Το «δωρεάν» ChatGPT αλλάζει: Τι σχεδιάζει η OpenAI με τις διαφημίσεις

Η εταιρεία λέει ότι οι διαφημίσεις θα αφορούν όσους χρησιμοποιούν τη δωρεάν εκδοχή της υπηρεσίας ή το ChatGPT Go, το φθηνότερο επί πληρωμή πακέτο της.

Αντίθετα, οι συνδρομητές των ακριβότερων πακέτων, Plus και Pro, θα συνεχίσουν χωρίς διαφημίσεις.

Σύμφωνα με την OpenAI, οι διαφημίσεις θα εμφανίζονται στο κάτω μέρος των απαντήσεων, όταν η συζήτηση «φέρνει» ένα σχετικό χορηγούμενο προϊόν ή υπηρεσία. Θα είναι ξεκάθαρα επισημασμένες και διαχωρισμένες από το κανονικό κείμενο.

Η επικεφαλής εφαρμογών της εταιρείας, Φίντζι Σίμο, υποστήριξε ότι οι διαφημίσεις δεν θα επηρεάζουν τις απαντήσεις του ChatGPT. Όπως είπε, το σύστημα θα συνεχίσει να λειτουργεί ανεξάρτητα από εμπορικές συμφωνίες.

Η κίνηση αυτή προστίθεται στις προσπάθειες της OpenAI να αυξήσει τα έσοδά της πέρα από τις συνδρομές, σε μια περίοδο που το κόστος λειτουργίας παραμένει υψηλό λόγω των υποδομών που απαιτούνται για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Στη διαφήμιση, πάντως, η εταιρεία μπαίνει σε ένα πεδίο όπου κυριαρχούν εδώ και χρόνια άλλοι παίκτες της αγοράς, όπως η Google και η Meta, που έχουν ήδη ενσωματώσει διαφημιστικές προβολές σε υπηρεσίες με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Η OpenAI υποστηρίζει ότι δεν θα αξιοποιεί προσωπικά στοιχεία ή το περιεχόμενο των συνομιλιών για σκοπούς διαφήμισης. Παρ’ όλα αυτά, ειδικοί σε θέματα ψηφιακών δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι η είσοδος διαφημίσεων σε ένα εργαλείο που αρκετοί χρησιμοποιούν ως σύμβουλο ή «συνομιλητή» μπορεί να δοκιμάσει τη σχέση εμπιστοσύνης με τον χρήστη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι το μοντέλο μπορεί να δουλέψει, λέγοντας ότι πολλοί θέλουν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης χωρίς να πληρώνουν. Κατά τον ίδιο, η διαφήμιση είναι ένας από τους τρόπους για να καλυφθεί αυτό το κενό.

