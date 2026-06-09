Δεν έχουν όλα τα φρούτα και τα λαχανικά την ίδια αξία για την καρδιά, δείχνει νέα μελέτη

Δαμάσκηνα, βατόμουρα, κεράσια, κουκιά και πράσινο τσάι είναι από τις τροφές που φαίνεται να προσφέρουν τα μεγαλύτερα οφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία, σύμφωνα με νέα έρευνα που υποστηρίζει ότι δεν έχουν όλες οι μερίδες φρούτων και λαχανικών την ίδια διατροφική αξία.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Food and Function, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πολλοί άνθρωποι δεν λαμβάνουν επαρκείς ποσότητες φλαβανολών, φυσικών αντιοξειδωτικών ενώσεων που βρίσκονται σε συγκεκριμένα φυτικά τρόφιμα και συνδέονται με τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων και του κυκλοφορικού συστήματος.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η επιλογή των τροφών μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με τη συνολική κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. Αν και η σύσταση για πέντε μερίδες ημερησίως εξακολουθεί να θεωρείται σωστή, τα ευρήματα δείχνουν ότι ορισμένα προϊόντα παρέχουν πολύ υψηλότερες ποσότητες των συγκεκριμένων θρεπτικών συστατικών.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναλύθηκαν στοιχεία από περίπου 30.000 άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι επιστήμονες αξιολόγησαν τις διατροφικές συνήθειες των συμμετεχόντων και χρησιμοποίησαν βιοδείκτες στα ούρα τους για να υπολογίσουν την πραγματική πρόσληψη φλαβανολών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, λιγότερο από ένας στους πέντε συμμετέχοντες προσλάμβανε καθημερινά περίπου 500 χιλιοστόγραμμα φλαβανολών, επίπεδο που θεωρείται ωφέλιμο για την υγεία της καρδιάς. Η έλλειψη καταγράφηκε ακόμη και σε άτομα που κατανάλωναν τακτικά τις συνιστώμενες πέντε μερίδες φρούτων και λαχανικών.

Με βάση τις μετρήσεις των ερευνητών, τα δαμάσκηνα ξεχωρίζουν ως μία από τις πλουσιότερες πηγές φλαβανολών, ενώ ακολουθούν τα κράνμπερι, τα βατόμουρα και το πράσινο τσάι. Στις τροφές με υψηλή περιεκτικότητα περιλαμβάνονται επίσης τα κουκιά, τα κεράσια, τα μήλα με τη φλούδα, οι φράουλες και τα μύρτιλα.

«Η ποιότητα είναι πιο σημαντική από την ποσότητα»

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα ευρήματα δείχνουν πως η ποιότητα των επιλογών έχει ιδιαίτερη σημασία, ακόμη και για όσους ακολουθούν γενικά μια υγιεινή διατροφή.

«Οι περισσότεροι θεωρούν ότι αρκεί να καταναλώνουν αρκετά φρούτα και λαχανικά. Αυτό που δείχνει η έρευνα είναι ότι η επιλογή των συγκεκριμένων τροφών μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία από τη συνολική ποσότητα», δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης, δρ Χαβιέρ Οταβιάνι.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο καθηγητής Γκούντερ Κούνλε από το Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ σημείωσε ότι η σύσταση για πέντε μερίδες φρούτων και λαχανικών ημερησίως παραμένει έγκυρη, ωστόσο διαφορετικά προϊόντα προσφέρουν διαφορετικά διατροφικά οφέλη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μία μερίδα δαμάσκηνα περιέχει περίπου 450 χιλιοστόγραμμα φλαβανολών, ενώ μία μερίδα κράνμπερι περίπου 300 χιλιοστόγραμμα. Τα βατόμουρα ακολουθούν με περίπου 250 χιλιοστόγραμμα ανά μερίδα, ενώ ένα φλιτζάνι πράσινο τσάι μπορεί να προσφέρει περίπου 200 χιλιοστόγραμμα. Σημαντικές ποσότητες εντοπίστηκαν επίσης στα κουκιά, τα κεράσια, τα μήλα με τη φλούδα, τις φράουλες και τα μύρτιλα.

Οι φλαβανόλες είναι φυσικές ενώσεις που απαντώνται σε ορισμένα φυτικά τρόφιμα και, σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες, μπορεί να συμβάλλουν στη διατήρηση της ελαστικότητας των αιμοφόρων αγγείων και στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος.

Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι τα νέα ευρήματα δεν σημαίνουν πως η αύξηση της πρόσληψης φλαβανολών αποτελεί αποδεδειγμένο τρόπο πρόληψης των καρδιαγγειακών παθήσεων. Αν και ορισμένες μικρότερες μελέτες έχουν καταγράψει θετικές επιδράσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα για το κατά πόσο αυτές μεταφράζονται σε χαμηλότερο κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

Ο καθηγητής Ναβίντ Σατάρ από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η αύξηση της πρόσληψης φλαβανολών οδηγεί σε μείωση των περιστατικών καρδιακών παθήσεων.

Όπως ανέφερε, ορισμένες κλινικές δοκιμές έχουν καταγράψει ευνοϊκές επιδράσεις σε δείκτες όπως η αρτηριακή πίεση, ωστόσο απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες προτού οι φλαβανόλες μπορούν να προταθούν ως μέσο μείωσης του κινδύνου εμφράγματος ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

Παρόμοια στάση κρατούν και άλλοι ειδικοί, οι οποίοι επισημαίνουν ότι η περιεκτικότητα των τροφίμων σε φλαβανόλες μπορεί να διαφέρει σημαντικά. Παράγοντες όπως η ποικιλία του προϊόντος, οι συνθήκες καλλιέργειας, το κλίμα, ο βαθμός ωρίμανσης, καθώς και ο τρόπος αποθήκευσης ή επεξεργασίας μπορούν να επηρεάσουν τις τελικές συγκεντρώσεις.

Το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς (BHF) σημειώνει επίσης ότι ο οργανισμός δεν απορροφά τις φλαβανόλες με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ανθρώπους. Μέρος αυτών διασπάται από τα βακτήρια του εντέρου και μετατρέπεται σε μορφές που μπορεί να αξιοποιήσει ο οργανισμός, γεγονός που σημαίνει ότι τα πιθανά οφέλη ενδέχεται να διαφέρουν από άτομο σε άτομο.

Η συζήτηση γύρω από τις φλαβανόλες έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια και σε προϊόντα κακάο και σοκολάτας. Ωστόσο, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η περιεκτικότητα σε αυτές τις ενώσεις διαφέρει σημαντικά μεταξύ των προϊόντων, ακόμη και όταν πρόκειται για μαύρη σοκολάτα, η οποία συνήθως περιέχει περισσότερο κακάο.

Παρά τα νέα ευρήματα, τόσο το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς όσο και το Βρετανικό Ίδρυμα Διατροφής επιμένουν ότι η καλύτερα τεκμηριωμένη συμβουλή για την προστασία της καρδιαγγειακής υγείας παραμένει μια ισορροπημένη διατροφή με μεγάλη ποικιλία φρούτων και λαχανικών, παρά η εστίαση σε μεμονωμένα τρόφιμα ή συστατικά.

Με πληροφορίες από BBC