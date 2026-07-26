Βρετανία: Τα γυαλιά Meta απαγορεύτηκαν στο Comic-Con μετά από «κρυφή βιντεοσκόπηση»

Ο διοργανωτής ορισμένων από τα μεγαλύτερα συνέδρια κόμικς και ψυχαγωγίας στη Βρετανία έχει απαγορεύσει τη χρήση των γυαλιών Meta στις εκδηλώσεις του, προκειμένου να αποτρέψει την «κρυφή βιντεοσκόπηση» των προσκεκλημένων και των συμμετεχόντων.

Η Monopoly Events ανέφερε ότι αρκετοί καλεσμένοι είχαν δηλώσει στην εταιρεία ότι θα δίσταζαν να εμφανιστούν ξανά σε εκδηλώσεις του Comic-Con, μετά από περιστατικά καταγραφών που πραγματοποιήθηκαν χωρίς να το γνωρίζουν.

Η απαγόρευση ισχύει για τα γυαλιά Meta και οποιεσδήποτε άλλες «φορετές συσκευές καταγραφής».

«Εκτός» Comic-Con τα γυαλιά της Meta

Οι συμμετέχοντες που θα εντοπιστούν να χρησιμοποιούν τις συσκευές αυτές θα καλούνται να αποχωρήσουν από το συνέδριο, αλλά ορισμένοι θαυμαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προειδοποίησαν ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τους συμμετέχοντες με αναπηρία.

Συσκευές όπως τα γυαλιά της Meta διαθέτουν μια σχεδόν αόρατη κάμερα στο σκελετό, με μικρά ηχεία.

Οι χρήστες μπορούν να εγγράψουν βίντεο ή να τραβήξουν φωτογραφία αγγίζοντας το σκελετό — κάτι που συνήθως ενεργοποιεί μια λυχνία στα γυαλιά.

Σε δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Monopoly Events ανέφερε: «Μετά από μια περίοδο διαβούλευσης, δεν μπορούμε πλέον να επιτρέψουμε τη χρήση οποιασδήποτε συσκευής εγγραφής στις εκδηλώσεις μας».

«Η συντριπτική πλειοψηφία των καλλιτεχνών στις εκδηλώσεις μας θεώρησε ότι αυτές οι συσκευές αποτελούσαν παραβίαση της ιδιωτικής τους ζωής και έβλαπταν και χαλούσαν τις αλληλεπιδράσεις τους. Αρκετοί εξέφρασαν ανησυχίες ότι ενδέχεται να μην συνεχίσουν να παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις με φυσική παρουσία, εάν καταγράφονταν κρυφά.

«Λάβαμε παρόμοια σχόλια και από τους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις, πολλοί από τους οποίους δεν αισθάνονται άνετα με τη γνώση ότι άλλοι επισκέπτες της εκδήλωσης ενδέχεται να τους βιντεοσκοπούν χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

«Όποιος εντοπιστεί να χρησιμοποιεί μία από αυτές τις συσκευές ενδέχεται να κληθεί να αποχωρήσει από την εκδήλωση και να χάσει το δικαίωμα σε τυχόν αυτόγραφα ή φωτογραφίες που είχε αγοράσει. Ας κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις έναν ασφαλή χώρο για όλους».

Προβληματισμός για την απαγόρευση

Η Monopoly Events διοργανώνει δεκάδες συνέδρια σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Διοργανώνει επίσης εξειδικευμένες εκδηλώσεις αφιερωμένες σε θέματα όπως η επαγγελματική πάλη και τα anime, με τη συμμετοχή διάσημων προσκεκλημένων από όλο τον κόσμο.

Η ανακοίνωση προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις στους θαυμαστές.

Κάποιοι επαίνεσαν την απόφαση, λέγοντας ότι δεν επιθυμούσαν να «εμφανίζονται παντού σε κάποια βαρετή σελίδα YouTube με blog», ενώ άλλοι δήλωσαν ότι δεν τους άρεσε η πιθανότητα τα παιδιά να βιντεοσκοπούνται από άτομα που δεν γνωρίζουν.

Ένας θαυμαστής έγραψε: «Άλλο πράγμα είναι να περπατάς με το κινητό σου, το οποίο κάποιος μπορεί να δει και να σου ζητήσει να μην τον βιντεοσκοπήσεις, αλλά τα γυαλιά σου δεν είναι τόσο εμφανή».

Ωστόσο, άλλοι εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις στα άτομα με αναπηρία. Κάποιος έγραψε: «Έχετε σκεφτεί πώς αυτό θα επηρεάσει τα άτομα με αναπηρία και πώς αυτό σας επηρεάζει σύμφωνα με τον Νόμο περί Ισότητας; Πολλοί άνθρωποι από την κοινότητα των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης τα χρησιμοποιούν για να περιηγούνται με ασφάλεια στο περιβάλλον και να μπορούν να παρευρεθούν στην εκδήλωση».

Υπήρξε επίσης προβληματισμός σχετικά με το πόσο εφαρμόσιμη θα ήταν στην πραγματικότητα μια τέτοια απαγόρευση.

Γυναίκες που έχουν παρευρεθεί σε συνέδρια κόμικς έχουν εκφράσει στο παρελθόν ότι υπέστησαν παρενόχληση και ανεπιθύμητη προσοχή από άλλα άτομα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η εταιρεία πορθμείων CalMac ανέστειλε τις επισκέψεις στη γέφυρα των πλοίων της, αφού ένας επιβάτης χρησιμοποίησε «έξυπνα γυαλιά» για να τραβήξει βίντεο χωρίς άδεια.

Ο άνδρας πιάστηκε να τραβάει βίντεο επιβατών και πληρώματος χρησιμοποιώντας γυαλιά Meta.

Με πληροφορίες από BBC