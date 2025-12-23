Εικόνα από το τηλεσκόπιο James Webb αποκαλύπτει τι συμβαίνει όταν συγκρούονται δύο γαλαξίες

Μια εντυπωσιακή νέα εικόνα από το Διάστημα αποτυπώνει δύο σπειροειδείς γαλαξίες την ώρα που βρίσκονται στη μέση μιας αργής, κοσμικής σύγκρουσης, να λάμπουν σε αποχρώσεις του μπλε, του κόκκινου και του ασημί.

Στο στιγμιότυπο διακρίνονται οι γαλαξίες NGC 2207 και IC 2163, καθώς κινούνται σταδιακά ο ένας προς τον άλλον, εγκλωβισμένοι σε έναν βαρυτικό «χορό».

Για τη δημιουργία της εικόνας, οι επιστήμονες συνέθεσαν δεδομένα υπέρυθρης ακτινοβολίας που κατέγραψε το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb (JWST) – το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο που έχει εκτοξευθεί ποτέ στο Διάστημα – με παρατηρήσεις ακτίνων Χ από το διαστημικό παρατηρητήριο Chandra της NASA, δημιουργώντας μια ενιαία, πολυφασματική απεικόνιση.

Όπως φαίνονται από τη Γη, ο μεγαλύτερος γαλαξίας, ο NGC 2207, κυριαρχεί στο κάδρο, ενώ ο μικρότερος IC 2163 πέφτει επάνω στο εξωτερικό του άκρο. Καθώς αλληλεπιδρούν βαρυτικά, οι σπειροειδείς βραχίονές τους παραμορφώνονται και επιμηκύνονται, με ρεύματα άστρων και αερίων να εκτινάσσονται στο Διάστημα.

Σύνθετη εικόνα των γαλαξιών NGC 2207 και IC 2163/Φωτογραφία: X-ray: NASA/CXC/SAO

X-ray ακτίνες/Φωτογραφία: NASA/CHANDRA/JWST

Υπέρυθρη εικόνα/Φωτογραφία: NASA/CHANDRA/JWST

Σε ορισμένες περιοχές, το αέριο και η σκόνη συμπιέζονται – συνθήκες που ευνοούν τη γέννηση νέων άστρων – σχηματίζοντας αυτό που οι επιστήμονες περιγράφουν ως έναν περίπλοκο «ιστό χάους».

Η συγκεκριμένη κοσμική σύγκρουση αποτελεί μία από τις τέσσερις εικόνες βασισμένες σε δεδομένα του Chandra που δόθηκαν στη δημοσιότητα την ίδια χρονική στιγμή.

Σύμφωνα με τη NASA, η μελέτη ενωμένων γαλαξιών όπως αυτών αποτελεί βασικό σκέλος της αποστολής του τηλεσκοπίου James Webb, καθώς συμβάλλει στη δημιουργία ακριβέστερων μοντέλων για το πώς οι γαλαξίες σχηματίζονται, εξελίσσονται και τελικά συγχωνεύονται στη διάρκεια του κοσμικού χρόνου.

Με πληροφορίες από euronews.com