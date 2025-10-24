Το αυτοκίνητο που «καίει» τις κάμερες των smartphone

Τα συστήματα lidar που χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα οχήματα για την υποβοήθηση της οδήγησης μπορεί να είναι απολύτως ασφαλή για τα μάτια, αλλά όχι και για τις κάμερες των κινητών τηλεφώνων.

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο Reddit δείχνει ιδιοκτήτη Volvo EX90 να καταγράφει το σύστημα αισθητήρων στην οροφή του αυτοκινήτου του και να βλέπει την κάμερα του smartphone του να καταστρέφεται από τη δέσμη λέιζερ του lidar.

Στο βίντεο, καθώς ο φακός πλησιάζει τη φωτεινή δέσμη που εκπέμπει το lidar για να μετρά αποστάσεις, η εικόνα αρχίζει να γεμίζει με μικρές φωτεινές γραμμές. Πρόκειται, σύμφωνα με ειδικούς, για σημάδια μόνιμης βλάβης σε μεμονωμένα pixels του αισθητήρα της κάμερας. Το φαινόμενο εξηγείται από τη φύση της τεχνολογίας: τα lidar χρησιμοποιούν παλμούς λέιζερ που ανακλώνται στα αντικείμενα για να υπολογίσουν αποστάσεις, και η ενέργεια της δέσμης μπορεί να προκαλέσει φθορά όταν πέσει απευθείας πάνω στον ευαίσθητο αισθητήρα εικόνας.

Η ένταση των δεσμών lidar ρυθμίζεται αυστηρά από διεθνή πρότυπα, όπως εκείνα της American National Standards Institute (ANSI), τα οποία κατατάσσουν τα συστήματα των αυτοκινήτων στην κατηγορία Class 1, δηλαδή απολύτως ασφαλή για τα ανθρώπινα μάτια.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Gannon Burgett του Car and Driver, η φθορά στις κάμερες φαίνεται να προκαλείται κυρίως όταν το κινητό κάνει ζουμ. Στο βίντεο του Reddit, οι λήψεις με ευρυγώνιο φακό δεν παρουσιάζουν πρόβλημα, αλλά η ζημιά εμφανίζεται μόλις ενεργοποιηθεί ο φακός ζουμ.

Όταν το κινητό κάνει ζουμ, χρησιμοποιεί φακό με μικρότερο διάφραγμα και πιο συγκεντρωμένη οπτική διαδρομή, κάτι που το κάνει πιο ευάλωτο σε έντονες πηγές φωτός. Η ενέργεια της δέσμης λέιζερ μπορεί έτσι να υπερθερμάνει και να «κάψει» μεμονωμένα σημεία του αισθητήρα. Παρόμοια περιστατικά έχουν αναφερθεί και στο παρελθόν, όταν επαγγελματικές κάμερες υπέστησαν ζημιές σε συναυλίες ή εκδηλώσεις με ισχυρά laser shows.

Οι ειδικοί συνιστούν προσοχή σε όσους θέλουν να φωτογραφίσουν ή να βιντεοσκοπήσουν το σύστημα lidar του αυτοκινήτου τους. Οι κοντινές λήψεις με ζουμ πρέπει να αποφεύγονται, ενώ η χρήση ευρυγώνιου φακού ή η λήψη υπό γωνία μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο.