Αυστραλία: Τα social media απαγορεύτηκαν αλλά οι έφηβοι παραμένουν online

Ξαφνικά «σκοτάδι». Η 14χρονη μαθήτρια και μαζορέτα, Λούσι Μπρουκς έχασε για λίγο μερικούς φίλους της στο Snapchat, όταν την περασμένη Τετάρτη τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση των social media για ανήλικους κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία, ωστόσο τα πράγματα ανετράπησαν την επόμενη, κιόλας, ημέρα.

Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες οι περισσότεροι έφηβοι στην Αυστραλία είχαν επιστρέψει στην ψηφιακή τους πραγματικότητα, εκμεταλλευόμενοι τα «κενά» του νομοσχεδίου απαγόρευσης των social media και παρακάμπτοντας τις δικλείδες σχετικά με την πραγματική τους ηλικία.

Χαρακτηριστικά, πολλοί δημιούργησαν νέους λογαριασμούς, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες γονιών ή μεγαλύτερων φίλων που ήταν πρόθυμοι να τους βοηθήσουν να παρακάμψουν τα συστήματα επαλήθευσης ηλικίας. Οι επικριτές του νομοσχεδίου στην Αυστραλία, είχαν πέσει μέσα.

Αυστραλία: Τα ίδια «κόλπα» με το Ηνωμένο Βασίλειο

Όταν η Αυστραλία εφάρμοσε την, πρώτη στον κόσμο, τόσο αυστηρή απαγόρευση social media για παιδιά κάτω των 16 ετών, επικριτές είχαν προβλέψει ότι οι έφηβοι θα μετακινούνταν γρήγορα σε άλλες πλατφόρμες, καθώς απαγορεύτηκαν δέκα δημοφιλή δίκτυα, μεταξύ τους το Snapchat, το TikTok και το Instagram.

Ωστόσο, λίγοι περίμεναν πόσο εύκολα θα επέστρεφαν στις ίδιες πλατφόρμες, χρησιμοποιώντας τα ίδια «κόλπα» που είχαν εφαρμόσει και έφηβοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την εφαρμογή του Online Safety Act τον Ιούλιο. «Τις περισσότερες φορές γίνεται με τη γνώση των γονιών», αφηγείται η 14χρονη Λούσι.

«Αλλά κάποιοι χρησιμοποιούν και εικόνες ή βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με AI, για να φαίνονται σαν 40χρονοι και να περάσουν τα φίλτρα». Η ίδια έχασε πρόσβαση στο Instagram, αλλά εξακολουθεί να χρησιμοποιεί Snapchat και TikTok. Εταιρείες επαλήθευσης ηλικίας υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία τους μπορεί να εντοπίσει ποιος πραγματικά χρησιμοποιεί έναν λογαριασμό, ακόμη κι αν περάσει τον αρχικό έλεγχο. Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο αν αυτοί οι λογαριασμοί θα «κοπούν» αργότερα.

«Το να ζητάς τηλέφωνα είναι εκνευριστικό»

Την ημέρα εφαρμογής της απαγόρευσης, ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανίζι οργάνωσε ένα τυπικό αυστραλιανό μπάρμπεκιου στο σπίτι του στο Σίδνεϊ. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν γονείς παιδιών που έχασαν τη ζωή τους, έπειτα από διαδικτυακό εκφοβισμό, και ακτιβιστές που πίεζαν για μια «επιστροφή στην παιδική ηλικία» χωρίς τον κίνδυνο της «online» κακοποίησης.

Για να «γιορταστεί» η ψήφιση του νόμου, η γέφυρα του λιμανιού του Σίδνεϊ φωτίστηκε στα εθνικά χρώματα, με το σύνθημα «Αφήστε τα παιδιά να είναι παιδιά». Σε ένα πάρκο κάτω από τη γέφυρα, τέσσερα αγόρια 15 ετών μίλησαν στο CNN. Κανένας δεν είχε χάσει τους λογαριασμούς του. «Όταν γράφτηκα έβαλα έτος γέννησης το 2000», είπε ένας. «Είναι πιο εύκολο έτσι».

Ένας άλλος είπε ότι δεν τον νοιάζει αν χάσει το TikTok, αλλά δεν θέλει να χάσει το Snapchat: «Το να ζητάς πραγματικούς αριθμούς τηλεφώνου είναι εκνευριστικό». Άλλος παραδέχτηκε ότι ενημερώνεται αποκλειστικά από το Instagram και σπάνια βλέπει παραδοσιακά μέσα.

Αυστραλία: «Δεν προσπάθησε καν να το παρακάμψει»

Ο 18χρονος Λίο Πουγκλίζι, ιδρυτής του διαδικτυακού ειδησεογραφικού καναλιού 6 News, είναι αντίθετος στην απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στηλιτεύοντας παράλληλα τις δικλείδες ασφαλείας: «ο αδερφός μου είναι κάτω των 16 και είναι κανονικά στα social media. Δεν προσπάθησε καν να παρακάμψει κάτι».

Ο Πουγκλίζι ξεκίνησε το κανάλι του στα 11 και σήμερα απασχολεί εννέα μαθητές-δημοσιογράφους. «Αν ίσχυε τότε αυτή η απαγόρευση, το 6 News δεν θα υπήρχε», τονίζει. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο, μόλις, 16χρονος επιχειρηματίας Λούκας Λέιν, που ίδρυσε τη δική του εταιρεία καλλυντικών στα 13: «Η απαγόρευση θα επηρεάσει σοβαρά την επιχείρησή μου και την κοινότητα», λέει, σημειώνοντας ότι η εκπαίδευση και τα όρια θα ήταν καλύτερη λύση από μια γενική απαγόρευση.

Ήδη έχουν κατατεθεί δύο προσφυγές στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστραλίας, μεταξύ τους και από το Reddit, που κάνει λόγο για «σοβαρά ζητήματα ιδιωτικότητας και πολιτικής έκφρασης».

Παρότι πολλοί λογαριασμοί δεν έκλεισαν, η αβεβαιότητα προκαλεί άγχος. Η Λούσι λέει ότι φίλοι της φοβούνται μήπως χαθούν φωτογραφίες και μηνύματα χρόνων. «Είναι τρομακτικό, δεν ξέρεις τι θα γίνει», λέει.

Παραδέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα με το περιεχόμενο στα social media, αλλά πιστεύει πως η απαγόρευση δεν είναι η λύση. «Θα ήθελα να δουλέψει, αλλά δεν νομίζω ότι θα δουλέψει», λέει, προτείνοντας χρονικά όρια χρήσης αντί για πλήρη αποκλεισμό.

