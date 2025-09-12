Astronomy Photographer of the Year 2025: Οι «διαστημικές» φωτογραφίες που βραβεύτηκαν

Οι νικητές του ZWO Astronomy Photographer of the Year 2025 ανακοινώθηκαν.
Εκτός από τον νικητή του μεγάλου βραβείου, ανακοινώθηκαν οι βραβεύσεις σε 11 διαφορετικές κατηγορίες. Οι φωτογραφίες εκτίθενται πλέον σε έναν ξεχωριστό χώρο έκθεσης στο National Maritime Museum.
Το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού ανήκει στους Weitang Liang, Qi Yang and Chuhong Yu και τη φωτογραφία τους «The Andromeda Core».
H εικόνα παρουσιάζει τον πυρήνα του γαλαξία της Ανδρομέδας με εξαιρετική λεπτομέρεια, χρησιμοποιώντας τηλεσκόπιο μεγάλης εστιακής απόστασης, αξιοποιώντας τις εξαιρετικές συνθήκες στο AstroCamp Observatory της Ισπανίας. Οι φωτογράφοι επικεντρώθηκαν στο να αποκαλύψουν την περίπλοκη δομή της κεντρικής περιοχής του γαλαξία και τον γύρω πληθυσμό άστρων
Η λίστα με τους νικητές
Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με τη βοήθεια ενός χειροποίητου μηχανισμού παρακολούθησης αστεριών. Ο μηχανισμός αυτός γυρίζει μαζί με την κίνηση του ISS (κάθε 90 λεπτά) και έτσι «διορθώνει» την κίνηση, ώστε τα μακρινά αστέρια να φαίνονται σταθερά και καθαρά στη φωτογραφία, ενώ η Γη συνεχίζει να περιστρέφεται από κάτω. Του Don Pettit
Η φωτογραφία δείχνει τα αστέρια να σχηματίζουν κυκλικές τροχιές γύρω από τον Πολικό Αστέρα, ενώ στο προσκήνιο φαίνεται η ρόδα του λούνα παρκ Mirage Land στο Ούοζου της Ιαπωνίας. Η ρόδα αυτή λειτουργεί το βράδυ μόνο μερικές φορές τον χρόνο, κάτι που κάνει τη λήψη ακόμη πιο ξεχωριστή. Του Takanobu Kurosaki
Το M13, γνωστό και ως Μεγάλο Σφαιρωτό Σμήνος του Ηρακλέους, είναι μια τεράστια ομάδα από χιλιάδες άστρα, μαζεμένα πολύ κοντά μεταξύ τους. Βρίσκεται στον αστερισμό του Ηρακλή, περίπου 22.000 χρόνια φωτός μακριά από τη Γη. Αν ο ουρανός είναι αρκετά σκοτεινός, μπορείς να το δεις με γυμνό μάτι· ακόμα καλύτερα με κιάλια ή ένα μικρό τηλεσκόπιο. Των Julian Zoller, Jan Beckmann, Lukas Eisert και Wolfgang Hummel
Αυτή η εικόνα από την Ισπανία συνδυάζει φωτογραφίες του Άρη που τραβήχτηκαν ανά πέντε μέρες. Ξεκινώντας από κάτω δεξιά, φαίνεται η πορεία του πλανήτη προς τα ανατολικά, μέχρι που αντιστρέφεται και αρχίζει να κινείται προς τα δυτικά. Του Andre Vilhena
Αυτή η εικόνα από τη Σικελία δείχνει το φαινόμενο της ατμοσφαιρικής διάθλασης: το φως του φεγγαριού περνά μέσα από τα πιο πυκνά στρώματα της ατμόσφαιρας κοντά στον ορίζοντα και λυγίζει, όπως συμβαίνει όταν περνά μέσα από πρίσμα. Η κοκκινωπή απόχρωση του φεγγαριού εξηγείται με τη διαδικασία γνωστή ως διάχυση Rayleigh: τα μικρά σωματίδια στον αέρα σκορπούν τα μικρότερα μήκη κύματος (μπλε, πράσινο), αφήνοντας να κυριαρχούν τα μεγαλύτερα, δηλαδή το κόκκινο. Της Marcella Giulia Pace
Η φωτογραφία τραβήχτηκε στη Χερσόνησο Μπανκς στη Νέα Ζηλανδία, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας G5, δηλαδή της πιο έντονης μορφής γεωμαγνητικής καταιγίδας. Του Kavan Chay
Η εικόνα δείχνει τη σύνοδο της Σελήνης με τον Κρόνο, όταν βρέθηκαν πολύ κοντά ο ένας στον άλλο στον νυχτερινό ουρανό. Η φωτογραφία είναι φτιαγμένη από επτά ξεχωριστά καρέ που ενώθηκαν προσεκτικά, ώστε να φαίνεται με λεπτομέρεια η επιφάνεια της Σελήνης και ο Κρόνος στο μεγαλείο του, πάνω στο μαύρο φόντο του διαστήματος. Του Shamiqh Gajdhar
Η εικόνα δείχνει τον Δία μαζί με δύο από τα τέσσερα μεγαλύτερα φεγγάρια που είχε ανακαλύψει ο Γαλιλαίος, την Ευρώπη και την Καλλιστώ. Στο κέντρο του πλανήτη ξεχωρίζει μια καταιγίδα σαν λευκή γραμμή, που «αντικατοπτρίζεται» εντυπωσιακά από τη Μεγάλη Ερυθρά Κηλίδα στο νότιο ημισφαίριο.
Πανοραμική φωτογραφία με τα στάδια της ολικής ηλιακής έκλειψης
Φωτογραφία τραβηγμένη με τη μέθοδο time-lapse στη χρωμόσφαιρα του Ήλιου, δηλαδή στη στιβάδα της ατμόσφαιρας πάνω από την επιφάνεια που βλέπουμε.
Η φωτογραφία δείχνει μια τεράστια έκρηξη ηλιακής προεξοχής (solar prominence) που συνέβη τον περασμένο Νοέμβριο και εκτεινόταν πάνω από 300.000 μίλια. Το φαινόμενο διήρκεσε περίπου μία ώρα και φωτογραφήθηκε από την Επαρχία Γκουανγκντόνγκ, Κίνα. Του PengFei Chou
Αυτή η εικόνα δείχνει ίχνη άστρων (star trails) που φωτογραφήθηκαν από ένα πλοίο αγκυροβολημένο στον ωκεανό, δυτικά της Αυστραλίας. Τα ίχνη στα δεξιά είναι πιο ψηλά και σταδιακά μειώνονται στα αριστερά, λόγω της περιστροφής της Γης. Του Alex van Harmelen
Η φωτογραφία δείχνει την σπάνια εμφάνιση του Βόρειου Σέλατος (Aurora Borealis) στην Καλιφόρνια, ΗΠΑ. Του Dan Zafra
Η εικόνα δείχνει τον γνωστό NGC 6960, ή αλλιώς Νεφέλωμα του Πέπλου (Veil nebula). Ο Zixiong Jin χρησιμοποίησε τηλεσκόπιο, μονοχρωματική κάμερα με ψύξη, ισοσκελή βάση (equatorial mount) και κινούμενο σύστημα φίλτρων για να αποτυπώσει τις λεπτομέρειες και τα ζωντανά χρώματα του νεφελώματος.
Η φωτογραφία που χάρισε στον Daniele Borsari το βραβείο για τον νέο φωτογράφο της χρονιάς
Ο Leonardo Di Maggio χρησιμοποίησε βαρυτικό φακό από το James Webb Space Telescope, συνδυασμένο με φωτογραφία από το εσωτερικό ενός μετεωρίτη. Το μοτίβο που προκύπτει έχει εκπληκτικό γεωμετρικό σχέδιο, μοιάζοντας σχεδόν με άκρες κτιρίων ή κουτιά σε μια πόλη.
Η εικόνα δείχνει ένα έντονο σέλας (aurora) στην Ισλανδία τον περασμένο Δεκέμβριο, σχηματίζοντας ένα τεράστιο τόξο πάνω από 180 μοίρες. Του Luis Vilariño
Ο φωτογράφος στη Fujian, Κίνα, τράβηξε 11 εικόνες, ανά 12 λεπτά, καταγράφοντας ολόκληρη την έκρηξη μιας ηλιακής προεξοχής
Χωρίς σύννεφα και σε τέλειες συνθήκες, το χρυσό φως του ηλιοβασιλέματος λούζει τα βουνά της Ιταλίας, δημιουργώντας αρμονία μεταξύ γης και ουρανού. Του Fabian Dalpiaz