Δέκα χρόνια Pokémon Go: Εκατομμύρια παίκτες συνεχίζουν να προσπαθούν να τα «πιάσουν όλα»

Οι φίλοι των Pokémon έχουν περάσει τις τελευταίες τρεις δεκαετίες προσπαθώντας να τα «πιάσουν όλα» και από την αρχή αυτή η αναζήτηση πραγματοποιούνταν συχνά έξω από το σπίτι.

Η δημοφιλής σειρά ξεκίνησε το 1996 στην φορητή κονσόλα Game Boy της Nintendo και κατάφερε να γνωρίσει νέα επιτυχία στη σύγχρονη εποχή μέσω των κινητών τηλεφώνων.

Η εφαρμογή για κινητά Pokémon Go, η οποία γιορτάζει πλέον τη 10η επέτειό της, χρησιμοποιεί το GPS και την τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (AR), επιτρέποντας στους παίκτες να εντοπίζουν και να πιάνουν εικονικά πλάσματα σε πραγματικές τοποθεσίες.

Έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο λήψεις σε συσκευές iOS και Android, ενώ εκατομμύρια χρήστες εξακολουθούν να συνδέονται καθημερινά.

10 years of Pokémon Go and the millions still trying to catch 'em all https://t.co/iaKsyskitn — BBC News (UK) (@BBCNews) July 13, 2026

Pokémon Go: Η εμπειρία του παιχνιδιού είχε ανέκαθεν στόχο να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά

Ο Μάικλ Στεράνκα, αντιπρόεδρος προϊόντος στην εταιρεία Scopely, που είναι ο εκδότης του παιχνιδιού, υποστηρίζει ότι η εμπειρία του Pokémon Go ανέκαθεν είχε ως στόχο να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά.

«Το Pokémon Go θα ξεκινά πάντα από την κοινότητα, πιστεύουμε ότι έχουμε μόλις αγγίξει την επιφάνεια όσων μπορούμε να κάνουμε εδώ», δήλωσε.

«Συχνά λαμβάνουμε προσκλήσεις για γάμους από παίκτες που γνωρίστηκαν μέσω του Pokémon Go… επειδή το παιχνίδι έχει αποτελέσει τόσο σημαντικό κομμάτι της σχέσης τους». Ίσως να φαίνεται απρόσμενο να εκφράζεται ένα τέτοιο συναίσθημα για ένα παιχνίδι και το στούντιο του.

Ωστόσο, η σύνδεση του Pokémon Go με τους παίκτες του φαίνεται πως έχει αντέξει στον χρόνο, καθώς εκατοντάδες παίκτες συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη στην Times Square της Νέας Υόρκης για να αντιμετωπίσουν ένα τεράστιο Mewtwo, μία αναφορά στο αρχικό τρέιλερ του παιχνιδιού που είχε κυκλοφορήσει πριν από πάνω από μία δεκαετία.

Pokémon Go: Κυκλοφόρησε το 2016 και έγινε μία από τις μεγαλύτερες κυκλοφορίες παιχνιδιών για κινητά στην ιστορία

Όταν κυκλοφόρησε το 2016, το Pokémon Go έγινε γρήγορα μία από τις μεγαλύτερες κυκλοφορίες παιχνιδιών για κινητά στην ιστορία.

Η τεχνολογία του παιχνιδιού τοποθετεί ψηφιακά πλάσματα πάνω στη ζωντανή εικόνα του πραγματικού κόσμου μέσω της κάμερας ενός smartphone, δημιουργώντας την αίσθηση ότι αυτά βρίσκονται μπροστά στον παίκτη.

Το παιχνίδι προκάλεσε παγκόσμια «τρέλα», με ανθρώπους να συρρέουν σε πάρκα, παραθαλάσσιες περιοχές και εμπορικά κέντρα, ελπίζοντας να πιάσουν Pokémon.

«Επιτρέποντας στους χρήστες να πάρουν το κινητό τους μαζί τους στον πραγματικό κόσμο για να ανακαλύψουν εικονικά πλάσματα, το Pokémon Go βοήθησε να γίνει πραγματικότητα το όνειρο των millennials να γίνουν Εκπαιδευτές Pokémon», δήλωσε ο Μάθιου Ρέινολντς, συντάκτης της ιστοσελίδας ειδήσεων για Pokémon One More Catch.

Η δημοτικότητα του παιχνιδιού έχει διατηρηθεί. Έχει διοργανώσει μεγάλες ζωντανές εκδηλώσεις σε περισσότερες από 60 χώρες, με μέσο όρο πάνω από 400.000 συμμετέχοντες ετησίως από το πρώτο Go Fest το 2017.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ LIVING Έξι συλλέκτες μάς ξεναγούν στις εμμονές τους

Pokemon Go: «Σαν ένα μουσικό φεστιβάλ»

Η Scopely εκτιμά ότι οι παίκτες έχουν εξερευνήσει πάνω από 100 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα παίζοντας Pokémon Go, απόσταση που αντιστοιχεί περίπου σε 334 ταξίδια μετ’ επιστροφής μεταξύ Γης και Ήλιου.

Η Βρετανίδα δημιουργός περιεχομένου j0beats διατηρεί ένα από τα μεγαλύτερα κανάλια στο Twitch αφιερωμένα στο παιχνίδι και ταξιδεύει συχνά σε εκδηλώσεις, όπως αυτή στη Νέα Υόρκη, για να συναντήσει άλλους παίκτες.

«Ο κόσμος πάντα θεωρεί τρελό το γεγονός ότι ταξιδεύεις παντού μόνο και μόνο για να πιάσεις μερικά pixels», λέει γελώντας. «Όμως δεν αφορά μόνο αυτό. Όταν πηγαίνεις σε αυτές τις μεγάλες εκδηλώσεις, είσαι εκεί για τους ανθρώπους και για την ενέργεια που υπάρχει.

Είναι σαν ένα μουσικό φεστιβάλ, θα μπορούσες απλώς να μείνεις σπίτι και να ακούσεις μουσική ή θα μπορούσες να βγεις έξω, να την ακούσεις ζωντανά και να τη μοιραστείς με άλλους ανθρώπους. Είναι περίπου η ίδια ιδέα». Ωστόσο, η streamer λέει ότι η πιο αγαπημένη της ανάμνηση από το παιχνίδι βρίσκεται πολύ πιο κοντά στο σπίτι της.

Το 2025, το Wild Area του Pokémon Go, μία από τις ειδικές εκδηλώσεις του παιχνιδιού, πραγματοποιήθηκε στο Νότιο Γιορκσάιρ.

«Ήταν η μοναδική ευρωπαϊκή εκδήλωση και φιλοξενήθηκε στο Ντόνκαστερ, που βρίσκεται ουσιαστικά πολύ κοντά σε εμένα», ανέφερε. «Ήταν λοιπόν πραγματικά συναρπαστικό να συνεργαστώ με τους πρεσβευτές της κοινότητας εκεί και να τους βοηθήσω στη διοργάνωση της εκδήλωσης».

Pokemon Go: Η επίδραση στην ψυχική υγεία των παικτών

Για ορισμένους παίκτες, το παιχνίδι είχε επίσης μία απρόσμενη επίδραση στην ψυχική υγεία τους. Ο Όστιν ζει στο Μέιν των ΗΠΑ και παίζει Pokémon Go από το 2017.

Όπως δήλωσε, πριν ξεκινήσει να παίζει Pokémon Go ήταν «σχεδόν αδύνατο» να βρει κίνητρο για να κάνει οτιδήποτε, καθώς ένιωθε έντονο άγχος και κατάθλιψη.

«Όταν πήγα στην πρώτη μου συνάντηση για επιδρομή (raid), ήταν σαν μια ζεστή κουβέρτα», είπε. «Καθώς κρατούσα το κινητό μου και περπατούσα προς την ομάδα των αγνώστων στο πάρκο, τους είδα να με κοιτούν και, για πρώτη φορά, δεν ένιωθα νευρικότητα που θα συναντούσα μία νέα ομάδα ανθρώπων. Αντίθετα, ένιωθα ενθουσιασμό και χαρά».

«Από εκείνη τη μέρα, αυτή η μικρή φωνή που μου έλεγε να μείνω στο κρεβάτι μπήκε στο αθόρυβο».

Pokemon Go: Προβλήματα από την τεράστια δημοτικότητα

Με το πέρασμα των χρόνων, το παιχνίδι υπήρξε κάποιες φορές θύμα της ίδιας του της δημοτικότητας και της παγκόσμιας απήχησής του.

Η αστυνομία και οργανώσεις ασφαλείας είχαν προειδοποιήσει στο παρελθόν τους παίκτες να μην απορροφώνται τόσο πολύ από την προσπάθεια να πιάσουν το επόμενο Psyduck, ώστε να χαθούν ή να θέσουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο.

Η τεράστια δημοτικότητα του παιχνιδιού σήμαινε επίσης ότι, σύμφωνα με τον Ρέινολντς, «οι διακομιστές λύγιζαν υπό την πίεση», με αποτέλεσμα τα προβλήματα σύνδεσης να είναι «πολύ συχνά για ένα διάστημα».

Και ενώ η πανδημία θεωρήθηκε ευνοϊκή περίοδος για πολλούς στη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών, ο Στεράνκα σημείωσε ότι τα αρχικά αυστηρά lockdown «επηρέασαν το Pokémon Go πιθανότατα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι εκεί έξω».

Το παιχνίδι ανέκαμψε αργότερα, καθώς οι περιορισμοί χαλάρωσαν και οι άνθρωποι αναζήτησαν ξανά λόγους για να βγουν έξω.

Στη συνέχεια, το 2025, ορισμένοι θαυμαστές εξέφρασαν ανησυχίες για το πώς θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον του παιχνιδιού, όταν η Scopely, η οποία ανήκει στο Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, εξαγόρασε τη δημιουργό εταιρεία Niantic έναντι 3,5 δισ. δολαρίων (τότε περίπου 2,7 δισ. λίρες).

«Ελπίζω ότι με την πάροδο του χρόνου θα αποδείξουμε στους παίκτες πως αυτή είναι αναμφισβήτητα μία καλή εξέλιξη για το παιχνίδι και την κοινότητα», δήλωσε ο Στεράνκα.

Κοιτάζοντας το μέλλον, ο ίδιος υπογραμμίζει ότι η προτεραιότητα του παιχνιδιού παραμένει η κοινότητα, οι αναμνήσεις και η δημιουργία εμπειριών που μπορούν να μοιραστούν οι οικογένειες.

«Ανεξάρτητα από το πού βρισκόμουν και σε ποια φάση της ζωής μου ήμουν, το Pokémon Go ήταν πάντα εκεί για εμένα», είπε. «Συναντά τους ανθρώπους εκεί όπου βρίσκονται, σε οποιαδήποτε φάση της ζωής τους».

Με πληροφορίες από BBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Pokémon εναντίον Λευκού Οίκου - Η εταιρεία καταδικάζει τη χρήση εικόνων της