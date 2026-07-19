Δορυφόροι-καθρέφτες στο Διάστημα: Γιατί οι αστρονόμοι μιλούν για «υπαρξιακή απειλή»

Ένα σχέδιο για δορυφόρους που θα λειτουργούν σαν τεράστιοι καθρέφτες στο Διάστημα προκαλεί συναγερμό στους αστρονόμους, οι οποίοι προειδοποιούν ότι ο νυχτερινός ουρανός κινδυνεύει να γίνει ακόμη πιο φωτεινός και δυσκολότερος στην παρατήρηση.

Η αμερικανική Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών ενέκρινε στις 9 Ιουλίου την κατασκευή και εκτόξευση ενός δοκιμαστικού δορυφόρου της εταιρείας Reflect Orbital, ο οποίος θα μπορεί να αντανακλά το φως του Ήλιου από χαμηλή γήινη τροχιά προς σκοτεινές περιοχές της Γης.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να βοηθήσει μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα να συνεχίζουν να παράγουν ενέργεια μετά τη δύση του Ήλιου, αλλά και να προσφέρει φωτισμό σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ο διευθύνων σύμβουλός της, Μπεν Νόουακ, είχε δηλώσει στους New York Times τον Μάρτιο ότι στόχος είναι να δημιουργηθεί κάτι που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα και «να τροφοδοτήσει τα πάντα».

Για τους αστρονόμους, όμως, το σχέδιο έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη διογκούμενο πρόβλημα. Οι παρατηρήσεις του Διαστήματος δυσκολεύουν όλο και περισσότερο από τους χιλιάδες δορυφόρους που κινούνται σε χαμηλή τροχιά, όπως οι συστοιχίες της SpaceX. Κατά την εξέταση της αίτησης από την FCC, κατατέθηκαν σχεδόν 2.000 δημόσια σχόλια εναντίον του σχεδίου, ανάμεσά τους και από μεγάλους αστρονομικούς οργανισμούς.

Η Μπέτι Κιόκο, στέλεχος του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου, χαρακτήρισε το σχέδιο «υπαρξιακή απειλή» για την οπτική αστρονομία. Ο Ρόμπερτ Μάσεϊ, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής της Βασιλικής Αστρονομικής Εταιρείας, είχε προειδοποιήσει ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι «καταστροφικές».

Οι ενστάσεις δεν περιορίζονται στην αστρονομία. Βιολόγοι προειδοποιούν ότι η τεχνητή αντανάκλαση ηλιακού φωτός στη Γη θα μπορούσε να επηρεάσει τους κιρκάδιους ρυθμούς ανθρώπων και ζώων, να μπερδέψει μεταναστευτικά είδη και να επηρεάσει ακόμη και το φυτοπλαγκτόν, τους μικροσκοπικούς οργανισμούς των θαλασσών που παίζουν κρίσιμο ρόλο στη φωτοσύνθεση του πλανήτη.

Παρά τις αντιδράσεις, η Reflect Orbital σχεδιάζει να εκτοξεύσει αργότερα φέτος τον δοκιμαστικό δορυφόρο Eärendil-1. Σύμφωνα με την εταιρεία, ο καθρέφτης του, μήκους περίπου 18 μέτρων, θα μπορεί να αντανακλά φως αντίστοιχο με εκείνο της πανσελήνου σε έκταση περίπου 23 τετραγωνικών χιλιομέτρων, για περίπου πέντε λεπτά κάθε φορά.

Οι φιλοδοξίες της εταιρείας, όμως, δεν σταματούν εκεί. Η Reflect Orbital θέλει να αναπτύξει έναν τεράστιο στόλο 50.000 δορυφόρων-καθρεφτών έως το 2035, με τους πρώτους 1.000 να έχουν τεθεί σε τροχιά μέχρι το τέλος του 2028.

Για τους επικριτές του σχεδίου, αυτό δεν είναι απλώς ένα ακόμη διαστημικό πείραμα. Είναι ένα πιθανό νέο επίπεδο φωτορύπανσης, αυτή τη φορά από τροχιά, σε έναν νυχτερινό ουρανό που ήδη γίνεται όλο και πιο δύσκολος να παρατηρηθεί.

Με πληροφορές από Futurism.com