη χρονιά), ενώ στους ανήλικους τα ποσοστά μειώθηκαν από 57,4% σε 55%. Η δυνατότητα εμβολιασμού στο σπίτι χωρίς ραντεβού σε γιατρό ή αναμονή σε φαρμακείο θα μπορούσε να μειώσει εμπόδια πρόσβασης, αν και η αυξανόμενη δυσπιστία απέναντι στα εμβόλια παραμένει πρόβλημα.

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα εμβόλια αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τη δημόσια υγεία», δήλωσε η Ελίζαμπεθ Μποντέν, αντιπρόεδρος μάρκετινγκ και πρόσβασης της AstraZeneca στις ΗΠΑ, σε συνέντευξη Τύπου στις 14 Αυγούστου. «Δεδομένης της μείωσης των ποσοστών εμβολιασμού, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να ενημερώνουμε για τη σημασία των εμβολίων και να σπάμε τα εμπόδια μέσω του FluMist Home».

Με πληροφορίες από Time