Δυσκοιλιότητα: Τα φρούτα που βοηθούν στην αντιμετώπισή της, σύμφωνα με το NHS

Η δυσκοιλιότητα είναι ένα συχνό πρόβλημα που επηρεάζει άτομα κάθε ηλικίας και συνδέεται με αλλαγές στη λειτουργία του εντέρου, όπως η μειωμένη συχνότητα κενώσεων ή η δυσκολία στην αφόδευση.

Σύμφωνα με το Harvard Health Publishing, οι περισσότεροι υγιείς ενήλικες έχουν κενώσεις που κυμαίνονται από τρεις φορές την ημέρα έως τρεις φορές την εβδομάδα. Η δυσκοιλιότητα αφορά περιπτώσεις όπου οι κενώσεις είναι πιο αραιές από το φυσιολογικό ή συνοδεύονται από δυσφορία.

Αν και πρόκειται για μια κοινή κατάσταση, μπορεί να γίνει ιδιαίτερα ενοχλητική και στρεσογόνα. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις αντιμετωπίζεται με απλές αλλαγές στην καθημερινότητα, κυρίως μέσα από τη διατροφή και τον τρόπο ζωής.

Σύμφωνα με το NHS, η αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών αποτελεί βασικό «κλειδί» για τη σωστή λειτουργία του εντέρου και την ανακούφιση από τη δυσκοιλιότητα.

Δυσκοιλιότητα: Τι προτείνει το NHS

«Μερικές απλές αλλαγές στη διατροφή και τον τρόπο ζωής μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας», αναφέρει το NHS.

Μεταξύ άλλων, προτείνει:

να ακολουθείτε μια ισορροπημένη διατροφή

να πίνετε άφθονα υγρά και να περιορίζετε το αλκοόλ

να αυξάνετε σταδιακά την πρόσληψη φυτικών ινών

να εντάξετε στη διατροφή σας τρόφιμα όπως πίτουρο σιταριού, βρώμη ή λιναρόσπορο

Τα φρούτα που βοηθούν

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζουν τα φρούτα που περιέχουν σορβιτόλη, μια φυσική ουσία που συμβάλλει στη διευκόλυνση της λειτουργίας του εντέρου.

Σε αυτά περιλαμβάνονται: