Ελλάδα: Στους ουραγούς της Ευρώπης στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης

Η Ευρώπη κινείται με ταχύτητα προς την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, όμως η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ πίσω, σύμφωνα με νέα έκθεση της Microsoft.
Από τότε που λανσαρίστηκε το ChatGPT το 2022, περισσότεροι από 1,2 δισ. άνθρωποι παγκοσμίως έχουν χρησιμοποιήσει εργαλεία ΑΙ – ένας ρυθμός υιοθέτησης ταχύτερος ακόμη και από το διαδίκτυο ή τα smartphones. Στην ΕΕ, όμως, η εικόνα διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Μόλις το 17,7% των πολιτών χρησιμοποιεί τακτικά τεχνητή νοημοσύνη, είτε στην εργασία είτε στην καθημερινότητα.
Χειρότερα ποσοστά εμφανίζει μόνο η Ρουμανία (15,3%).
Η απόσταση από τις χώρες που πρωταγωνιστούν είναι εντυπωσιακή:
- Ιρλανδία: 41,7%
- Γαλλία: 40,9%
- Ισπανία: 39,7%
Εκτός ΕΕ, η Νορβηγία ξεπερνά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με 45,3%, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει 36,4%.
Γιατί μένει πίσω η Ελλάδα
Η Microsoft σημειώνει ότι η υιοθέτηση ΑΙ συνδέεται άμεσα με το επίπεδο της οικονομίας, τις ψηφιακές υποδομές, τη συνδεσιμότητα και την επάρκεια εκπαίδευσης.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η χρήση ΑΙ φτάνει:
- 23% στις ανεπτυγμένες οικονομίες,
- 13% στις αναπτυσσόμενες.
Η έκθεση επισημαίνει ότι σχεδόν 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε υποδομές, γρήγορο ίντερνετ ή τεχνολογική εκπαίδευση παραμένει εμπόδιο. Η Ελλάδα, αν και μέλος της ΕΕ, φαίνεται να επηρεάζεται από μέρος αυτής της «ψηφιακής ανισότητας».
Με πληροφορίες από Euronews