Διαβήτης: Εμβόλιο τριπλής δράσης αποδείχθηκε ότι μειώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα

Ένα νέο εβδομαδιαίο εμβόλιο τριπλής δράσης για τον διαβήτη τύπου 2 θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και το σωματικό βάρος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής φάσης 3.

Οι ασθενείς της δοκιμής που έλαβαν εβδομαδιαίες ενέσεις ρετατρουτίδης για 40 εβδομάδες έχασαν περισσότερο από τέσσερις φορές περισσότερο βάρος σε σύγκριση με όσους έλαβαν εικονικό φάρμακο, ενώ η μέση μείωση του μακροχρόνιου σακχάρου στο αίμα (HbA1c) ήταν υπερδιπλάσια από εκείνη της ομάδας του εικονικού φαρμάκου.

Το φάρμακο τριπλής δράσης μιμείται τρεις ορμόνες του εντέρου που βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης, του σακχάρου στο αίμα και του μεταβολισμού: GLP-1, GIP και γλυκαγόνη.

Σε αντίθεση με άλλα φάρμακα για τον διαβήτη, όπως το Ozempic και το Wegovy, τα οποία στοχεύουν κυρίως στη διαδρομή του GLP-1 για την καταστολή της όρεξης, ή το Mounjaro, το οποίο περιέχει GLP-1 και GIP για τον έλεγχο των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, η ρετατρουτίδη ενεργοποιεί επίσης τον υποδοχέα της γλυκαγόνης, ο οποίος βοηθά στην αύξηση της ενεργειακής δαπάνης.

Το νέο εμβόλιο για τον διαβήτη

Στη δοκιμή, που δημοσιεύθηκε στο Lancet, 930 ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 τοποθετήθηκαν τυχαία σε ομάδες για να λάβουν 4 mg, 9 mg ή 12 mg ρετατρουτίδης, ή εικονικό φάρμακο. Κανείς δεν έπαιρνε ήδη φάρμακα για τον διαβήτη, ενώ όλοι είχαν ανεπαρκώς ελεγχόμενα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και ΔΜΣ τουλάχιστον 23.

Παρακολουθήθηκαν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα (HbA1c), το βάρος, τα επίπεδα χοληστερόλης και άλλοι δείκτες υγείας, ενώ καταγράφηκαν τυχόν παρενέργειες.

Μετά από 40 εβδομάδες, η μέση μείωση της HbA1c ήταν περίπου 1,7-1,9 ποσοστιαίες μονάδες για τους συμμετέχοντες που έλαβαν ρετατρουτίδη, σε σύγκριση με 0,8 ποσοστιαίες μονάδες στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Επίσης, οι συμμετέχοντες έχασαν κατά μέσο όρο περίπου 11,5% έως 15,3% του σωματικού τους βάρους με τη ρετατρουτίδη, έναντι 2,6% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Τα επίπεδα χοληστερόλης και η αρτηριακή πίεση βελτιώθηκαν επίσης στους ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο.

Δεκατέσσερις συμμετέχοντες παρουσίασαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της δοκιμής, μεταξύ των οποίων δύο στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου, αλλά για τους περισσότερους συμμετέχοντες οι παρενέργειες ήταν ήπιες έως μέτριες και υποχωρούσαν με την πάροδο του χρόνου, με τα γαστρεντερικά συμπτώματα να είναι τα πιο συχνά παρατηρούμενα.

Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι αυτό το νέο φάρμακο τριπλής δράσης έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τα αποτελέσματα υγείας για ορισμένους ασθενείς, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης απώλειας βάρους, ειδικά για όσους ενδέχεται να χρειάζονται πιο εντατικά θεραπευτικά σχήματα για τη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2. Συνεχίζονται περαιτέρω κλινικές δοκιμές.

Ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα του φαρμάκου

Τα ευρήματα αυτά ακολουθούν τα αποτελέσματα του κατασκευαστή, Eli Lilly, τα οποία υποδηλώνουν ότι η ρετατρουτίδη ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική στη μείωση του βάρους σε ασθενείς με παχυσαρκία.

Η Δρ Καθ ΜακΚάλοου, ειδική σύμβουλος για την παχυσαρκία στο Royal College of Physicians, δήλωσε ότι τα ευρήματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά.

«Για πολλούς ανθρώπους που ζουν με διαβήτη και παχυσαρκία, θεραπείες όπως αυτή θα μπορούσαν πραγματικά να αλλάξουν τη ζωή τους», είπε.

«Ωστόσο, τα φάρμακα δεν είναι πανάκεια. Αν και αποδεικνύονται αποτελεσματικά, ο μακροπρόθεσμος στόχος πρέπει να είναι να αποτρέψουμε τους ανθρώπους από το να τα χρειαστούν εξ αρχής».

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Η Δρ Μαρί Σπρέκλεϊ, ειδικός στην πρόληψη του διαβήτη και των συναφών μεταβολικών διαταραχών στο IMS Epidemiology του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: «Το μέγεθος της απώλειας βάρους που παρατηρήθηκε είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο. Ωστόσο, δεδομένου ότι η μελέτη αυτή συνέκρινε τη ρετατρουτίδη με εικονικό φάρμακο και όχι με τη σεμαγλουτίδη ή την τιρζεπατίδη, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί από τα δεδομένα αυτά εάν η ρετατρουτίδη είναι ανώτερη, ισοδύναμη ή κατώτερη σε σχέση με τις θεραπείες που διατίθενται σήμερα. Θα απαιτηθούν άμεσες συγκριτικές δοκιμές πριν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τη συγκριτική αποτελεσματικότητα».

Ωστόσο, ανέφερε ότι η απώλεια βάρους από μόνη της δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με βέλτιστα αποτελέσματα για την υγεία και ότι οι ασθενείς χρειάζονται υποστήριξη για να διατηρήσουν επαρκή διατροφική πρόσληψη, να διατηρήσουν τη μυϊκή μάζα και να μεγιστοποιήσουν τη μακροπρόθεσμη υγεία τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Η Δρ Λούσι Τσάμπερς, επικεφαλής του τμήματος ερευνητικού αντίκτυπου και επικοινωνίας στο Diabetes UK, δήλωσε: «Αυτά τα ενθαρρυντικά ευρήματα δείχνουν ότι αυτή η νέα κατηγορία φαρμάκων για τον διαβήτη τύπου 2 θα μπορούσε να προσφέρει διπλά οφέλη τόσο για την απώλεια βάρους όσο και για τη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα. Ανυπομονούμε για περαιτέρω έρευνα ώστε να κατανοήσουμε τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις της και πώς συγκρίνεται με τις θεραπείες που είναι ήδη διαθέσιμες στο NHS».

Με πληροφορίες από Guardian