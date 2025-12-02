Εάν φέτος τα Χριστούγεννα δεν σταματάτε να φτερνίζεστε, υπάρχει εξήγηση

Τα Χριστούγεννα μπορεί για κάποιους να είναι «η πιο υπέροχη εποχή του χρόνου», αλλά για πολλούς η γιορτινή περίοδος μπορεί να μετατραπεί σε μαρτύριο λόγω της έξαρσης των αλλεργιών, ακόμη κι όταν η γύρη στην ύπαιθρο έχει πια εξαφανιστεί.

Η μετατόπιση της καθημερινότητας σε εσωτερικούς χώρους είναι μέρος του προβλήματος, σύμφωνα με τη δρ Victoria Nguyen, αλλεργιολόγο και ανοσολόγο στο Wexner Medical Center του Πανεπιστημίου Οχάιο.

Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν, οι άνθρωποι περνούν περισσότερο χρόνο μέσα στο σπίτι, εκτεθειμένοι σε συνηθισμένα αλλεργιογόνα όπως ακάρεα σκόνης και κατοικίδια ζώα.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο σας μπορεί επίσης να συμβάλλει στο πρόβλημα. Τα φρεσκοκομμένα δέντρα μπορεί να φέρουν αδρανείς σπόρους μούχλας που ενεργοποιούνται όταν μεταφέρονται σε ζεστά σπίτια - μια αντίδραση που μερικές φορές αναφέρεται ως «σύνδρομο χριστουγεννιάτικου δέντρου».

Για όσους είναι ευαίσθητοι στη μούχλα, αυτό μπορεί να προκαλέσει φαγούρα στα μάτια, φτέρνισμα, συμφόρηση ή ακόμη και δυσκολία στην αναπνοή.

Ούτε τα τεχνητά δέντρα είναι πάντα πιο ασφαλή. Τα στολίδια που αποθηκεύονται σε σοφίτες, γκαράζ ή υπόγεια συχνά συγκεντρώνουν σκόνη κατά τη διάρκεια του χρόνου, κάτι που μπορεί να προκαλέσει έξαρση συμπτωμάτων μόλις κατέβουν για χρήση.

Το κρύο επίσης μπορεί να παίξει ρόλο. Αν και δεν πρόκειται για πραγματική αλλεργία, η δρ Nguyen εξηγεί ότι ορισμένοι εμφανίζουν «αγγειοκινητική ή μη αλλεργική ρινίτιδα», όπου ο ψυχρός αέρας και μόνο μπορεί να προκαλέσει καταρροή ή ακόμα και κνίδωση.

Πώς αντιμετωπίζονται οι χειμερινές αλλεργίες;

Οι θεραπείες κυμαίνονται από απλά μέτρα αποφυγής – όπως ξέπλυμα των στολιδιών, καθαρισμός του δέντρου – μέχρι φαρμακευτική αγωγή όπως αντιισταμινικά ή ρινικά σπρέι.

Για πιο μακροπρόθεσμη ανακούφιση, υπάρχουν διάφορες μορφές ανοσοθεραπείας, όπως υπογλώσσια δισκία, ενέσεις απευθείας στους λεμφαδένες ή οι κλασικές ενέσεις απευαισθητοποίησης, οι οποίες – όπως λέει η δρ Nguyen – απαιτούν «δέσμευση δύο έως πέντε ετών» για πλήρες όφελος.

