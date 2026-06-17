Διέρρευσε η μυστική λέσχη του Πίτερ Τιλ: AI, Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, sex και «πώς στήνεται μια σέκτα»

Η μυστική λέσχη Dialog, που συνίδρυσε ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής της τεχνολογίας Πίτερ Τιλ, εκτέθηκε έπειτα από διαρροή εσωτερικών αρχείων που είχαν μείνει προσβάσιμα στο διαδίκτυο. Τα αρχεία αποκάλυψαν ονόματα συμμετεχόντων, πρόγραμματα πριβέ συνάντησεων και προσωπικά στοιχεία ανθρώπων που είχαν λάβει τη διαβεβαίωση ότι οι πληροφορίες τους θα παρέμεναν ιδιωτικές.

Η Dialog ιδρύθηκε το 2006 και λειτουργεί ως ιδιωτική οργάνωση μόνο για προσκεκλημένους. Εδώ και περίπου δύο δεκαετίες φέρνει σε επαφή πρόσωπα από την αμερικανική πολιτική, τη Σίλικον Βάλεϊ, τον χρηματοπιστωτικό κόσμο και ξένες κυβερνήσεις, σε συναντήσεις χωρίς κάμερες, χωρίς δημόσια πρακτικά και χωρίς επίσημη λίστα μελών.

Τα εκτεθειμένα αρχεία περιλαμβάνουν λίστα εγγραφών για τη συνάντηση της Dialog το 2026, που έχει προγραμματιστεί από τις 12 έως τις 16 Αυγούστου σε χώρο κοντά στο Δουβλίνο. Στη λίστα εμφανίζονται 222 άτομα, μαζί με την ιδιότητά τους μέσα στην οργάνωση, όπως «ενεργό μέλος» ή «επισκέπτης».

Το πρόγραμμα της συνάντησης μοιάζει να συμπυκνώνει πολλές από τις εμμονές της σημερινής τεχνολογικής ελίτ: τεχνητή νοημοσύνη, πόλεμο, πολιτική, επιβίωση, χρήμα, επιρροή και προσωπικές σχέσεις. Ανάμεσα στις θεματικές εμφανίζονται συνεδρίες με τίτλους όπως «Αγοράζουν τα χρήματα την ευτυχία;», «Να επιστρέψει η πυρηνική ενέργεια», «Πλοήγηση στον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», «Τεχνολογίες πεδίου μάχης» και «Πώς είναι η σεξουαλική σου ζωή;».

Ακόμη πιο εντυπωσιακές είναι οι συνεδρίες γύρω από το πώς «χτίζεται» μια σέκτα ή ένα πολιτικό κόμμα. Η πρώτη φέρεται να συντονίζεται από τον ιδρυτή του χριστιανικού ιστότοπου δικτύωσης Pray.com, ενώ η δεύτερη συνδέεται με πρώην αξιωματούχο εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

Στα αρχεία εμφανίζονται πρόσωπα από την πολιτική, την άμυνα, την τεχνολογία, τα δεδομένα, την τεχνητή νοημοσύνη, τις δεξαμενές σκέψης και τα μέσα ενημέρωσης. Ανάμεσά τους βρίσκονται κυβερνητικοί αξιωματούχοι, δημόσια πρόσωπα, στελέχη τεχνολογικών εταιρειών, επενδυτές, ιδρυτές εταιρειών δεδομένων και επιτήρησης, καθώς και πρόσωπα που συνδέονται με την αποκαλούμενη PayPal Mafia.

Η διαρροή δεν έχει ενδιαφέρον μόνο επειδή αποκαλύπτει ονόματα. Δείχνει κυρίως τη συνύπαρξη διαφορετικών μορφών ισχύος μέσα στο ίδιο κλειστό δίκτυο. Στελέχη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα δεδομένα, την επιτήρηση, την τεχνητή νοημοσύνη και την άμυνα εμφανίζονται δίπλα σε αξιωματούχους και πολιτικούς που σχετίζονται με τη ρύθμιση ή την εποπτεία αυτών των πεδίων.

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Κοινό νήμα πολλών συμμετεχόντων φαίνεται να είναι η εμμονή με την τεχνητή νοημοσύνη, τη μακροζωία και το άμεσο μέλλον. Σε φόρμα εγγραφής, όπου ζητούνταν από τους συμμετέχοντες να κάνουν προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια, οι απαντήσεις επιστρέφουν ξανά και ξανά στην τεχνητή νοημοσύνη και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αλλάξει την εργασία, τον πόλεμο, την εκπαίδευση και την πίστη.

Ορισμένοι προβλέπουν μαζική εκτόπιση εργαζομένων, άλλοι επιστροφή των συνδικάτων και των κρατικών προγραμμάτων, μια πιθανή «χειμερία νάρκη» της τεχνητής νοημοσύνης, επιθέσεις σε κέντρα δεδομένων, κατηγορούμενους που θα επιλέγουν νομική υπεράσπιση από μηχανές αντί για δημόσιους συνηγόρους, ακόμη και θρησκευτική αναβίωση ως απάντηση στην αναστάτωση που θα προκαλέσει η τεχνολογία.

Η Dialog δεν λειτουργεί μόνο ως κλειστός χώρος ανταλλαγής ιδεών. Τα αρχεία δείχνουν ότι είχε και διάσταση γνωριμιών. Η φόρμα συμμετοχής ρωτούσε τους εγγεγραμμένους αν «αναζητούν αγάπη», ενώ ξεχωριστός ιστότοπος της Dialog φιλοξενούσε εφαρμογή γνωριμιών που παρουσιαζόταν ως χώρος για «ουσιαστικές συνδέσεις μεταξύ εξαιρετικών ανθρώπων».

Η ίδια φόρμα συγκέντρωνε και ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία, όπως πολιτική τοποθέτηση και απαντήσεις γύρω από τις γνωριμίες, με τη διαβεβαίωση ότι δεν θα κοινοποιούνταν ποτέ στην εφαρμογή ή σε άλλους συμμετέχοντες. Και αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονταν στα δεδομένα που έμειναν εκτεθειμένα.

Τα αρχεία βρίσκονταν σε βάση δεδομένων Airtable. Για κάθε συμμετέχοντα, η Dialog κατέγραφε την ιδιότητα μέλους, τις συναντήσεις στις οποίες είχε πάρει μέρος, βιογραφικό σημείωμα, πόλη κατοικίας και ιδιωτικό κωδικό πρόσβασης.

Η ύπαρξη του εκτεθειμένου καταλόγου στον κώδικα της ιστοσελίδας αποκαλύφθηκε αρχικά από την Ελβετή hacktivist maia arson crimew, γνωστή από προηγούμενες αποκαλύψεις, μεταξύ άλλων για τη λίστα No Fly της αμερικανικής κυβέρνησης και την παραβίαση της εταιρείας καμερών επιτήρησης Verkada.

Η Dialog έχει ελάχιστο δημόσιο αποτύπωμα. Προηγούμενα δημοσιεύματα την έχουν περιγράψει ως τεχνολογική εκδοχή του Bilderberg, του κλειστού δικτύου συναντήσεων πολιτικών και επιχειρηματικών ελίτ της Δύσης. Στο παρελθόν, συναντήσεις της οργάνωσης έχουν πραγματοποιηθεί στην Αριζόνα και στη Βενετία, ενώ έχουν υπάρξει και σχέδια για μόνιμο χώρο στην περιοχή της Ουάσινγκτον.

Τα νέα στοιχεία ανοίγουν μια σπάνια χαραμάδα στο εσωτερικό ενός δικτύου όπου η Σίλικον Βάλεϊ, η πολιτική εξουσία, η άμυνα, τα δεδομένα, η τεχνητή νοημοσύνη και η κουλτούρα της αυτοβελτίωσης συναντιούνται χωρίς δημόσιο βλέμμα. Το πιο εντυπωσιακό δεν είναι μόνο ποιοι εμφανίζονται στη λίστα, αλλά το είδος του κόσμου που φαίνεται να συζητιέται πίσω από κλειστές πόρτες.

με στοιχεία από Axios