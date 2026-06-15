Εκρηκτική αύξηση κρουσμάτων σύφιλης και γονόρροιας στην Ευρώπη

Οι πιο πρόσφατες Ετήσιες Επιδημιολογικές Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) δείχνουν αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (STIs) σε όλη την Ευρώπη.

Το 2024, οι δηλώσεις κρουσμάτων γονόρροιας και σύφιλης, καθώς και της συγγενούς σύφιλης, έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων άνω των δέκα ετών, γεγονός που αντανακλά τη συνεχιζόμενη μετάδοση σε πολλές χώρες.

Τα δεδομένα για το 2024 δείχνουν ότι τα κρούσματα γονόρροιας έφτασαν τα 106.331, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 303% από το 2015. Τα κρούσματα σύφιλης υπερδιπλασιάστηκαν την ίδια περίοδο και έφτασαν τα 45.577.

Τα χλαμύδια παραμένουν η πιο συχνή σεξουαλικώς μεταδιδόμενη λοίμωξη με 213.443 κρούσματα. Το βουβωνικό κοκκίωμα (LGV) συνέχισε επίσης να παρουσιάζει συνεχιζόμενη μετάδοση, με 3.490 καταγεγραμμένα κρούσματα.

«Μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές»

«Οι σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις βρίσκονται σε άνοδο εδώ και 10 χρόνια και έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2024. Εάν δεν αντιμετωπιστούν, αυτές οι λοιμώξεις μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές, όπως χρόνιο πόνο και υπογονιμότητα και, στην περίπτωση της σύφιλης, προβλήματα στην καρδιά ή το νευρικό σύστημα.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι μεταξύ 2023 και 2024 παρατηρήσαμε σχεδόν διπλασιασμό της συγγενούς σύφιλης, όπου η λοίμωξη μεταδίδεται απευθείας στα νεογνά, οδηγώντας σε δυνητικά διά βίου επιπλοκές», αναφέρει ο Bruno Ciancio, επικεφαλής του Τμήματος Directly Transmitted and Vaccine-Preventable Diseases στο ECDC.

«Η προστασία της σεξουαλικής υγείας παραμένει απλή. Χρησιμοποιείτε προφυλακτικά με νέους ή πολλαπλούς συντρόφους και κάνετε εξετάσεις αν έχετε συμπτώματα, όπως πόνο, εκκρίσεις ή έλκος».

Ποια πληθυσμιακή ομάδα πλήττεται περισσότερο

Οι τάσεις μετάδοσης παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων. Οι άνδρες που έχουν σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες παραμένουν η ομάδα που πλήττεται δυσανάλογα περισσότερο, με τις πιο απότομες μακροπρόθεσμες αυξήσεις στη γονόρροια και τη σύφιλη.

Μεταξύ των ετεροφυλόφιλων, η σύφιλη αυξάνεται, ιδίως μεταξύ των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας, με συνέπεια τον διπλασιασμό των περιπτώσεων συγγενούς σύφιλης από 78 το 2023 σε 140 το 2024 σε 14 χώρες που υπέβαλαν στοιχεία.

Τα στοιχεία αυτά συνάδουν με τα ευρήματα της έκθεσης παρακολούθησης του ECDC για τη συγγενή σύφιλη, η οποία επισημαίνει χαμένες ευκαιρίες πρόληψης, όπως κενά στον προγεννητικό έλεγχο, έλλειψη παρακολούθησης και επαναληπτικών εξετάσεων, καθώς και θεραπείας. Η έκθεση παρακολούθησης εντόπισε επίσης ευρύτερα εμπόδια στις εξετάσεις και την πρόληψη που απαιτούν δράση.

Δεκατρία από τα 29 κράτη που υπέβαλαν στοιχεία εξακολουθούν να χρεώνουν τα έξοδα των βασικών εξετάσεων για Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ). Η άνιση εφαρμογή των υπηρεσιών και οι ξεπερασμένες εθνικές στρατηγικές περιορίζουν τον αντίκτυπο των αποδεδειγμένα αποτελεσματικών παρεμβάσεων, καθώς πολλές εθνικές στρατηγικές πρόληψης δεν λαμβάνουν υπόψη τις μεταπανδημικές αλλαγές στη συμπεριφορά.

Το ECDC συνιστά στις ευρωπαϊκές χώρες να βελτιώσουν τα πρωτόκολλα προγεννητικού ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη και ορθή διάγνωση και θεραπεία της σύφιλης ανάλογα με το στάδιο της λοίμωξης, με σκοπό την πρόληψη της μετάδοσης στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Επιπλέον, τον Ιανουάριο του 2026, το ECDC παρείχε συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη χρήση της δοξυκυκλίνης για προφύλαξη μετά από έκθεση (doxy-PEP), με στόχο την υποστήριξη των προσπαθειών πρόληψης των ΣΜΝ. Τα άτομα που αντιμετωπίζουν υψηλότερους κινδύνους έκθεσης θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους ή άλλον επαγγελματία υγείας σχετικά με εξατομικευμένες επιλογές πρόληψης.

Το ECDC δεν συνιστά την ευρεία χρήση της doxy-PEP για τη γονόρροια λόγω των υψηλών επιπέδων μικροβιακής αντοχής και του κινδύνου περαιτέρω επιτάχυνσης της ανάπτυξης αντοχής.

Η αναστροφή της αυξητικής τάσης στα κρούσματα ΣΜΝ απαιτεί προσβάσιμες υπηρεσίες πρόληψης, ευκολότερη πρόσβαση σε εξετάσεις, ταχύτερη θεραπεία και ισχυρότερη ιχνηλάτηση επαφών για τον περιορισμό της περαιτέρω μετάδοσης.

Το ECDC καλεί τις δημόσιες αρχές υγείας να επικαιροποιήσουν επειγόντως τις εθνικές στρατηγικές για τα ΣΜΝ και να ενισχύσουν τα συστήματα επιτήρησης, ώστε να παρακολουθείται καλύτερα ο αντίκτυπος των μέτρων πρόληψης. Χωρίς αποφασιστική δράση, οι τρέχουσες τάσεις είναι πιθανό να συνεχιστούν, αυξάνοντας τις αρνητικές συνέπειες για την υγεία και διευρύνοντας τις ανισότητες στην πρόσβαση στη φροντίδα.

Με πληροφορίες από ecdc.europa.eu