Διαστημικά σκουπίδια: Γιατί κάθε εβδομάδα πέφτει στη Γη τουλάχιστον ένας τόνος μεταλλικών συντριμμιών

Με τον αριθμό των εκτοξεύσεων πυραύλων και δορυφόρων στο διάστημα να αυξάνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς, ολοένα και περισσότερα μεταλλικά συντρίμμια, γνωστά αλλιώς και ως «διαστημικά σκουπίδια», επιστρέφουν ανεξέλεγκτα στη Γη.

Στην αρχή, με την εικασία ότι θα έμπαιναν όρια στον αριθμό των εκτοξεύσεων στο διάστημα, τα «διαστημικά σκουπίδια» λογίζονταν ως ένα θεωρητικό πρόβλημα για το εγγύς μέλλον. Ωστόσο, υπό τις νέες συνθήκες, δημιουργούν έναν κίνδυνο που μέχρι πριν κάποια χρόνια θεωρούνταν αρκετά σπάνιος.

Από χωράφια στην Κένυα και σπίτια στη Φλόριντα μέχρι παραλίες στην Αυστραλία, τα περιστατικά με τα διαστημικά σκουπίδια να πέφτουν στη Γη, πολλαπλασιάζονται, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι ισχύοντες διεθνείς κανόνες δεν συμβαδίζουν πλέον με την πραγματικότητα της νέας διαστημικής εποχής.

A Ton Of Space Junk Returns To Earth Weekly As Rocket Launches Rise: Reporthttps://t.co/kEvD9jbf92 pic.twitter.com/NQgqVbxhNd — NDTV World (@NDTVWorld) August 1, 2026

Διαστημικά σκουπίδια: Το συμβάν του 2024

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά, όπως αναλύουν οι New York Times, σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 στο χωριό Μουκούκου της Κένυας. Οι κάτοικοι άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο και είδαν ένα τεράστιο μεταλλικό αντικείμενο, μεγαλύτερο από άνθρωπο και βαρύτερο από άλογο, να συντρίβεται σε αγροτική έκταση.

Αρχικά πίστεψαν ότι επρόκειτο για κάποιο καταστροφικό φυσικό φαινόμενο, όμως τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν τμήμα πυραύλου που θα έπρεπε να είχε καεί κατά την επανείσοδό του στην ατμόσφαιρα. Χρειάστηκαν μήνες για να επιβεβαιωθεί πως το αντικείμενο προερχόταν από γαλλικό πύραυλο που είχε εκτοξεύσει αμερικανικό τηλεοπτικό δορυφόρο και παρέμενε σε τροχιά για περισσότερα από 16 χρόνια πριν επιστρέψει στη Γη.

Μέχρι σήμερα, οι κάτοικοι της περιοχής δεν έχουν λάβει καμία αποζημίωση, παρά τις ζημιές που, όπως καταγγέλλουν, προκλήθηκαν σε γειτονικά σπίτια.

Το περιστατικό μόνο μεμονωμένο δεν μπορούσε να θεωρηθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν οι New York Times, η Αμερικανική Διαστημική Δύναμη εξέδωσε σχεδόν 820 προειδοποιήσεις για αντικείμενα που επανήλθαν στην ατμόσφαιρα της Γης μέσα στο 2025.

Δέκα χρόνια νωρίτερα, οι αντίστοιχες προειδοποιήσεις δεν ξεπερνούσαν τις 110. Όπως εξηγεί ο επικεφαλής επιχειρήσεων διαστημικής επιτήρησης της Πολωνικής Διαστημικής Υπηρεσίας, Μάριους Σλονίνα, αντικείμενα βάρους τουλάχιστον ενός μετρικού τόνου επιστρέφουν πλέον στη Γη περίπου μία φορά την εβδομάδα.

The rapid expansion of government and commercial space launches is dramatically increasing the amount of debris from rockets, satellites, and other celestial objects falling back to Earth, raising concerns among scientists and regulators that existing safeguards are no longer… — NEWSMAX (@NEWSMAX) July 31, 2026

Πού καταλήγουν τα διαστημικά σκουπίδια

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των συντριμμιών καίγεται στην ατμόσφαιρα ή καταλήγει στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ωστόσο, όταν αυτό δεν συμβαίνει, η πτώση τους είναι ουσιαστικά ανεξέλεγκτη και εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί.

Μάλιστα, ακόμη και ένα σφάλμα ενός λεπτού στον υπολογισμό της επανεισόδου μπορεί να μετακινήσει το πιθανό σημείο πρόσκρουσης κατά σχεδόν 480 χιλιόμετρα.

Η εκρηκτική αύξηση των διαστημικών απορριμμάτων, σκουπιδιών κοινώς, συνδέεται άμεσα με την εντατικοποίηση των διαστημικών εκτοξεύσεων. Μόνο την προηγούμενη χρονιά πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 300 εκτοξεύσεις πυραύλων, σχεδόν τετραπλάσιες σε σχέση με μία δεκαετία πριν.

Παράλληλα, χιλιάδες δορυφόροι βρίσκονται ήδη σε τροχιά και αναμένεται να επιστρέψουν στη Γη όταν ολοκληρώσουν τον επιχειρησιακό τους κύκλο. Σήμερα υπολογίζεται ότι περίπου 16.000 δορυφόροι περιστρέφονται γύρω από τον πλανήτη, ενώ εταιρείες όπως η SpaceX έχουν ήδη αιτηθεί την ανάπτυξη ακόμη μεγαλύτερων αστερισμών, με εκατοντάδες χιλιάδες νέους δορυφόρους να σχεδιάζονται και από κινεζικά προγράμματα.

Τα τελευταία χρόνια τα περιστατικά έχουν γίνει ολοένα συχνότερα. Το 2024 τμήμα εξοπλισμού του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού κατέληξε σε κατοικία στη Φλόριντα. Την επόμενη χρονιά κομμάτι πυραύλου της SpaceX έπεσε κοντά σε εμπορικό κέντρο στην Πολωνία, ενώ άλλο εντοπίστηκε δίπλα στο αεροδρόμιο του Πόζναν. Ένας ανενεργός κινεζικός δορυφόρος εισήλθε στην ατμόσφαιρα πάνω από τα Κανάρια Νησιά προκαλώντας ισχυρό ωστικό κύμα πριν διαλυθεί, ενώ στην Αυστραλία έχουν βρεθεί τόσο φλεγόμενα μεταλλικά συντρίμμια στην έρημο όσο και οι χαρακτηριστικές μεταλλικές «διαστημικές μπάλες» που ξεβράστηκαν σε παραλίες.

Παρότι οι πιθανότητες να τραυματιστεί κάποιος από διαστημικά σκουπίδια παραμένουν μικρές, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος αυξάνεται.

A Ton Of Space Junk Returns To Earth Weekly As Rocket Launches Rise: Reporthttps://t.co/wuDD1ldE9a pic.twitter.com/5f3V3lGnmy — NDTV (@ndtv) August 1, 2026

Τι ισχύει με τις αποζημιώσεις στις ΗΠΑ για τα διαστημικά σκουπίδια

Μέχρι σήμερα υπάρχει μόνο μία τεκμηριωμένη περίπτωση ανθρώπου που χτυπήθηκε από διαστημικό αντικείμενο, στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1990, χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, μελέτη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ εκτιμά ότι μέχρι το 2035 μόνο τα συντρίμμια από τους δορυφόρους της SpaceX θα μπορούσαν να προκαλούν έναν θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό κάθε δύο χρόνια.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία υπάρχει ώστε οι δορυφόροι και τα εξαρτήματά τους να κατασκευάζονται από υλικά που διαλύονται πλήρως κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα. Παρ' όλα αυτά, τέτοια υποχρέωση δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ είχε εξετάσει την επιβολή αυστηρότερων κανόνων για τα διαστημικά απορρίμματα, όμως απέσυρε την πρόταση έπειτα από αντιδράσεις της διαστημικής βιομηχανίας.

Αντίστοιχα, οι κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΗΕ για τα διαστημικά συντρίμμια, που υιοθετήθηκαν το 2007, δεν είναι δεσμευτικές και δημιουργήθηκαν σε μια εποχή όπου οι δορυφόροι ήταν ελάχιστοι σε σύγκριση με σήμερα.

Πέρα όμως από το ζήτημα της ασφάλειας, οι New York Times θίγουν και το ζήτημα των αποζημιώσεων, όταν ένα διαστημικό αντικείμενο προκαλεί ζημιές. Σε ό,τι αφορά τα παραπάνω δεδομένα, οι διεθνείς συνθήκες προβλέπουν ότι τα κράτη μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση από τη χώρα στην οποία ανήκει το αντικείμενο.

Στην πράξη όμως η διαδικασία είναι χρονοβόρα, καθώς πρέπει πρώτα να ταυτοποιηθεί η προέλευσή του. Επιπλέον, οι σχετικές συνθήκες γράφτηκαν στις αρχές της διαστημικής εποχής, όταν οι κυβερνήσεις ανησυχούσαν κυρίως για τον Ψυχρό Πόλεμο και όχι για μια παγκόσμια εμπορική βιομηχανία με χιλιάδες ιδιωτικούς δορυφόρους.

Με πληροφορίες από New York Times