Δύο είδη ζώων, που θεωρούνταν εξαφανισμένα εδώ και 6.000 χρόνια, βρέθηκαν στη Δυτική Παπούα

Ένα μικροσκοπικό πόσουμ με ένα υπερβολικά μακρύ δάχτυλο σε κάθε χέρι είναι ένα από τα δύο είδη που θεωρούνταν εξαφανισμένα αλλά ανακαλύφθηκαν πρόσφατα στη Δυτική Παπούα.

Το άλλο είναι ένα ιπτάμενο μαρσιποφόρο με ελικοειδή ουρά. Και τα δύο βρέθηκαν να ζουν σε απομακρυσμένα τροπικά δάση, αφού πιστευόταν ότι είχαν εξαφανιστεί πριν από 6.000 χρόνια.

Η εύρεση ζωντανών παραδειγμάτων ενός χαμένου είδους είναι σπάνια, αλλά η ανακάλυψη δύο θεωρείται «εντυπωσιακή», σύμφωνα με επιστήμονες που δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στο επιστημονικό περιοδικό Records of the Australian Museum την Παρασκευή.

Τέτοιες ανακαλύψεις ονομάζονται lazarus taxon, ένας όρος εμπνευσμένος από τη βιβλική μορφή του Λαζάρου που αναστήθηκε από τους νεκρούς.

«Η ανακάλυψη ενός τέτοιου είδους… είναι μια εξαιρετική ανακάλυψη», δήλωσε ο καθηγητής Τιμ Φλάνερι, ένας γνωστός Αυστραλός επιστήμονας, περισσότερο γνωστός για το βιβλίο του το 2005 The Weather Makers σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

«Αλλά η ανακάλυψη δύο ειδών, που θεωρούνταν εξαφανισμένα εδώ και χιλιάδες χρόνια, είναι πραγματικά αξιοσημείωτη.»

Το πρώτο είδος που ανακαλύφθηκε ξανά ήταν το ποσούμ με μακρύ δάχτυλο, ένα ριγωτό μαρσιποφόρο που ζυγίζει περίπου 200 γραμμάρια και πιστεύεται ότι εξαφανίστηκε από την Αυστραλία κατά την Εποχή των Παγετώνων.

Ένα χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι ότι σε κάθε χέρι το τέταρτο δάχτυλό του είναι διπλάσιο σε μήκος από τα υπόλοιπα. Οι επιστήμονες λένε ότι αυτό το βοηθά να σκάβει μέσα στο ξύλο για να βρει προνύμφες εντόμων που ζουν μέσα στα δέντρα, οι οποίες αποτελούν την κύρια τροφή του.

Το δεύτερο είδος είναι το ιπτάμενο μαρσιποφόρο με ελικοειδή ουρά. Όπως και το συγγενικό του αυστραλιανό είδος, ζει σε κοιλότητες ψηλών δέντρων.

Οι ανακαλύψεις έγιναν ενώ οι επιστήμονες συνέθεταν κομμάτια ενός «παζλ», εξετάζοντας απολιθώματα δεκαετιών, σπάνιες φωτογραφίες και παλιά δείγματα για να συγκεντρώσουν στοιχεία πριν ταξιδέψουν σε απομακρυσμένες περιοχές της Νέας Γουινέας.

Με πληροφορίες από BBC