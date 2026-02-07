Αστρονομικά φαινόμενα τον Φεβρουάριο: «Παρέλαση» πλανητών, ηλιακή έκλειψη και νέα σελήνη

Μία σειρά από αστρονομικά φαινόμενα, μετά τη σχετική πανσέληνο που καταγράφηκε την πρώτη ημέρα του μήνα, αναμένεται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον το ερχόμενο χρονικό διάστημα.

Η πρώτη ηλιακή έκλειψη του 2026 και μια εντυπωσιακή «παρέλαση» πλανητών είναι μερικά από τα φαινόμενα που ξεχωρίζουν.

Την ίδια ώρα, στο νότιο ημισφαίριο, παρατηρητές θα έχουν τη δυνατότητα να δουν φωτεινές βολίδες από μια μικρή βροχή διαττόντων στις αρχές του μήνα. Όσο για το βόρειο ημισφαίριο, οι κρύες νύχτες συνεχίζουν να προσφέρουν από τις καλύτερες συνθήκες αστροπαρατήρησης της χρονιάς.

Τα αστρονομικά φαινόμενα που θα ξεχωρίσουν τον Φεβρουάριο

8 - 9 Φεβρουαρίου: Βροχή διαττόντων Άλφα Κενταύρου (Νότιο Ημισφαίριο)

Δεν φημίζονται για τον μεγάλο αριθμό τους, αλλά για την ποιότητά τους: λίγα μετέωρα την ώρα, με πιθανότητα για εντυπωσιακές φωτεινές βολίδες.

Οι καλύτερες ώρες για τη θέαση και την παρατήρησή τους είναι γύρω στα μεσάνυχτα της 8ης και 9ης Φεβρουαρίου, όταν το ακτινοβόλο σημείο στον αστερισμό του Κενταύρου βρίσκεται ψηλά στον ουρανό.

17 Φεβρουαρίου: Ηλιακή έκλειψη, ή αλλιώς το «δαχτυλίδι της φωτιάς»

Η πρώτη ηλιακή έκλειψη του 2026 έρχεται στις 17 Φεβρουαρίου και είναι δακτυλιοειδής, γνωστή και ως «δαχτυλίδι της φωτιάς».

Συμβαίνει όταν η Σελήνη βρίσκεται πιο μακριά από τη Γη και δεν καλύπτει πλήρως τον Ήλιο, αφήνοντας ένα φωτεινό στεφάνι γύρω της.

Πλήρης θέαση θα έχουν όσοι βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές της Ανταρκτικής και του Νότιου Ωκεανού, ενώ μερική έκλειψη θα φανεί στη νότια Νότια Αμερική και τη νότια Αφρική.

17 Φεβρουαρίου: Νέα Σελήνη

Η νέα σελήνη του Φεβρουαρίου δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού στο δεύτερο μισό του μήνα. Ένας από τους καλύτερους στόχους είναι ο γαλαξίας Bode (Μ81), ένας από τους φωτεινότερους στον βραδινό ουρανό, που φτάνει στο ψηλότερο σημείο του γύρω στα μεσάνυχτα.

17 Φεβρουαρίου: Ο κομήτης C/2024 E1 (Wierzchos)

Ο κομήτης C/2024 E1 (Wierzchos) δεν αναμένεται να γίνει ορατός με γυμνό μάτι, αλλά όσοι έχουν τηλεσκόπιο και σκοτεινό ουρανό στο βόρειο ημισφαίριο θα μπορούν να τον εντοπίσουν.

Η νέα σελήνη βοηθά, ενώ στις 17 Φεβρουαρίου ο κομήτης περνά πιο κοντά στη Γη, κατά περίπου 150 εκατ. χιλιόμετρα.

19 Φεβρουαρίου: Ο Ερμής στο μέγιστο ανατολικό του διαχωρισμό

Μία από τις καλύτερες ευκαιρίες για να δει κανείς τον Ερμή. Στις 19 Φεβρουαρίου ο πλανήτης εμφανίζεται όσο πιο μακριά γίνεται από τον Ήλιο στον ουρανό, δίνοντας ένα σύντομο παράθυρο παρατήρησης λίγο μετά τη δύση.

Με καθαρό δυτικό ορίζοντα, 20 με 40 λεπτά μετά το ηλιοβασίλεμα, θα φαίνεται σαν φωτεινό «αστέρι» χαμηλά στον ουρανό.

28 Φεβρουαρίου: Παρέλαση έξι πλανητών

Ο μήνας κλείνει με ένα ουράνιο highlight: έξι πλανήτες -Ερμής, Αφροδίτη, Κρόνος, Δίας, Ουρανός και Ποσειδώνας- θα ευθυγραμμιστούν κατά μήκος της εκλειπτικής.

Οι Αφροδίτη και Δίας θα είναι εύκολα ορατοί, ενώ Ουρανός και Ποσειδώνας θα χρειαστούν κιάλια ή μικρό τηλεσκόπιο. Για να τους προλάβεις όλους, βγες έξω πριν σκοτεινιάσει εντελώς.

Με πληροφορίες από Travel + Leisure