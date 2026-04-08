Artemis II: Το πλήρωμα της αποστολής περιγράφει πώς ένιωσε καθώς πετούσε μπροστά από τη Σελήνη

Οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II της NASA περιέγραψαν τα έντονα συναισθήματα που ένιωσαν καθώς πέταξαν πάνω από τη Σελήνη, φωτογραφίζοντας κρατήρες πρόσκρουσης, ρωγμές και κορυφογραμμές, πριν ξεκινήσουν το μακρύ ταξίδι της επιστροφής στη Γη.

Μεταξύ των πολυαναμενόμενων εικόνων που κατέγραψε το πλήρωμα, το οποίο εργάστηκε σε ζεύγη στα παράθυρα της κάψουλας «Orion», περιλαμβάνονται εκείνες της Γης που ανατέλλει πίσω από τη Σελήνη, μιας ηλιακής έκλειψης, καθώς και τμημάτων της λεκάνης πρόσκρουσης «Orientale», πλάτους 590 μιλίων (950 χλμ.), τα οποία δεν είχαν παρατηρηθεί ποτέ με γυμνό μάτι.

Περισσότερες εικόνες αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τις καφέ, πράσινες και πορτοκαλί αποχρώσεις που ανέφεραν οι αστροναύτες ότι είδαν στο κατά τα άλλα γκριζωπό σεληνιακό τοπίο, αλλά και για πιθανές λεπτές στρώσεις σεληνιακής σκόνης που ίσως διακρίθηκαν κατά τη διάρκεια της «ανατολής της Γης». Αφού πέρασαν από την αθέατη πλευρά της Σελήνης τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελλάδος) - ελιγμός που διέκοψε την επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου για 40 λεπτά - οι τέσσερις αστροναύτες κατευθύνονται πλέον με μεγάλη ταχύτητα πίσω προς τη Γη. Το ταξίδι της επιστροφής, μήκους περίπου 400.000 χιλιομέτρων, αναμένεται να ολοκληρωθεί με προσθαλάσσωση κοντά στο Σαν Ντιέγκο το βράδυ της Παρασκευής (ώρα ανατολικών ΗΠΑ).

«Ένιωθα σαν να περπατούσα εκεί κάτω»

Η αστροναύτης Christina Koch, η πρώτη γυναίκα που ταξίδεψε γύρω από τη Σελήνη, περιέγραψε την εμπειρία ως βαθιά συγκινητική: «Ένιωσα ένα συντριπτικό συναίσθημα βλέποντας τη Σελήνη. Κράτησε μόνο ένα-δύο δευτερόλεπτα, αλλά ήταν σαν να με "έριξε" ξαφνικά μέσα στο σεληνιακό τοπίο και να έγινε πραγματικό».

Ιδιαίτερη εντύπωση της έκαναν οι φωτεινοί, νέοι κρατήρες που «λάμπουν σαν μικρές τρύπες σε ένα φωτιστικό». Ο συνάδελφός της Victor Glover, ο πρώτος μαύρος αστροναύτης που ταξίδεψε πέρα από χαμηλή γήινη τροχιά, πρόσθεσε: «Ήταν πολύ συγκινητικό να κοιτάζεις έξω από το παράθυρο. Ένιωθα σαν να περπατούσα εκεί κάτω, πάνω στην επιφάνεια».

Η αποστολή ξεκίνησε την 1η Απριλίου από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα, με τον πύραυλο Space Launch System. Στο πλήρωμα συμμετέχουν επίσης ο Jeremy Hansen και ο Reid Wiseman.

«Έκανα μια μικρή προσευχή και μετά συνέχισα τη δουλειά»

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Hansen εξήγησε ότι η πλευρά της Σελήνης που «βλέπει» τη Γη έχει επηρεαστεί έντονα από τη βαρυτική της έλξη, δημιουργώντας τις γνωστές σκοτεινές «θάλασσες», σε αντίθεση με την αθέατη πλευρά που είναι πολύ πιο διαφορετική μορφολογικά.

Για τη διάρκεια των 40 λεπτών χωρίς επικοινωνία, ο Glover είπε: «Έκανα μια μικρή προσευχή και μετά συνέχισα τη δουλειά. Κατέγραφα επιστημονικές παρατηρήσεις της αθέατης πλευράς της Σελήνης». Όπως σημείωσε, ήταν η στιγμή που βρέθηκαν πιο μακριά από τη Γη και πιο κοντά στη Σελήνη, επιτρέποντας τις πιο λεπτομερείς παρατηρήσεις.

Ο Wiseman περιέγραψε και την εντυπωσιακή έκλειψη που παρακολούθησαν: είδαν τη φωτεινή κορώνα του Ήλιου, ενώ παράλληλα διακρίνονταν ευθυγραμμισμένοι πλανήτες, ανάμεσά τους και ο Άρης. «Όλοι σχολιάσαμε πόσο συναρπαστικό είναι να βλέπεις την ανθρωπότητα να γίνεται ένα είδος που ζει σε δύο πλανήτες», είπε.

Ρεκόρ απόστασης από τη Γη

Τη Δευτέρα, το πλήρωμα έσπασε το ρεκόρ απόστασης από τη Γη για ανθρώπους, φτάνοντας τα 252.756 μίλια, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του Apollo 13 το 1970. Στην πιο κοντινή τους προσέγγιση, έφτασαν περίπου 6.500 χιλιόμετρα από την επιφάνεια της Σελήνης.

Οι επιστήμονες της αποστολής ανέφεραν επίσης ότι καταγράφηκαν τουλάχιστον τέσσερις - και πιθανώς έως έξι - «λάμψεις πρόσκρουσης», που προκαλούνται από μικρομετεωρίτες που χτυπούν τη σεληνιακή επιφάνεια. Παράλληλα, οι παρατηρήσεις για χρώματα στην περιοχή του κρατήρα Aristarchus αναμένεται να βοηθήσουν στην κατανόηση της χημικής σύστασης της Σελήνης.

Σε τεχνολογικό επίπεδο, η αποστολή κατέγραψε σημαντική πρόοδο στις οπτικές επικοινωνίες: μέσα σε λίγο περισσότερο από 45 λεπτά, η ομάδα εδάφους έλαβε 20 gigabytes δεδομένων - πολύ περισσότερα σε σχέση με τα παραδοσιακά ραδιοσυστήματα.

Η κάψουλα θα επιστρέψει στη Γη αφού απορρίψει το τμήμα που παρείχε ενέργεια και ώθηση. Το πιο επικίνδυνο στάδιο θα είναι η επανείσοδος στην ατμόσφαιρα, όταν θα εισέλθει με ταχύτητα άνω των 32.000 χιλιομέτρων/ώρα, με τη θερμική ασπίδα να φτάνει θερμοκρασίες πάνω από 1.600°C.

Με πληροφορίες από Guardian