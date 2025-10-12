Αυτός ο τρόπος διατροφής μπορεί να επηρεάζει τη μνήμη, ακόμη και μέσα σε λίγες ημέρες

Τροφές όπως λιπαρά ψάρια, φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως, ξηροί καρποί και σπόροι έχουν αποδειχθεί ότι υποστηρίζουν τη δομή, τη λειτουργία και τη μνήμη του εγκεφάλου.

Ο εγκέφαλος άλλωστε, απαιτεί σταθερή παροχή θρεπτικών συστατικών, αντιοξειδωτικών και υγιεινών λιπαρών για να αποδώσει καλά.

Από την άλλη πλευρά, η συνεχής κατανάλωση πρόχειρου φαγητού με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά μπορεί να βλάψει την ικανότητα του εγκεφάλου να επεξεργάζεται και να θυμάται, αυξάνοντας ενδεχομένως τον κίνδυνο νευροεκφυλιστικών ασθενειών όπως η άνοια και η νόσος Αλτσχάιμερ, επιβεβαιώνει μια νέα μελέτη από την Ιατρική Σχολή του UNC.

Η κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφών όπως τσίζμπεργκερ, πατάτες τηγανητές και παγωτό σε διάστημα λίγων μόνο ημερών μπορεί να προκαλέσει υπερδιέγερση σε μια ειδική ομάδα εγκεφαλικών κυττάρων που ονομάζονται ενδιάμεσοι νευρώνες CCK, παρεμβαίνοντας στον μεταβολισμό του σακχάρου στον εγκέφαλο, σύμφωνα με τη μελέτη.

Αυτή η υπερδραστηριότητα βλάπτει την επεξεργασία νέων αναμνήσεων στον ιππόκαμπο του εγκεφάλου.

«Γνωρίζαμε ότι η διατροφή και ο μεταβολισμός θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υγεία του εγκεφάλου, αλλά δεν περιμέναμε να βρούμε μια τόσο συγκεκριμένη και ευάλωτη ομάδα εγκεφαλικών κυττάρων, τους ενδιάμεσους νευρώνες CCK στον ιππόκαμπο, που διαταράσσονταν άμεσα από τη βραχυπρόθεσμη έκθεση σε δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά», δήλωσε ο Juan Song, κύριος ερευνητής και καθηγητής φαρμακολογίας.

«Αυτό που μας εξέπληξε περισσότερο ήταν το πόσο γρήγορα αυτά τα κύτταρα άλλαξαν τη δραστηριότητά τους ως απόκριση στη μειωμένη διαθεσιμότητα γλυκόζης και πώς αυτή η μετατόπιση από μόνη της ήταν αρκετή για να βλάψει τη μνήμη».

Η παχυσαρκία, μια χρόνια, προοδευτική ασθένεια, είναι γνωστό ότι βλάπτει την υγεία του εγκεφάλου μειώνοντας τη ροή του αίματος, συρρικνώνοντας τον όγκο του εγκεφάλου και προκαλώντας νευροφλεγμονή.

Για τη μελέτη, η ομάδα του Song έβαλε ποντίκια να ακολουθούν μια δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά που έμοιαζε με τη δυτική διατροφή. Μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες, πολύ πριν η παχυσαρκία μπορέσει να επικρατήσει, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι ενδιάμεσοι νευρώνες CCK στα ποντίκια είχαν γίνει ασυνήθιστα ενεργοί.

Τα «καλά νέα» είναι ότι η διαλειμματική νηστεία- η μη κατανάλωση τροφής για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα- ήταν σε θέση να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις της διατροφής με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, ηρεμώντας τους ενδιάμεσους νευρώνες CCK και βελτιώνοντας τη λειτουργία της μνήμης.

Κατά τη διάρκεια της νηστείας, το σώμα μετατοπίζεται από το να βασίζεται στη ζάχαρη για ενέργεια στο να καίει αποθηκευμένο λίπος.

Η αποκατάσταση της διαθεσιμότητας της ζάχαρης είναι το κλειδί για την ομαλοποίηση της δραστηριότητας των ενδονευρώνων CCK, διαπίστωσαν οι ερευνητές του UNC, όπως και η μείωση της δραστηριότητας ή της έκφρασης της πρωτεϊνικής πυροσταφυλικής κινάσης M2.

Το PKM2 είναι ένα ένζυμο που ρυθμίζει το τελικό στάδιο της μεταβολικής διαδικασίας μετατροπής της ζάχαρης σε ενέργεια. Φάρμακα όπως η μετφορμίνη και η ραπαμυκίνη, ορισμένες φυτικές ενώσεις και ο περιορισμός των θερμίδων έχουν αποδειχθεί ότι επηρεάζουν το PKM2.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν τον Σεπτέμβριο στο περιοδικό Neuron.

Η ομάδα σχεδιάζει να διερευνήσει περαιτέρω πώς η διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά μπορεί να επηρεάσει τη νόσο Αλτσχάιμερ, τον πιο συνηθισμένο τύπο άνοιας.

Οι ερευνητές θα διερευνήσουν επίσης, δίαιτες που προάγουν τη ρύθμιση της γλυκόζης στον εγκέφαλο για να δουν εάν έχουν προστατευτικά οφέλη.

