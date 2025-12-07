Αυξάνονται τα ποσοστά ψωρίασης παγκοσμίως: Γιατί επιβαρύνονται περισσότερο οι εύπορες χώρες

Ερευνητές από την Κίνα αναφέρουν, ότι τα ποσοστά εμφάνισης της ψωρίασης αυξήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο από το 1990 έως το 2021 και εκτιμάται, ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται έως το 2050.

Η ψωρίαση είναι μια χρόνια φλεγμονώδης δερματική νόσος που συνεχίζει να επιβαρύνει όλο και περισσότερο τον κόσμο.

Στη μελέτη «Global Psoriasis Burden and Forecasts to 2050», που δημοσιεύτηκε ως Research Letter στο JAMA Dermatology, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μοντέλο πρόβλεψης χρονοσειρών για να εκτιμήσουν την παγκόσμια επίπτωση της ψωρίασης έως το 2050 και να καταγράψουν τις διαφορές ανά ηλικία, φύλο και περιοχή.

Τα δεδομένα για την ψωρίαση από το 1990 έως το 2021 προήλθαν από τη μελέτη Global Burden of Disease 2021 και αφορούσαν ποσοστά επίπτωσης, επιπολασμού και ετών ζωής με αναπηρία (DALYs), ανά ηλικία, φύλο και περιοχή, σε 236 χώρες.

Ψωρίαση: Αλλαγές στα ποσοστά παγκοσμίως

Η συνολική επιβάρυνση της ψωρίασης παρουσίασε ήπια αύξηση την περίοδο 1990–2021. Τα ηλικιακά προσαρμοσμένα ποσοστά επίπτωσης στους άνδρες ανέβηκαν από 56,89 σε 62,77 ανά 100.000 (+10,3%), ενώ στις γυναίκες από 57,08 σε 61,26 ανά 100.000 (+7,3%).

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα έως το 2021, οι προβολές δείχνουν ότι μέχρι το 2050 τα ποσοστά θα φτάσουν περίπου:

70 ανά 100.000 για τους άνδρες

66 ανά 100.000 για τις γυναίκες

Οι αναλύσεις ευαισθησίας έδειξαν χαμηλότερη και σχεδόν επίπεδη προβλεπόμενη αύξηση στους άνδρες, με ευρύτερα περιθώρια αβεβαιότητας. Οι προβλέψεις για τις γυναίκες παρέμειναν παρόμοιες με την κύρια ανάλυση. Οι λόγοι αυτών των διαφορών παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η γεωγραφική ανάλυση ανέδειξε σημαντικές διαφορές στην παγκόσμια κατανομή της ασθένειας, με τη Βόρεια Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη να καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά επίπτωσης και επιπολασμού. Αντίθετα, η Ανατολική Ασία και η Υποσαχάρια Αφρική εμφανίζουν χαμηλότερα εκτιμώμενα ποσοστά, με την επιφύλαξη ότι τα διαθέσιμα δεδομένα για ορισμένες χώρες είναι ελλιπή ή ανεπαρκή.

Όσον αφορά την ηλικία, η επίπτωση ανά φύλο δείχνει ότι στα παιδιά και τους εφήβους 5-19 ετών τα κορίτσια εμφανίζουν ελαφρώς υψηλότερα ποσοστά. Γύρω στα 25–29, τα ποσοστά εξισώνονται -και από εκεί και πέρα η αύξηση στους άνδρες είναι πιο έντονη.

Ψωρίαση: Πώς ερμηνεύονται οι παγκόσμιες εκτιμήσεις

Η ποιότητα των δεδομένων διέφερε σημαντικά μεταξύ χωρών και δεν υπάρχει ενιαίο σύστημα καταγραφής, κωδικοποίησης ή χρήσης υπηρεσιών υγείας. Έτσι, οι περιφερειακές συγκρίσεις βασίζονται σε εκτιμήσεις που ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν πλήρως την πραγματικότητα.

Ακόμη, η ακαθάριστη επίπτωση και ο επιπολασμός δεν αποτυπώνουν τη σοβαρότητα της νόσου. Παράγοντες όπως η ρύπανση, η διατροφή και ο τρόπος ζωής δεν εντάχθηκαν στο μοντέλο.

Οι προβλέψεις έως το 2050 δεν μπορούν να λάβουν υπόψη μελλοντικές αλλαγές στη διάγνωση, την πρόσβαση στην περίθαλψη ή την αποτελεσματικότητα θεραπειών.

Η αύξηση των διαγνώσεων μπορεί να συνδέεται με καλύτερη κλινική ενημέρωση και με το γεγονός ότι πολλές σύγχρονες θεραπείες εγκρίθηκαν μετά το 2013.

Η υψηλότερη επιβάρυνση σε χώρες υψηλού εισοδήματος μπορεί να οφείλεται:

σε υψηλότερη καταγραφή περιστατικών,

σε διαφορετικές αντιλήψεις κλινικής σημασίας,

ή στην «υπόθεση της υγιεινής», σύμφωνα με την οποία τα υπερβολικά καθαρά περιβάλλοντα επηρεάζουν το ανοσοποιητικό.

Κάποιοι επιστήμονες δεν αποκλείουν ούτε έναν πιθανό διατροφικό παράγοντα που ενδέχεται να συμβάλλει με αργό ρυθμό στην αύξηση των περιστατικών - αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Με πληροφορίες από MedicalXpress