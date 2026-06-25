Έλληνας γιατρός χειρούργησε από την Κίνα ασθενή με καρκίνο που ήταν στην Αθήνα

Όντας περίπου 8.000 χιλιόμετρα μακριά και πιο συγκεκριμένα στην πόλη Γουχάν της Κίνας, ο καθηγητής Ιατρικής Ευάγγελος Λιάτσικος, πραγματοποίησε μία πρωτοποριακή ιατρική επέμβαση, καθώς ο ασθενής του βρισκόταν στην Αθήνα.

Η ρομποτική επέμβαση στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες, με τον καθηγητή ιατρικής, σύμφωνα με την ΕΡΤ, να την κάνει εξ' αποστάσεως. Υπενθυμίζεται πως κάτι ανάλογο είχε συμβεί και στο Γιβραλτάρ, με τον χειρουργό να βρίσκεται στο Λονδίνο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο καθηγητής Ιατρικής και διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας, Ευάγγελος Λιάτσικος είπε πως είναι «μια τεχνολογική εξέλιξη το να είσαι κάπου τόσο μακριά και να στήνεσαι σε ένα δωμάτιο με τη γραβάτα σου και να χειρουργείς έναν άνθρωπο τόσο μακρυά».

Η ανάγκη του να βρίσκεται μία ομάδα στην Αθήνα

Ο κ. Λιάτσικος τόνισε ωστόσο πως, «στην Αθήνα ήταν μια ομάδα που αν γινόταν κάτι έκτακτο –όπως ένας σεισμός σαν της Βενεζουέλας– θα μπορούσε να αναλάβει τον ασθενή».

Και συνέχισε: «Το πιο συγκλονιστικό ήταν ότι δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση, σαν να ήμουν δίπλα του. Αυτή η σύζευξη γίνεται με αποκλειστικές δικτυακές γραμμές. Οι Κινέζοι έχουν εξασφαλίσει την διαδρομή Κίνα-Φρανκφούρτη και εμείς από εκεί στην Αθήνα».

«Tώρα ο δορυφόρος υπολείπεται, τώρα τα κάνουμε με σύνδεση οπτικών ινών. Η τεχνολογία της ρομποτικής υπήρχε, τώρα τα μηχανήματα μπορούν να υποστηριχθούν από την σύνδεση αυτή» εξήγησε σχετικά.

«Αυτά τα βλέπαμε κάποτε στις ταινίες. Η λογική της τηλεϊατρικής με ρομποτικά μηχανήματα είναι να μπορεί να εκπαιδεύσεις χειρουργούς χωρίς να ταξιδέψεις και να χειρουργείς από απόσταση. Και αυτό είναι μόνο η αρχή», εξήγησε.

Σχετικά με τον ασθενή, ο κ. Λιάτσικος είπε ότι «ήταν πλήρως ενήμερος και πολύ ενθουσιασμένος επειδή πρωτοπόρησε».

Ο καθηγητής εκτίμησε ότι χειρουργικές επεμβάσεις όπως αυτή που έκανε από την Κίνα θα γίνονται πιο συχνά.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ