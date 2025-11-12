«Είναι μια κάλτσα»: Οι θαυμαστές της Apple αντιδρούν για το νέο προϊόν για iPhone που κοστίζει $230

Η Apple «μπέρδεψε» τους καταναλωτές με την τελευταία κυκλοφορία προϊόντος της για να μεταφέρει κανείς το iPhone του.

Το νέο προϊόν ονομάζεται «iPhone Pocket» και ουσιαστικά είναι ένα πλεκτό κομμάτι υφάσματος με μια τρύπα «για να περιβάλλει άνετα το iPhone σας, το οποίο μπορείτε να φορέσετε χιαστί, σαν τσάντα ή λουράκι τηλεφώνου» αναφέρεται στην περιγραφή.

Αυτή η συνεργασία περιορισμένης έκδοσης με την ιαπωνική εταιρεία μόδας Issey Miyake διατίθεται στην τιμή των 229,95 δολαρίων, σε μπλε, καφέ ή μαύρο.

Μια άλλη, μικρότερη έκδοση διατίθεται σε επιπλέον χρώματα όπως έντονο πορτοκαλί, κίτρινο, μοβ, ροζ και τυρκουάζ για 149,95 δολάρια, η οποία μπορεί να κρέμεται στο χέρι ή να δεθεί σε μια τσάντα.

Αντιδράσεις για την «κάλτσα» της Apple

Μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας, οι καταναλωτές αντέδρασαν και εξέφρασαν τη γνώμη τους σχετικά με το προϊόν και την υψηλή τιμή του, με ένα άτομο να γράφει στο Instagram: «Αυτή είναι μια κάλτσα».

Άλλοι σχολίασαν το πώς η θήκη για iPhone δεν έχει ασφαλές κλείσιμο ή φερμουάρ, κάτι που θα βοηθήσει μόνο τους κλέφτες τηλεφώνων. «Το κάνει πιο εύκολο να κλέψεις! Τέλεια», έγραψε ένας, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Στο Λονδίνο θα σου το κλέψουν από το χέρι σε ένα νανοδευτερόλεπτο».

«Φανταστείτε να ξοδεύω τα χρήματά μου σε μια κάλτσα για τηλέφωνο», είπε ένας άλλος. «Όλα αυτά και μας χρεώνουν επιπλέον για τον φορτιστή».

«Η κάλτσα iPod επέστρεψε»

Μάλιστα, έκαναν συγκρίσεις με την κάλτσας iPod από τη δεκαετία του 2000, ενός σετ πολύχρωμων πλεκτών που κυκλοφόρησε η Apple το 2004 ως θήκη. Το προϊόν σταμάτησε να παράγεται το 2012.

«Η κάλτσα iPod επέστρεψε», έγραψε ένα άτομο στο Instagram, ενώ ένα άλλο σχολίασε: «Σας αρέσει η κάλτσα iPod...;».

Η Apple δήλωσε ότι το νέο προϊόν «είναι μια μοναδική τρισδιάστατη πλεκτή κατασκευή σχεδιασμένη να περικλείει πλήρως το iPhone, ενώ παράλληλα επεκτείνεται για να ταιριάζει στην καθημερινότητα».

Το ύφασμα mesh αναφέρεται στο αρχικό ύφασμα με πτυχώσεις που δημιούργησε ο Issey Miyake, από τη δημοφιλή σειρά της μάρκας, Pleats Please.

Η περιγραφή του προϊόντος αναφέρει: «Όταν τεντώνεται, το ανοιχτό ύφασμα αποκαλύπτει διακριτικά το περιεχόμενό του και σας επιτρέπει να ρίξετε μια ματιά στην οθόνη του iPhone σας».

«Γεννημένο από την ιδέα της δημιουργίας μιας επιπλέον τσέπης, ενώ παράλληλα είναι παιχνιδιάρικο και ευέλικτο, το iPhone Pocket διατίθεται σε κοντό μήκος λουριού (σε οκτώ χρώματα) και μακρύ μήκος λουριού (σε τρία χρώματα), κατάλληλο για μια ποικιλία στυλ, όπως κράτημα στο χέρι, δέσιμο σε τσάντες ή απευθείας στο σώμα σας».

