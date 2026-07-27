Αστροναύτης της NASA επέστρεψε στη Γη μετά από 241 ημέρες στο Διάστημα

Ο αστροναύτης της NASA, Κρις Γουίλιαμς, επέστρεψε στη Γη έπειτα από 241 ημέρες παραμονής στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), ολοκληρώνοντας την πρώτη διαστημική αποστολή της καριέρας του.

Ο Γουίλιαμς προσγειώθηκε με ασφάλεια την Κυριακή στο Καζακστάν, μαζί με τους Ρώσους κοσμοναύτες Σεργκέι Κουντ-Σβέρτσκοφ και Σεργκέι Μικάεφ, με το διαστημόπλοιο Soyuz MS-28. Η κάψουλα προσεδαφίστηκε με τη βοήθεια αλεξιπτώτου νοτιοανατολικά της πόλης Ζεζκαζγκάν, λίγες ώρες αφότου αποσυνδέθηκε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, το πλήρωμα πραγματοποίησε 3.856 περιφορές γύρω από τη Γη, διανύοντας περισσότερα από 102 εκατομμύρια μίλια (περίπου 164 εκατομμύρια χιλιόμετρα). Οι τρεις άνδρες είχαν εκτοξευθεί προς τον ISS στις 27 Νοεμβρίου 2025.

US Astronaut Returns After 8 Months in Space



NASA astronaut Chris Williams and two Russian crewmates landed safely in Kazakhstan aboard Soyuz MS-28.



Their ISS mission helped pave the way for future journeys to the Moon and Mars. pic.twitter.com/5Wm0R0wFYG — NTD (@NTD_Live) July 27, 2026

NASA: Τι έκανε κατά τη διάρκεια της αποστολής του ο Γουίλιαμς

Για τον Γουίλιαμς και τον Μικάεφ επρόκειτο για την πρώτη διαστημική αποστολή της καριέρας τους, ενώ για τον Κουντ-Σβέρτσκοφ ήταν η δεύτερη.

Κατά τη διάρκεια της οκτάμηνης παραμονής του στο διαστημικό εργαστήριο, ο Αμερικανός αστροναύτης συμμετείχε σε σειρά επιστημονικών πειραμάτων και τεχνολογικών δοκιμών. Ανάμεσα σε αυτά ήταν έρευνες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων θεραπειών κατά του καρκίνου, καθώς και στην κατασκευή προηγμένων υλικών στο διάστημα για χρήση σε υπολογιστές υψηλών επιδόσεων και ηλεκτρονικά συστήματα.

Ο αστροναύτης της NASSA πραγματοποίησε επίσης δύο διαστημικούς περιπάτους, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτροδότησης του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και στην αντικατάσταση ενός προβληματικού αρμού του ρομποτικού βραχίονα Canadarm2.

Μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο σημείο της προσγείωσης, το πλήρωμα μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην πόλη Καραγκάντα του Καζακστάν.

Από εκεί, ο Γουίλιαμς αναμένεται να επιστρέψει με αεροσκάφος της NASA στο Διαστημικό Κέντρο Johnson στο Χιούστον.

Η NASA επισημαίνει ότι η έρευνα που πραγματοποιείται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια συνεχούς ανθρώπινης παρουσίας συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και επιστημονικών γνώσεων που ωφελούν τη ζωή στη Γη όσο και στην προετοιμασία των μελλοντικών επανδρωμένων αποστολών στη Σελήνη, στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis, και αργότερα στον Άρη.

Με πληροφορίες από NASA