Είναι όλες οι σοκολάτες ωφέλιμες για την υγεία; - Η απάντηση της επιστήμης

Το κακάο έχει συνδεθεί με πολλαπλά οφέλη για την υγεία, όπως καλύτερη καρδιακή λειτουργία, επιβράδυνση της γήρανσης και βελτιωμένη νοητική λειτουργία. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτά τα οφέλη συνοδεύονται από προϋποθέσεις και δεν ισχύουν απαραίτητα για όλες τις σοκολάτες που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι τα θετικά αποτελέσματα του κακάο οφείλονται κυρίως στις φλαβανόλες – ισχυρές φυτικές ουσίες με αντιοξειδωτική δράση – και στη θεοβρωμίνη, ένα πικρό φυσικό διεγερτικό που περιέχεται στο κακάο και στη σοκολάτα.

Ωστόσο, η κατανάλωση μιας σοκολάτας γάλακτος δεν είναι το ίδιο με την κατανάλωση καθαρών νιφάδων κακάο, και οι κίνδυνοι και τα οφέλη μπορεί να διαφέρουν.

Πώς μπορεί να ωφελήσει το κακάο;

Το κακάο είναι πλούσιο σε φλαβανόλες, μια κατηγορία ενώσεων που βρίσκονται επίσης σε πολλά φυτά και λαχανικά. Οι φλαβανόλες έχουν συνδεθεί με ποικίλα οφέλη για την υγεία, όπως αντιοξειδωτική, αντικαρκινική και αντιφλεγμονώδη δράση.

Η θεοβρωμίνη μπορεί να περάσει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και να επηρεάσει νευρολογικούς παράγοντες, βελτιώνοντας τη γνωστική λειτουργία. Σύμφωνα με μελέτη του 2024, αυτό μπορεί να προσφέρει νευροπροστασία έναντι της γήρανσης του εγκεφάλου, της νόσου Αλτσχάιμερ και της νόσου του Πάρκινσον.

Οφέλη για την καρδιά

Το κακάο έχει συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιοπάθειες.

Μια μετα-ανάλυση του 2025 που δημοσιεύτηκε στο European Journal of Preventive Cardiology έδειξε ότι τρόφιμα πλούσια σε φλαβανόλες μπορούν να μειώσουν την αρτηριακή πίεση και να βελτιώσουν την καρδιαγγειακή υγεία σε ομάδες με υψηλή πίεση ή αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι αυτά τα οφέλη μπορούν να επιτευχθούν με περίπου 1-2 μερίδες μαύρης σοκολάτας ή 2-3 κουταλιές της σούπας κακάο σε σκόνη ημερησίως.

Η μελέτη COSMOS (Cocoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study), μία από τις μεγαλύτερες και μακροβιότερες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές που εξετάζουν τη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης σοκολάτας και της υγείας, παρακολούθησε πάνω από 21.000 άτομα για περίπου τρία χρόνια. Κάποιοι συμμετέχοντες λάμβαναν καθημερινά ένα συμπλήρωμα με 500 mg φλαβανόλες κακάο, ενώ άλλοι έπαιρναν εικονικό φάρμακο (placebo).

Αν και οι συμμετέχοντες είχαν παρόμοιες επιδόσεις σε τεστ γνωστικής υγείας και στα ποσοστά διαβήτη τύπου 2, εκείνοι που πήραν το συμπλήρωμα είχαν 27% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιοπάθεια. Ωστόσο, οι ερευνητές ξεκαθάρισαν ότι η COSMOS δεν αξιολογούσε τη σοκολάτα ως τρόφιμο, αλλά τα βιοδραστικά συστατικά του κακάο.

Η σοκολάτα μπορεί να επιβραδύνει τη γήρανση

Μελέτη του King’s College London συνέδεσε τη θεοβρωμίνη με πιο αργή γήρανση. Από 1.600 συμμετέχοντες, εκείνοι με υψηλότερα επίπεδα θεοβρωμίνης στο αίμα είχαν βιολογική ηλικία χαμηλότερη από την πραγματική τους ηλικία.

«Η σοκολάτα, ακόμη και η μαύρη, είναι απόλαυση και όχι τρόφιμο υγιεινής διατροφής», δήλωσε ο Δημήτριος Κουτούκιδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Πρόσθεσε ότι όσοι θέλουν να απολαύσουν σοκολάτα, καλό είναι να το κάνουν σπάνια και σε μικρές ποσότητες.

Δεν είναι όλες οι σοκολάτες ίδιες

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η σοκολάτα του εμπορίου συνήθως περιέχει πολύ λιγότερες φλαβανόλες από τα προϊόντα κακάο που χρησιμοποιούνται στις μελέτες.

Οι μαύρες σοκολάτες έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε φλαβανόλες, λιγότερη ζάχαρη και λιγότερα πρόσθετα λιπαρά. Η λευκή σοκολάτα είναι η λιγότερο θρεπτική, καθώς περιέχει μόνο βούτυρο κακάο και είναι πλούσια σε λιπαρά και ζάχαρη.

Δεν είναι ακόμη σαφές πόση σοκολάτα χρειάζεται για να προκύψουν οφέλη ή αν τα πρόσθετα συστατικά, όπως ζάχαρη, γάλα και βούτυρο κακάο, ακυρώνουν τα οφέλη του κακάο.

