Demis Hassabis: Αποχωρεί από την ηγεσία της DeepMinds – Με ποια project της Google θα ασχοληθεί

Η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, ανακοίνωσε την Τετάρτη σαρωτικές αλλαγές στην ηγεσία του τμήματος τεχνητής νοημοσύνης. Ανάμεσα σε αυτούς που θα αλλάξουν θέση είναι και ο Demis Hassabis.

Ο επικεφαλής του τομέα AI, αποχωρεί από τα καθημερινά διοικητικά του καθήκοντα, ενώ αρκετά ηγετικά στελέχη του μοντέλου Gemini ,ανάμεσά τους και ο έμπειρος μηχανικός Τζεφ Ντιν, παραιτήθηκαν από την εταιρεία.

Οι διοικητικές ανακατατάξεις καταγράφονται σε μια κρίσιμη καμπή για τη Google DeepMind. Η κορυφαία έκδοση του νεότερου μοντέλου Gemini δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη, παρά τον αρχικό προγραμματισμό για τον Ιούνιο. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει ανησυχία σε επενδυτές και αναλυτές της αγοράς, καθώς η Google φαίνεται να χάνει έδαφος απέναντι στις ανταγωνίστριες Anthropic και OpenAI, οι οποίες το φετινό καλοκαίρι κατάφεραν να προσελκύσουν κορυφαία στελέχη της.

Με τι θα ασχοληθεί ο Hassabis

Ο Hassabis, ο οποίος έχει τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ, αναλαμβάνει τη νεοσυσταθείσα θέση του επικεφαλής επιστήμονα της Alphabet και μετακινείται από τη θέση του CEO της Google DeepMind σε αυτή του προέδρου, όπως ανέφερε ο ίδιος σε σημείωμα προς το προσωπικό. Ο ίδιος απέδωσε την απόφασή του στη ραγδαία εξέλιξη της γενικής τεχνητής νοημοσύνης (AGI) ,ενός προηγμένου σταδίου όπου οι υπολογιστές αποκτούν ουσιαστικά την ανθρώπινη ευφυΐα.

«Με τον Demis συζητούσαμε εδώ και καιρό για έναν ρόλο που θα του επιτρέψει να αφοσιωθεί πλήρως στη διαμόρφωση του μέλλοντος της γενικής τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε σε μήνυμά του προς τους εργαζομένους ο διευθύνων σύμβουλος της Alphabet, Σούνταρ Πιτσάι. «Πρόκειται για έργο ζωτικής σημασίας για την Alphabet και την ανθρωπότητα, και δεν μπορώ να φανταστώ καταλληλότερο άνθρωπο από τον Demis για να το αναλάβει».

Ο Hassabis, που διαχρονικά δίνει προτεραιότητα στην έρευνα έναντι των εταιρικών κερδών, θα επικεντρωθεί στη στρατηγική έρευνα γύρω από τις κοινωνικές επιπτώσεις της γενικής τεχνητής νοημοσύνης και θα αναφέρεται σε ελάχιστα στελέχη, δήλωσε εκπρόσωπος της Google στο Reuters.

Στο σημείωμά του προς το προσωπικό, ο Hassabis εξήρε τη «μεγάλη πρόοδο» που έχει σημειωθεί στα μοντέλα της Google, κάνοντας αναφορά και στην επικείμενη αναβάθμιση Gemini 4.

Παράλληλα, δήλωσε ότι σκοπεύει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην Isomorphic Labs, την εταιρεία ανακάλυψης φαρμάκων που ίδρυσε σαν παρακλάδι της DeepMind και της οποίας διατελεί διευθύνων σύμβουλος.

«Πίστευα πάντα ότι η πρωταρχική εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να είναι η βελτίωση της ανθρώπινης υγείας», τόνισε. «Ήρθε η ώρα η τεχνητή νοημοσύνη να αποδείξει την αδιαμφισβήτητη αξία της στον κόσμο. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό από το να συμβάλει τελικά στη θεραπεία ασθενειών όπως ο καρκίνος».

Με πληροφορίες από Reuters