Astronomy Photographer of the Year 2025: Οι «διαστημικές» φωτογραφίες που βραβεύτηκαν

Οι νικητές του ZWO Astronomy Photographer of the Year 2025 ανακοινώθηκαν.

Εκτός από τον νικητή του μεγάλου βραβείου, ανακοινώθηκαν οι βραβεύσεις σε 11 διαφορετικές κατηγορίες. Οι φωτογραφίες εκτίθενται πλέον σε έναν ξεχωριστό χώρο έκθεσης στο National Maritime Museum.

Το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού ανήκει στους Weitang Liang, Qi Yang and Chuhong Yu και τη φωτογραφία τους «The Andromeda Core».

H εικόνα παρουσιάζει τον πυρήνα του γαλαξία της Ανδρομέδας με εξαιρετική λεπτομέρεια, χρησιμοποιώντας τηλεσκόπιο μεγάλης εστιακής απόστασης, αξιοποιώντας τις εξαιρετικές συνθήκες στο AstroCamp Observatory της Ισπανίας. Οι φωτογράφοι επικεντρώθηκαν στο να αποκαλύψουν την περίπλοκη δομή της κεντρικής περιοχής του γαλαξία και τον γύρω πληθυσμό άστρων

Η λίστα με τους νικητές

Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με τη βοήθεια ενός χειροποίητου μηχανισμού παρακολούθησης αστεριών. Ο μηχανισμός αυτός γυρίζει μαζί με την κίνηση του ISS (κάθε 90 λεπτά) και έτσι «διορθώνει» την κίνηση, ώστε τα μακρινά αστέρια να φαίνονται σταθερά και καθαρά στη φωτογραφία, ενώ η Γη συνεχίζει να περιστρέφεται από κάτω. Του Don Pettit

Η φωτογραφία δείχνει τα αστέρια να σχηματίζουν κυκλικές τροχιές γύρω από τον Πολικό Αστέρα, ενώ στο προσκήνιο φαίνεται η ρόδα του λούνα παρκ Mirage Land στο Ούοζου της Ιαπωνίας. Η ρόδα αυτή λειτουργεί το βράδυ μόνο μερικές φορές τον χρόνο, κάτι που κάνει τη λήψη ακόμη πιο ξεχωριστή. Του Takanobu Kurosaki

Το M13, γνωστό και ως Μεγάλο Σφαιρωτό Σμήνος του Ηρακλέους, είναι μια τεράστια ομάδα από χιλιάδες άστρα, μαζεμένα πολύ κοντά μεταξύ τους. Βρίσκεται στον αστερισμό του Ηρακλή, περίπου 22.000 χρόνια φωτός μακριά από τη Γη. Αν ο ουρανός είναι αρκετά σκοτεινός, μπορείς να το δεις με γυμνό μάτι· ακόμα καλύτερα με κιάλια ή ένα μικρό τηλεσκόπιο. Των Julian Zoller, Jan Beckmann, Lukas Eisert και Wolfgang Hummel

Αυτή η εικόνα από την Ισπανία συνδυάζει φωτογραφίες του Άρη που τραβήχτηκαν ανά πέντε μέρες. Ξεκινώντας από κάτω δεξιά, φαίνεται η πορεία του πλανήτη προς τα ανατολικά, μέχρι που αντιστρέφεται και αρχίζει να κινείται προς τα δυτικά. Του Andre Vilhena

Αυτή η εικόνα από τη Σικελία δείχνει το φαινόμενο της ατμοσφαιρικής διάθλασης: το φως του φεγγαριού περνά μέσα από τα πιο πυκνά στρώματα της ατμόσφαιρας κοντά στον ορίζοντα και λυγίζει, όπως συμβαίνει όταν περνά μέσα από πρίσμα. Η κοκκινωπή απόχρωση του φεγγαριού εξηγείται με τη διαδικασία γνωστή ως διάχυση Rayleigh: τα μικρά σωματίδια στον αέρα σκορπούν τα μικρότερα μήκη κύματος (μπλε, πράσινο), αφήνοντας να κυριαρχούν τα μεγαλύτερα, δηλαδή το κόκκινο. Της Marcella Giulia Pace

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στη Χερσόνησο Μπανκς στη Νέα Ζηλανδία, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας G5, δηλαδή της πιο έντονης μορφής γεωμαγνητικής καταιγίδας. Του Kavan Chay