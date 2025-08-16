Διαστρικό αντικείμενο προβληματίζει την επιστημονική κοινότητα - «Ίσως η τροχιά του να ήταν σχεδιασμένη»

Αστρονόμοι ανακάλυψαν πρόσφατα ένα σπάνιο διαστρικό αντικείμενο που περνά μέσα από το ηλιακό μας σύστημα.

Την ίδια στιγμή φυσικός του Χάρβαρντ προειδοποιεί ότι τα χαρακτηριστικά του δείχνουν ότι δεν είναι απλώς ένας συνηθισμένος κομήτης.

«Ίσως η τροχιά του να ήταν σχεδιασμένη», δήλωσε στο Fox News Digital ο δρ. Avi Loeb, καθηγητής φυσικής στο Χάρβαρντ. «Αν είχε ως σκοπό να βρίσκεται σε μια αποστολή αναγνώρισης, είτε για να στείλει μικροανιχνευτές σε εκείνους τους πλανήτες είτε για να τους παρακολουθεί… φαίνεται αρκετά ανώμαλο».

Το αντικείμενο - που ονομάστηκε 3I/ATLAS - εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις αρχές Ιουλίου από ένα τηλεσκόπιο του συστήματος ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) στη Χιλή. Η ανακάλυψη αυτή αποτέλεσε μόλις την τρίτη φορά που έχει παρατηρηθεί διαστρικό αντικείμενο να εισέρχεται στο ηλιακό μας σύστημα, σύμφωνα με τη NASA.

Αν και η NASA έχει ταξινομήσει το αντικείμενο ως κομήτη, ο Loeb σημείωσε ότι μια εικόνα του διαστρικού αντικειμένου έδειξε μια απροσδόκητη λάμψη μπροστά και όχι πίσω του - κάτι που περιέγραψε ως «αρκετά εκπληκτικό». «Συνήθως στους κομήτες υπάρχει μια ουρά, μια κομητική ουρά, όπου η σκόνη και τα αέρια λάμπουν, αντανακλώντας το ηλιακό φως, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό ενός κομήτη», εξήγησε ο Loeb. «Εδώ βλέπεις μια λάμψη μπροστά του, όχι πίσω του».

Με διάμετρο περίπου 20 χιλιόμετρα - μεγαλύτερο δηλαδή από το Μανχάταν - το 3I/ATLAS είναι επίσης ασυνήθιστα φωτεινό για την απόστασή του. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Loeb, το πιο παράξενο χαρακτηριστικό του είναι η τροχιά του.

«Αν φανταστείς αντικείμενα που εισέρχονται στο ηλιακό σύστημα από τυχαίες κατευθύνσεις, μόνο ένα στα 500 θα ευθυγραμμιζόταν τόσο καλά με τις τροχιές των πλανητών», είπε. Το διαστρικό αντικείμενο, που προέρχεται από το κέντρο του γαλαξία μας, αναμένεται επίσης να περάσει κοντά στον Άρη, την Αφροδίτη και τον Δία - κάτι που είναι επίσης εξαιρετικά απίθανο να συμβεί τυχαία, σύμφωνα με τον Loeb.

Το αντικείμενο 3I/ATLAS θα φτάσει στο πλησιέστερο σημείο του προς τον ήλιο μας - περίπου 210 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά - στις 30 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τη NASA.

«Αν αποδειχθεί ότι είναι τεχνολογικής φύσεως, θα είχε προφανώς τεράστια επίδραση στο μέλλον της ανθρωπότητας», είπε ο Loeb. «Θα πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα ανταποκριθούμε σε αυτό», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Τον Ιανουάριο, επτά χρόνια μετά την εκτόξευση ενός Tesla Roadster σε τροχιά από τον Ίλον Μασκ, αστρονόμοι του Minor Planet Center στο Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics στη Μασαχουσέτη το μπέρδεψαν με έναν αστεροειδή.