Διαρροή εγγράφων αποκαλύπτει πόσα πληρώνει η OpenAI στη Microsoft

Νέα διαρροή οικονομικών εγγράφων ρίχνει φως στη σχέση OpenAI–Microsoft, σε μια περίοδο που η εταιρεία του Σαμ Άλτμαν βρίσκεται υπό εντεινόμενη χρηματοοικονομική πίεση ενόψει του σχεδιαζόμενου IPO της.

Σύμφωνα με τον tech blogger Ed Zitron, η OpenAI πλήρωσε στη Microsoft 493,8 εκατ. δολάρια το 2024 ως μέρος της συμφωνίας επιμερισμού εσόδων. Το ποσό εκτοξεύτηκε στα 865,8 εκατ. δολάρια μόνο για τους εννέα πρώτους μήνες του 2025. Η Microsoft λαμβάνει περίπου 20% των εσόδων της OpenAI, στο πλαίσιο της επένδυσής της άνω των 13 δισ. δολαρίων — ποσοστό που καμία από τις δύο εταιρείες δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια.

Η Microsoft, με τη σειρά της, επιστρέφει στην OpenAI περίπου 20% των εσόδων από το Bing και το Azure OpenAI Service, που στηρίζονται στις τεχνολογίες της. Σύμφωνα με πηγή του TechCrunch, τα leaked νούμερα αφορούν net και όχι gross revenue share — δηλαδή αφαιρούν όσα η Microsoft χρωστά στην OpenAI από τις δικές της υπηρεσίες.

Τι δείχνουν τα νούμερα για τα έσοδα της OpenAI

Με βάση το ποσοστό 20%, τα leaked στοιχεία υποδηλώνουν ότι η OpenAI είχε:

τουλάχιστον 2,5 δισ. δολάρια έσοδα το 2024 και

τουλάχιστον 4,33 δισ. δολάρια το πρώτο 9μηνο του 2025, πιθανότατα πολύ περισσότερα.

Προηγούμενες εκτιμήσεις ανέβαζαν τα έσοδα του 2024 στα 4 δισ., ενώ ο Άλτμαν έχει δηλώσει πρόσφατα ότι η OpenAI «ξεπερνά κατά πολύ» τα 13 δισ. ετήσιου τζίρου και θα κλείσει το 2025 με annualized run rate πάνω από 20 δισ. δολάρια, με στόχο ακόμη και τα 100 δισ. έως το 2027.

Το πραγματικό βάρος: πόσο κοστίζει το inference

Εκεί όπου τα πράγματα γίνονται ανησυχητικά είναι στο κόστος λειτουργίας των μοντέλων.

Τα leaked στοιχεία δείχνουν πως η OpenAI πλήρωσε:

3,8 δισ. δολάρια για inference το 2024

8,65 δισ. δολάρια το πρώτο εννιάμηνο του 2025

Το inference — η υπολογιστική ισχύς για να τρέχουν τα μοντέλα — πληρώνεται κυρίως σε μετρητά, σε αντίθεση με το training όπου η Microsoft παρέχει μεγάλα credit πακέτα.

Με άλλα λόγια, οι αριθμοί αφήνουν να εννοηθεί ότι η OpenAI ίσως ξοδεύει περισσότερα για να τρέξει τα μοντέλα της απ’ όσα εισπράττει σε έσοδα.

Τι σημαίνει αυτό για το “AI bubble”

Αν ο μεγαλύτερος παίκτης της αγοράς καίει τέτοια ποσά μόνο για inference, το ερώτημα είναι τι σημαίνει αυτό για:

τις δεκάδες AI startups με εξωφρενικές αποτιμήσεις,

τα venture capital που στοιχηματίζουν σε μοντέλα πανάκριβα στη λειτουργία,

αλλά και για τον ίδιο το ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς.

Το αφήγημα που προκύπτει ενισχύει τον φόβο ότι η βιομηχανία της AI πατάει γκάζι με ρυθμούς που ίσως δεν είναι βιώσιμοι μακροπρόθεσμα.

Η OpenAI δεν σχολίασε τη διαρροή. Η Microsoft επίσης δεν απάντησε στις ερωτήσεις του TechCrunch.