To CNN μηνύει την Perplexity για «μαζική παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων»

Το CNN κατέθεσε αγωγή κατά της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Perplexity, κατηγορώντας την ότι χρησιμοποίησε παράνομα χιλιάδες δημοσιογραφικά του κείμενα για την εκπαίδευση των AI εργαλείων της.

Η αγωγή κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης και αφορά, σύμφωνα με το CNN, περισσότερα από 17.000 άρθρα, φωτογραφίες και βίντεο που φέρεται να «σάρωσε» η Perplexity χωρίς να έχει λάβει άδεια.

Το CNN κατηγορεί την Perplexity για παράνομη χρήση περιεχομένου

Το αμερικανικό δίκτυο υποστηρίζει ότι η Perplexity χρησιμοποίησε το περιεχόμενό του για να εκπαιδεύσει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της και να τροφοδοτήσει τις απαντήσεις του chatbot της.

Σύμφωνα με το CNN, η εταιρεία συνέχισε να χρησιμοποιεί το περιεχόμενό του ακόμη και αφού απέτυχαν οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία αδειοδότησης.

Το δίκτυο αναφέρει επίσης ότι απέκλεισε το bot της Perplexity από την πρόσβαση στο περιεχόμενό του όταν οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών κατέρρευσαν.

Η αγωγή κατηγορεί ακόμη την Perplexity ότι παραπλανούσε τους χρήστες υπονοώντας πως διατηρεί συνεργασία με το CNN μέσω της συνδρομητικής υπηρεσίας «Comet Plus».

Το CNN ζητά αποζημίωση και δικαστική εντολή που θα απαγορεύει στην εταιρεία να χρησιμοποιεί το περιεχόμενό του.

«Δεν μπορείς να κάνεις copyright τα γεγονότα»

Εκπρόσωπος της Perplexity απάντησε στην αγωγή δηλώνοντας ότι «δεν μπορείς να κατοχυρώσεις με copyright τα γεγονότα».

Η υπόθεση εντάσσεται στη διαρκώς αυξανόμενη σύγκρουση ανάμεσα σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη χρήση δημοσιογραφικού περιεχομένου για την εκπαίδευση AI μοντέλων.

Παρόμοιες αγωγές κατά της Perplexity έχουν ήδη καταθέσει οι New York Times, η Wall Street Journal και η New York Post, ενώ άλλα μέσα ενημέρωσης έχουν επιλέξει να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες με την εταιρεία.

Με πληροφορίες από Variety