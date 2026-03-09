ChatGPT: Αναβάλλεται η κυκλοφορία του adult mode – Τι εξηγεί η OpenAI

Η OpenAI καθυστερεί την κυκλοφορία της λειτουργίας «adult mode» στο ChatGPT, παραδεχόμενη ότι έχει πιο επείγουσες προτεραιότητες από την εισαγωγή ερωτικού περιεχομένου στο βασικό της προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σαμ Άλτμαν, είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι η OpenAI θα επέτρεπε περιεχόμενο για ενήλικες, καθώς θα εφαρμοζόταν παράλληλα σύστημα επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών.

Ωστόσο, η εταιρεία ανακοίνωσε τώρα ότι το σχέδιο καθυστερεί, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα σε πιο άμεσες ανάγκες, όπως η βελτίωση της απόδοσης του ChatGPT.

«Αναβάλλουμε την κυκλοφορία του adult mode ώστε να επικεντρωθούμε σε εργασίες που αποτελούν υψηλότερη προτεραιότητα για περισσότερους χρήστες αυτή τη στιγμή, όπως η ενίσχυση της “νοημοσύνης” του συστήματος», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η OpenAI, η οποία αριθμεί περισσότερους από 900 εκατομμύρια χρήστες του ChatGPT. «Εξακολουθούμε να πιστεύουμε στην αρχή ότι οι ενήλικες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενήλικες, αλλά χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να γίνει σωστά», προσθέτει.

Από τον Οκτώβριο, όταν ανακοίνωσε την πρόθεση χαλάρωσης των περιορισμών στο ChatGPT, ο Άλτμαν έχει κηρύξει «code red» για την ενίσχυση του chatbot, εν μέσω έντονου ανταγωνισμού από τους βασικούς ανταγωνιστές της εταιρείας, με επικεφαλής την Google και την Anthropic.

Παράλληλα, η OpenAI αναπτύσσει εργαλεία πρόβλεψης ηλικίας που θα εντοπίζουν αν ένας χρήστης είναι κάτω των 18 ετών. Σε αυτή την περίπτωση θα ενεργοποιούνται αυστηρότερες ρυθμίσεις ασφαλείας, περιορίζοντας την έκθεση σε γραφική βία και σεξουαλικό role-play.

Με πληροφορίες από τον Guardian