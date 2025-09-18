Ασπιρίνη και καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής σε ασθενείς

Μια ημερήσια δόση ασπιρίνης μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο υποτροπής ορισμένων καρκίνων του παχέος εντέρου μετά από χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με μια μεγάλη μελέτη σχετικά με τις προστατευτικές επιδράσεις του καθημερινού παυσίπονου.

Σουηδοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που έλαβαν χαμηλή ημερήσια δόση ασπιρίνης μετά την αφαίρεση του όγκου τους, είχαν τις μισές πιθανότητες να υποτροπιάσουν τα επόμενα τρία χρόνια σε σχέση με τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο.

Η μελέτη περιελάμβανε ασθενείς με καρκίνο των οποίων οι όγκοι έφεραν συγκεκριμένες γενετικές μεταλλάξεις που τους καθιστούσαν ευάλωτους στις αντικαρκινικές ιδιότητες της ασπιρίνης. Περίπου το 40% των ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου έχουν τέτοιες μεταλλάξεις.

«Νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει την κλινική πρακτική», δήλωσε η καθηγήτρια Άννα Μάρτλινγκ, η οποία ηγήθηκε της μελέτης στο Ινστιτούτο Karolinska στη Στοκχόλμη. «Εάν είχατε αυτές τις μεταλλάξεις, ο κίνδυνος υποτροπής του καρκίνου μειώθηκε κατά περισσότερο από 50%. Είναι ένα τεράστιο αποτέλεσμα».

Σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι διαγιγνώσκονται με καρκίνο του παχέος εντέρου κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, με περισσότερες από 40.000 περιπτώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πολλοί υποβάλλονται σε αφαίρεση όγκων, αλλά παρά τις προόδους στη χημειοθεραπεία, την ακτινοθεραπεία και τη χειρουργική επέμβαση, ο καρκίνος μπορεί να επιστρέψει εάν τα κύτταρα παραμείνουν πίσω.

Τα ποσοστά καρκίνου του εντέρου αυξάνονται παγκοσμίως σε άτομα κάτω των 50 ετών και, ενώ οι λόγοι είναι ασαφείς, οι επιστήμονες υποψιάζονται ότι εμπλέκονται το πρόχειρο φαγητό, η παχυσαρκία, η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας και οι τοξίνες που παράγονται από τα βακτήρια του εντέρου.

Προηγούμενες δοκιμές έχουν δείξει ότι η ασπιρίνη μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου σε άτομα υψηλού κινδύνου λόγω κληρονομικών παθήσεων όπως το σύνδρομο Lynch. Αλλά δεν ήταν σαφές εάν το φάρμακο μείωσε τις πιθανότητες επανεμφάνισης του καρκίνου μετά από χειρουργική επέμβαση.

Στη μελέτη της Μάρτλινγκ και των συνεργατών της συμμετείχαν πάνω από 3.500 ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε αφαίρεση όγκων του παχέος εντέρου σε νοσοκομεία στη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Δανία και τη Φινλανδία. Γενετικές εξετάσεις σε 2.980 από τους ασθενείς διαπίστωσαν ότι 1.103, ή το 37%, είχαν μεταλλάξεις σε γονίδια που αποτελούν μια βιολογική οδό που ονομάζεται PI3K, η οποία εμπλέκεται στον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Οι ασθενείς με τις μεταλλάξεις τυχαιοποιήθηκαν σε ασθενείς που λάμβαναν 160 mg ασπιρίνης την ημέρα ή εικονικό φάρμακο για τρία χρόνια μετά την επέμβαση. Όσοι λάμβαναν ασπιρίνη είχαν 55% λιγότερες πιθανότητες να υποτροπιάσει ο καρκίνος σε σχέση με όσους λάμβαναν εικονικό φάρμακο, σύμφωνα με τη δοκιμή.

Ασπιρίνη: Πώς προστατεύει από τον καρκίνο παχέος εντέρου

Το φάρμακο φαίνεται να προστατεύει από τον καρκίνο μειώνοντας τη φλεγμονή, παρεμβαίνοντας στην οδό PI3K και μειώνοντας τη δραστηριότητα των αιμοπεταλίων, τα οποία μπορούν να περιβάλλουν τα καρκινικά κύτταρα και να τα κρύβουν αποτελεσματικά από το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς.

Η Μάρτλινγκ δήλωσε ότι τα αποτελέσματα τόνισαν την ανάγκη διεξαγωγής γενετικών εξετάσεων σε όλους τους καρκίνους του παχέος εντέρου, ώστε οι ασθενείς που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την ασπιρίνη να μπορούν να λάβουν το φάρμακο. «Είναι ένα ευρέως διαθέσιμο φάρμακο που είναι εξαιρετικά φθηνό», είπε.

Η ασπιρίνη κυκλοφορεί στην αγορά για περισσότερο από έναν αιώνα, αλλά η μακροχρόνια λήψη του φαρμάκου εξακολουθεί να ενέχει κινδύνους.

Στη μελέτη, τέσσερις ασθενείς είχαν «σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες» που ενδεχομένως συνδέονται με την ασπιρίνη, συμπεριλαμβανομένης αλλεργικής αντίδρασης, γαστρεντερικής αιμορραγίας και αιμορραγίας στον εγκέφαλο. Τέσσερις ασθενείς πέθαναν και στα δύο σκέλη της μελέτης, με ένα θανατηφόρο περιστατικό πιθανώς να προκλήθηκε από την ασπιρίνη.

Λεπτομέρειες δημοσιεύονται στο New England Journal of Medicine.

Η Δρ. Catherine Elliott, διευθύντρια έρευνας στο Cancer Research UK, δήλωσε: «Η πρόληψη των κρουσμάτων καρκίνου σώζει ζωές και η εύρεση νέων τρόπων για να γίνει αυτό είναι το κλειδί για τις προσπάθειές μας να νικήσουμε τον καρκίνο. Υπάρχουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις ότι σε ορισμένες ομάδες ανθρώπων, η χαμηλή δόση ασπιρίνης μπορεί να προσφέρει προστασία από τον καρκίνο του εντέρου».

«Η μελέτη CaPP3 που χρηματοδοτήθηκε από το Cancer Research UK έδειξε παρόμοιο αποτέλεσμα σε άτομα που ζουν με σύνδρομο Lynch, μια κληρονομική πάθηση που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του εντέρου και άλλων τύπων καρκίνου. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερες, υψηλής ποιότητας μελέτες όπως το CaPP3 και αυτή η πρόσφατη έρευνα για να επιβεβαιώσουμε ποιος θα ωφεληθεί περισσότερο από τη λήψη ασπιρίνης για να τους βοηθήσει να ζήσουν μεγαλύτερη και καλύτερη ζωή, απαλλαγμένοι από τον φόβο του καρκίνου» συμπλήρωσε.

Με πληροφορίες από Guardian