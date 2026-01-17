Bitchat: Τι ξεχωριστό έχει η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων στην οποία έχουν στραφεί χιλιάδες Ιρανοί;

Μια ελάχιστα γνωστή εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων εκτός σύνδεσης στο διαδίκτυο, που δημιούργησε ο συνιδρυτής του Twitter Τζακ Ντόρσεϊ, έχει εξελιχθεί σε σανίδα σωτηρίας για τους κατοίκους της Ουγκάντας και όχι μόνο, οι οποίοι έχουν αποκοπεί από το ίντερνετ ενόψει μιας αμφιλεγόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Η εφαρμογή Bitchat έχει εκτοξευθεί στην κορυφή των App Stores της Apple και της Google στη χώρα, ξεπερνώντας τις 28.000 λήψεις μέσα στη φετινή χρονιά, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Apptopia. Πρόκειται για σχεδόν τετραπλάσια αύξηση σε σχέση με τους δύο προηγούμενους μήνες μαζί. Η χρήση της έχει επίσης υπερτριπλασιαστεί στο Ιράν, καθώς οι διακοπές του διαδικτύου από το καθεστώς, με στόχο την καταστολή των πανεθνικών διαδηλώσεων, αναγκάζουν τους πολίτες να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Ο Ντόρσεϊ κυκλοφόρησε την Bitchat πέρυσι.

Η εφαρμογή διαθέτει λιτό περιβάλλον χρήσης και δεν απαιτεί σύνδεση σε λογαριασμό. Σε αντίθεση με το Twitter (πλέον X), η Bitchat δεν χρειάζεται σύνδεση στο διαδίκτυο ή σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Χρησιμοποιεί τεχνολογία Bluetooth για να δημιουργεί ένα αποκεντρωμένο, offline δίκτυο, όπου ένα μήνυμα «πηδά» από το ένα κινητό στο άλλο μέχρι να φτάσει στον προορισμό του.

Αν και δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο υπηρεσίες όπως το WhatsApp ή το iMessage της Apple, οι υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω Bluetooth έχουν γίνει με τα χρόνια βασική επιλογή για διαδηλωτές, καθώς οι κυβερνήσεις επιβάλλουν όλο και συχνότερα διακοπές στο διαδίκτυο.

Κατά τις φιλοδημοκρατικές διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ το 2020, ακτιβιστές στράφηκαν σε εφαρμογές όπως το Bridgefy, που χρησιμοποιεί την ίδια τεχνολογία.

Αύξηση των διακοπών διαδικτύου

Ο Μπόμπι Γουάιν, διάσημος τραγουδιστής της ποπ και βασικός υποψήφιος της αντιπολίτευσης στην Ουγκάντα, κάλεσε τους πολίτες στα τέλη του περασμένου μήνα να κατεβάσουν την Bitchat, λέγοντας ότι η κυβέρνηση σχεδίαζε σύντομα διακοπή του διαδικτύου, ώστε οι πολίτες «να μην μπορούν να οργανωθούν και να επαληθεύσουν τα εκλογικά αποτελέσματα».

«Ακόμα να κατεβάσετε την Bitchat;» έγραψε σε ανάρτησή του στο X, η οποία κοινοποιήθηκε σχεδόν 2.000 φορές.

Την Τρίτη, οι αρχές της Ουγκάντας διέκοψαν την πρόσβαση στο διαδίκτυο και περιόρισαν τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε όλη τη χώρα, για να αντιμετωπίσουν –όπως ανέφεραν– την «παραπληροφόρηση, την παραπλάνηση, την εκλογική νοθεία και συναφείς κινδύνους», σύμφωνα με επιστολή που είδε το Reuters.

Την ίδια ώρα, ακτιβιστικές οργανώσεις στο Ιράν αναφέρουν ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει μόνιμη διακοπή της χώρας από το παγκόσμιο διαδίκτυο.

«Ένα εμπιστευτικό σχέδιο βρίσκεται σε εξέλιξη για να μετατραπεί η πρόσβαση στο διεθνές διαδίκτυο σε "κυβερνητικό προνόμιο"», αναφέρει έκθεση της Filterwatch, μιας οργάνωσης που παρακολουθεί τη λογοκρισία του διαδικτύου στο Ιράν, επικαλούμενη αρκετές πηγές εντός της χώρας.

«Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης και κυβερνητικοί εκπρόσωποι έχουν ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι πρόκειται για μόνιμη αλλαγή, προειδοποιώντας ότι η απεριόριστη πρόσβαση δεν θα επανέλθει μετά το 2026», προστίθεται στην έκθεση.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι Ιρανοί που διαθέτουν άδεια ασφαλείας ή περνούν τους κυβερνητικούς ελέγχους θα έχουν πρόσβαση σε μια φιλτραρισμένη εκδοχή του παγκόσμιου διαδικτύου, δήλωσε ο Αμίρ Ρασίντι, επικεφαλής της Filterwatch. Όλοι οι υπόλοιποι Ιρανοί θα μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο στο εθνικό διαδίκτυο: ένα εγχώριο, παράλληλο δίκτυο αποκομμένο από τον υπόλοιπο κόσμο.

Με πληροφορίες από Reuters, Guardian