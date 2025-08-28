Αυτή η ιαπωνική πόλη ζητά από τους κατοίκους της να περιορίσουν τη χρήση των smartphone σε δύο ώρες την ημέρα

Μια πόλη στην Ιαπωνία προτρέπει όλους τους κατοίκους να περιορίσουν τη χρήση των smartphone σε δύο ώρες την ημέρα, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του διαδικτυακού εθισμού και της στέρησης ύπνου.

Αξιωματούχοι στο Toyoake, στην επαρχία Αϊτσί, δήλωσαν ότι το μέτρο θα στοχεύει όχι μόνο τα παιδιά αλλά και τους ενήλικες, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για το σωματικό και ψυχολογικό κόστος που προκαλεί η υπερβολική χρήση smartphone σε ανθρώπους όλων των ηλικιών.

Η κίνηση στοχεύει «στην πρόληψη της υπερβολικής χρήσης συσκευών που προκαλούν προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων ύπνου», δήλωσε πρόσφατα ο δήμαρχος, Μασαφούμι Κόκι.

Στη δημοτική συνέλευση στο Toyoake ξεκίνησε η συζήτηση για το μη δεσμευτικό διάταγμα αυτή την εβδομάδα, ενόψει της ψηφοφορίας που έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του επόμενου μήνα. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, θα τεθεί σε ισχύ τον Οκτώβριο. Το μέτρο, ωστόσο, δεν θα επιφέρει κυρώσεις για όσους υπερβαίνουν το ημερήσιο όριο των δύο ωρών.

Το προσχέδιο προτρέπει τους μαθητές δημοτικού σχολείου- ηλικίας έξι έως δώδεκα ετών- και τα μικρότερα παιδιά να αποφεύγουν τη χρήση smartphone ή tablet μετά τις 9 μ.μ., ενώ οι έφηβοι και οι ενήλικες ενθαρρύνονται να αφήνουν τις συσκευές τους στην άκρη μετά τις 10 μ.μ.

Η πρόταση, η πρώτη του είδους της που ισχύει για όλους τους κατοίκους, προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ορισμένοι χρήστες την καταδίκασαν ως επίθεση στην ατομική ελευθερία, ενώ άλλοι δήλωσαν ότι το χρονικό όριο ήταν απλώς μη εφαρμόσιμο.

«Καταλαβαίνω την πρόθεσή τους, αλλά το όριο των δύο ωρών είναι αδύνατο», έγραψε ένας χρήστης στο X. Ένας άλλος είπε: «Δύο ώρες δεν είναι ούτε καν αρκετές για να διαβάσω ένα βιβλίο ή να παρακολουθήσω μια ταινία (στο smartphone μου)».

Απαντώντας, ο δήμαρχος είπε ότι το χρονικό όριο δεν ήταν υποχρεωτικό και αναγνώρισε ότι τα smartphones είναι «χρήσιμα και απαραίτητα στην καθημερινή ζωή». Αλλά πρόσθεσε: «Ελπίζω ότι θα είναι μια ευκαιρία για τις οικογένειες να σκεφτούν και να συζητήσουν τον χρόνο που αφιερώνουν στα smartphones, καθώς και την ώρα της ημέρας που χρησιμοποιούνται οι συσκευές».

Η πρόταση δεν έγινε δεκτή από πολλούς από τους 69.000 κατοίκους του Toyoake. Οι αξιωματούχοι έλαβαν 83 τηλεφωνικές κλήσεις και 44 email σε διάστημα τεσσάρων ημερών μετά την ανακοίνωση, το 80% των οποίων ήταν επικριτικά για το μέτρο, σύμφωνα με την εφημερίδα Mainichi Shimbun.

Οι αξιωματούχοι λένε ότι η πρόταση σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με την υπερβολική χρήση smartphone, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας από το σχολείο μεταξύ των παιδιών που δεν αντέχουν να αφήνουν τα τηλέφωνά τους στο σπίτι όταν πηγαίνουν σχολείο.

Ο δήμαρχος είπε ότι υπήρχαν επίσης, ανεπίσημα στοιχεία ότι οι ενήλικες στην πόλη ήταν κολλημένοι στα τηλέφωνά τους ενώ θα έπρεπε να κοιμούνται ή να περνούν χρόνο με τις οικογένειές τους.

Η πρωτοβουλία στο Toyoake αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη ανησυχία για τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, ειδικά στα παιδιά, των ωρών που περνούν σκυμμένα πάνω από smartphone και tablet.

Το 2020, μια περιοχή στη δυτική Ιαπωνία ψήφισε ένα διάταγμα- επίσης μη δεσμευτικό - που περιορίζει τα παιδιά σε μία ώρα την ημέρα για παιχνίδια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αυξάνοντας σε 90 λεπτά κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών.

Οι νέοι Ιάπωνες περνούν κατά μέσο όρο λίγο πάνω από πέντε ώρες την ημέρα στο διαδίκτυο τις καθημερινές, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε φέτος από την Υπηρεσία Παιδιών και Οικογενειών.

Με πληροφορίες από Guardian