Artemis II: Πώς να δείτε ζωντανά την προσθαλάσσωση της αποστολής

Η επιστροφή της αποστολής Artemis II στη Γη ολοκληρώνεται το βράδυ της Παρασκευής με την προσθαλάσσωση της κάψουλας Orion στον Ειρηνικό Ωκεανό, σε μια ιστορική στιγμή που σηματοδοτεί την πρώτη επανδρωμένη αποστολή πέρα από τη χαμηλή τροχιά της Γης εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια.

Η κάψουλα της NASA, με τέσσερις αστροναύτες, αναμένεται να πέσει στη θάλασσα ανοιχτά του Σαν Ντιέγκο στις 5:07 μ.μ. τοπική ώρα (03:07 ώρα Ελλάδας), μετά από ένα δεκαήμερο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την ανάπτυξη τριών αλεξιπτώτων και την περισυλλογή του πληρώματος από το πλοίο USS John P. Murtha του αμερικανικού Ναυτικού.

Artemis II: Πώς να παρακολουθήσετε την προσθαλάσσωση

Η προσθαλάσσωση θα μεταδοθεί ζωντανά από τα επίσημα κανάλια της NASA.

Οι θεατές στην Ελλάδα μπορούν να την παρακολουθήσουν:

από το κανάλι της NASA στο YouTube

μέσω της πλατφόρμας NASA+

Η μετάδοση ενδέχεται να είναι διαθέσιμη και μέσω πηρεσιών streaming όπως Amazon Prime, Apple TV, Netflix, HBO Max, Peacock και Roku, ανάλογα με την πλατφόρμα και τη χώρα.

Η ζωντανή μετάδοση ξεκινά στις 02:30 ώρα Ελλάδας και θα συνεχιστεί έως ότου οι αστροναύτες εξέλθουν με ασφάλεια από την κάψουλα και μεταφερθούν στο πλοίο USS John P. Murtha.

Ένα ιστορικό ταξίδι

Η αποστολή μετέφερε τέσσερις αστροναύτες, τρεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έναν από τον Καναδά, οι οποίοι έγιναν οι πρώτοι άνθρωποι που ταξίδεψαν πέρα από τη χαμηλή τροχιά της Γης από το τέλος του προγράμματος Apollo το 1972.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε την 1η Απριλίου από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, με την κάψουλα Orion, σε μια δοκιμαστική αποστολή που ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, το σκάφος έφτασε σε απόσταση άνω των 400.000 χιλιομέτρων από τη Γη, ξεπερνώντας το ρεκόρ της αποστολής Apollo 13, ενώ πέρασε σε απόσταση περίπου 6.500 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της Σελήνης.

Η κάψουλα Orion θα εισέλθει στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα περίπου 38.400 χιλιομέτρων την ώρα, αντέχοντας ακραίες θερμοκρασίες κατά την επανείσοδο. Θα ακολουθήσει σύντομη διακοπή επικοινωνίας, πριν ανοίξουν τα αλεξίπτωτα για την τελική επιβράδυνση.

Μετά την προσεδάφιση, το πλήρωμα θα μεταφερθεί αεροπορικώς στο USS John P. Murtha για ιατρικούς ελέγχους.

Το επόμενο βήμα

Η επιτυχία της αποστολής θεωρείται κρίσιμη για το πρόγραμμα Artemis, με στόχο την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη τα επόμενα χρόνια. Η επόμενη φάση περιλαμβάνει δοκιμές σύνδεσης με σεληνιακό σκάφος, ενώ η πρώτη επανδρωμένη προσελήνωση προγραμματίζεται για το 2028.

Με πληροφορίες από Astronomy.com