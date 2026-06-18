Το εμβόλιο HPV σχεδόν μηδένισε τους θανάτους από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας πριν τα 30

Ο εμβολιασμός κατά του HPV (ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων) έχει σχεδόν μηδενίσει τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας πριν από την ηλικία των 30 ετών, σύμφωνα με νέα μελέτη που χαρακτηρίζεται ορόσημο για τη δημόσια υγεία.

Η έρευνα, η πρώτη του είδους της, καταγράφει εντυπωσιακή μείωση των θανάτων από τη νόσο μετά την εισαγωγή του εμβολίου στα σχολεία της Αγγλίας το 2008. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι περίπου 200 ζωές έχουν ήδη σωθεί χάρη στον εμβολιασμό.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα αφορά τις γυναίκες ηλικίας 20 έως 24 ετών. Την περίοδο 2020-2024 δεν καταγράφηκε ούτε ένας θάνατος από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε διάστημα πέντε ετών.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, χωρίς τον εμβολιασμό θα αναμένονταν περίπου 23 θάνατοι.

Children vaccinated for HPV have close to zero risk of dying from cervical cancer before age 30, study suggests



Read more 🔗 https://t.co/OuhgtyS8Q5 — Sky News (@SkyNews) June 18, 2026

Τι δηλώνουν οι επικεφαλής της μελέτης για το εμβόλιο HPV

«Είναι πραγματικά απίστευτο να σκεφτεί κανείς ότι μία μόνο ένεση μπορεί σχεδόν να εξαλείψει έναν συγκεκριμένο τύπο καρκίνου», δήλωσε ο καθηγητής Πίτερ Σασιένι του Πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου, επικεφαλής της έρευνας.

Παρά τη σημαντική πρόοδο, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας εξακολουθεί να είναι ο 14ος συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο, με περίπου 3.300 νέες διαγνώσεις κάθε χρόνο.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το 99% των περιστατικών συνδέονται με τον HPV, έναν εξαιρετικά συχνό ιό που μεταδίδεται κυρίως μέσω στενής δερματικής επαφής. Στις περισσότερες περιπτώσεις η λοίμωξη υποχωρεί χωρίς προβλήματα, όμως ορισμένοι τύποι του ιού μπορούν να προκαλέσουν κυτταρικές αλλοιώσεις που εξελίσσονται σε καρκίνο πολλά χρόνια αργότερα.

Οι συγγραφείς της μελέτης προβλέπουν ότι οι θάνατοι θα συνεχίσουν να μειώνονται τα επόμενα χρόνια, καθώς περισσότερες γενιές θα έχουν εμβολιαστεί και οι ήδη εμβολιασμένοι πληθυσμοί θα μεγαλώνουν ηλικιακά.

Cervical cancer deaths fall to zero in young women given vaccine https://t.co/JM73OorKHT — BBC News (UK) (@BBCNews) June 18, 2026

Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας: «Απίστευτο ορόσημο τα αποτελέσματα της έρευνας»

Η οργάνωση Cancer Research UK, η οποία χρηματοδότησε την έρευνα, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «ένα απίστευτο ορόσημο», προειδοποιώντας ωστόσο ότι τα ποσοστά εμβολιασμού στην Αγγλία παραμένουν χαμηλότερα από τα επιθυμητά επίπεδα.

«Γνωρίζουμε ότι το εμβόλιο HPV είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας πριν καν εμφανιστεί και για πρώτη φορά βλέπουμε ξεκάθαρα ότι σώζει ζωές», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης, Μισέλ Μίτσελ.

Το BBC, στη συνέχεια του δημοσιεύματός του, παρουσιάζει περιπτώσεις ασθενών, όπως της Αλεξάνδρα Λεγκ, η οποία αποφοίτησε από το σχολείο λίγο πριν από την έναρξη του προγράμματος εμβολιασμού στην Αγγλία.

Το 2021, ενώ ετοιμαζόταν να παντρευτεί, διαγνώστηκε με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε ηλικία 30 ετών: «Θυμάμαι τη στιγμή που άκουσα τη διάγνωση. Ένιωσα σαν να μην μπορούσα να αναπνεύσω. Ήμουν συντετριμμένη. Χιλιάδες σκέψεις πέρασαν από το μυαλό μου», θυμάται.

Η θεραπεία της περιλάμβανε αφαίρεση λεμφαδένων από την κοιλιακή χώρα. Οι γιατροί κατάφεραν να διατηρήσουν ένα μικρό μέρος του τραχήλου της μήτρας, δίνοντάς της τη δυνατότητα να αποκτήσει παιδί στο μέλλον. Έναν χρόνο αργότερα γεννήθηκε η κόρη της, η Άιβι. Το δεύτερο όνομά της είναι Marvella, που σημαίνει «θαύμα».

«Η εγκυμοσύνη ήταν τρομακτική. Υπήρχε πάντα ο φόβος ότι θα μπορούσα να τη χάσω», λέει. Η ίδια πιστεύει ότι η ζωή της θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί πολύ διαφορετικά αν είχε προλάβει να εμβολιαστεί και ενθαρρύνει όσους έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.

«Υποστηρίζω απόλυτα αυτό το εμβόλιο. Όταν έρθει η ώρα για την Άιβι, θα είναι η πρώτη στη σειρά», τονίζει.

Cervical cancer deaths fall to zero in young women given the vaccine.https://t.co/u5fz7nDwGR — Ian Weissman, DO (@DrIanWeissman) June 18, 2026

Οι ειδικοί ζητούν αύξηση των εμβολιασμών

Ο καθηγητής Σασιένι περιγράφει τη μείωση των θανάτων ως «την κορυφή του παγόβουνου»: «Καθώς οι εμβολιασμένες γενιές μεγαλώνουν, θα δούμε ακόμη περισσότερες ζωές να σώζονται από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας», σημειώνει.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει θέσει ως στόχο την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ως προβλήματος δημόσιας υγείας μέχρι το 2040.

Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι τα ποσοστά εμβολιασμού παραμένουν χαμηλότερα από τον στόχο που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το 2024-2025, το 76% των κοριτσιών στην Αγγλία είχε εμβολιαστεί μέχρι την ηλικία των 15 ετών, όταν ο ΠΟΥ εκτιμά ότι απαιτείται κάλυψη τουλάχιστον 90% για την εξάλειψη της νόσου.

Οι ειδικοί καλούν την κυβέρνηση να ενισχύσει τις δράσεις ενημέρωσης και πρόσβασης στις περιοχές όπου τα ποσοστά συμμετοχής παραμένουν χαμηλά.

Παράλληλα, οι υγειονομικές αρχές υπενθυμίζουν ότι οι γυναίκες ηλικίας 25 έως 64 ετών θα πρέπει να συνεχίσουν να συμμετέχουν στα προγράμματα προληπτικού ελέγχου, ακόμη και αν έχουν εμβολιαστεί.

Από το 2019 το εμβόλιο HPV χορηγείται και στα αγόρια, καθώς προστατεύει και από άλλες μορφές καρκίνου, όπως του πρωκτού, του πέους, του στόματος και του λαιμού, ενώ παράλληλα μειώνει τη μετάδοση του ιού στον γενικό πληθυσμό.

Το βρετανικό υπουργείο Υγείας χαρακτήρισε τα αποτελέσματα της μελέτης «απόδειξη του εξαιρετικού αντίκτυπου του εμβολιασμού», επισημαίνοντας ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης μέσω ειδικών προγραμμάτων αναπλήρωσης και νέων δράσεων πρόληψης.

Οι αρχές έχουν επίσης ξεκινήσει την αποστολή κιτ αυτοεξέτασης HPV σε γυναίκες που δεν έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα στα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, σε μια προσπάθεια να μειωθούν ακόμη περισσότερο τα περιστατικά και οι θάνατοι από τη νόσο τα επόμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από BBC