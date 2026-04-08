Έδειξε η αποστολή Artemis II ότι μπορούμε να πατήσουμε ξανά στη Σελήνη;

Η αποστολή Artemis II της NASA έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία από την εκτόξευσή της στις 1 Απριλίου, αποδεικνύοντας ότι η επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη, είναι πλέον πιο κοντά από ποτέ.

Η αποστολή Artemis II απέδειξε ότι για πρώτη φορά, άνθρωποι βρίσκονται μέσα στην κάψουλα Orion, και οι πρώτες έξι μέρες έδειξαν ότι όλα λειτουργούν όπως είχαν σχεδιαστεί, κάτι που καμία προσομοίωση δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει. Ο πύραυλος Space Launch System (SLS) απέδωσε όπως αναμενόταν, με ισχύ εκτόξευσης 8,8 εκατομμυρίων λιβρών.

Κάθε φάση της ανόδου ήταν «κανονική», όπως ανακοίνωσαν οι μηχανικοί, και η πορεία προς τη Σελήνη ήταν τόσο ακριβής που δύο από τις προγραμματισμένες διορθώσεις τροχιάς τελικά δεν χρειάστηκαν.

Η καύση του κύριου κινητήρα της Orion για πέντε λεπτά και 55 δευτερόλεπτα τοποθέτησε το σκάφος σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη χωρίς επιπλέον σημαντικές ενέργειες, κάτι που η επικεφαλής του προγράμματος, Δρ. Lori Glaze, χαρακτήρισε «άψογο».





Artemis II: H ανθρώπινη διάσταση της αποστολής

Το σημαντικότερο όμως είναι η ανθρώπινη διάσταση της αποστολής. Οι αστροναύτες Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen αντιμετώπισαν καθημερινά προβλήματα που κανένα πρόγραμμα προσομοίωσης δεν θα μπορούσε να προβλέψει: μικρές δυσλειτουργίες στην παροχή νερού, ή απρόσμενες ανάγκες χρήσης της τουαλέτας.

Όλα αυτά τα δεδομένα βοηθούν τους μηχανικούς να επιβεβαιώσουν ότι η Orion είναι ασφαλής και λειτουργική για αποστολές με πλήρωμα, μέχρι την επιφάνεια της Σελήνης.

Η αποστολή αυτή ωστόσο, δεν αφορά μόνο την τεχνολογία. Οι στιγμές που το πλήρωμα παρατήρησε τον κρατήρα Orientale ή την έκλειψη του Ήλιου από το διάστημα, αλλά και η συγκινητική αφιέρωση ενός κρατήρα σε αγαπημένο πρόσωπο, δείχνουν ότι η Artemis II εμπνέει μια νέα γενιά.

Όπως και οι αποστολές Apollo, έτσι και αυτή η αποστολή υπενθυμίζει ότι η εξερεύνηση του διαστήματος συνδυάζει την επιστήμη με τη δύναμη της ανθρώπινης φαντασίας και του θάρρους.

Η αποστολή δεν έχει τελειώσει ακόμα. Η κάψουλα Orion πρόκειται να επιστρέψει στη Γη και να προσθαλασσωθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό κοντά στο Σαν Ντιέγκο στις 11 Απριλίου.

Η επανείσοδος με ταχύτητα περίπου 25.000 μίλια την ώρα είναι το πιο κρίσιμο τεστ και μόνο η επιτυχία αυτού, θα καθορίσει την πραγματική επιτυχία της αποστολής.





Artemis II: Ένα βήμα πιο κοντά στη Σελήνη

Η προγραμματισμένη προσεδάφιση μέχρι το 2028 παραμένει φιλόδοξη, αλλά η αποστολή Artemis II έχει δείξει ότι οι υποδομές, το πλήρωμα και η τεχνολογία λειτουργούν.

Απέδειξε ότι η NASA πλέον έχει ένα συνεκτικό σχέδιο για τις επόμενες αποστολές, μειώνοντας την αβεβαιότητα και αυξάνοντας την εμπιστοσύνη στην ανθρώπινη παρουσία στο διάστημα.

Η αποστολή αυτή ήταν μια ιστορία έμπνευσης, θάρρους και επιστήμης, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη, αλλά και για πολλά περισσότερα που θα ακολουθήσουν.

Με πληροφορίες από BBC