Bloomberg: Η Apple ανανεώνει την εφαρμογή κάμερας του iPhone για πιο «επαγγελματική» χρήση

Η Apple φέρεται να ετοιμάζει σημαντικές αλλαγές στην εφαρμογή κάμερας του iPhone, με νέες δυνατότητες παραμετροποίησης που θα επιτρέπουν στους χρήστες να διαμορφώνουν την οθόνη λήψης ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η νέα έκδοση της εφαρμογής Camera θα δίνει τη δυνατότητα προσθήκης μικρών εργαλείων ελέγχου, γνωστών ως widgets, τα οποία θα λειτουργούν σαν ξεχωριστά πάνελ ρυθμίσεων μέσα στην εφαρμογή. Οι χρήστες θα μπορούν να επιλέγουν ποια εργαλεία θέλουν να εμφανίζονται μόνιμα στην οθόνη και ποια όχι.

Τα widgets θα επιτρέπουν γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες όπως η ρύθμιση έκθεσης, το βάθος πεδίου και άλλες χειροκίνητες επιλογές για φωτογραφίες και βίντεο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι επιλογές θα χωρίζονται σε κατηγορίες όπως «basic», «manual» και «settings», ώστε η εφαρμογή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από απλούς χρήστες όσο και από πιο έμπειρους φωτογράφους ή δημιουργούς περιεχομένου.

Οι νέες λειτουργίες αναμένεται να οργανώνονται μέσω ειδικού μενού «Add Widgets» στο κάτω μέρος της εφαρμογής, ενώ τα ενεργά εργαλεία θα εμφανίζονται στο επάνω μέρος της οθόνης.

Αλλαγές φαίνεται πως έρχονται και στη διάταξη της εφαρμογής. Το κουμπί Controls, που σήμερα βρίσκεται στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης, φέρεται να μετακινείται δίπλα από το πλήκτρο λήψης.

Παράλληλα, η Apple εξετάζει την προσθήκη νέου «Siri mode» μέσα στην κάμερα. Η λειτουργία θα αξιοποιεί δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης για εργασίες όπως μετάφραση κειμένου μέσω της κάμερας ή αναγνώριση αντικειμένων και φυτών σε πραγματικό χρόνο.

Τις πληροφορίες δημοσίευσε ο Μαρκ Γκούρμαν του Bloomberg, δημοσιογράφος που ειδικεύεται σε θέματα της Apple και συχνά αποκαλύπτει πληροφορίες από πηγές εντός της εταιρείας πριν από επίσημες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Apple σχεδιάζει να παρουσιάσει τις νέες δυνατότητες μαζί με το iOS 27 και τη νέα έκδοση της Siri στο συνέδριο προγραμματιστών WWDC, το οποίο ξεκινά στις 8 Ιουνίου.

Μέχρι στιγμής η εταιρεία δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τις πληροφορίες.

Με πληροφορίες από Bloomberg, Gizmodo