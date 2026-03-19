Artemis II: Ο πύραυλος κατευθύνεται στην εξέδρα εκτόξευσης ενόψει της αποστολής στη Σελήνη

Η NASA αναμένεται σήμερα, Πέμπτη 19 Μαρτίου, να μεταφέρει τον πύραυλο της αποστολής Artemis ΙΙ προς την εξέδρα εκτόξευσης, με τη διαδικασία να ξεκινά περίπου στις 20:00 το απόγευμα τοπική ώρα (03:00 το πρωί ώρα Ελλάδος) και να διαρκεί έως και 12 ώρες.

Σε νεότερη ενημέρωση, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στο αρχικό της χρονοδιάγραμμα, χάρη στην ταχύτερη ολοκλήρωση εργασιών στο συγκρότημα του πυραύλου.

Artemis II: Μικρή καθυστέρηση λόγω τεχνικού ζητήματος

Ο πύραυλος Space Launch System (SLS) της αποστολής Artemis II βρισκόταν στο Κτίριο Συναρμολόγησης Οχημάτων (VAB) στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα, μετά την επιστροφή του από την εξέδρα εκτόξευσης τον περασμένο μήνα.

Αρχικά, η NASA σχεδίαζε την εκτόξευση εντός Μαρτίου, ωστόσο προέκυψαν τεχνικές ανάγκες κατά τις δοκιμές πριν την εκτόξευση, οι οποίες μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μόνο εντός του υπόστεγου.

Το βασικό πρόβλημα εντοπίστηκε σε καλωδίωση του συστήματος τερματισμού πτήσης, η οποία χρειάστηκε αντικατάσταση. Αν και η εργασία ολοκληρώθηκε, προστέθηκε χρόνος στη λίστα ελέγχων, οδηγώντας σε μικρή καθυστέρηση.

Παρά την αναβολή, η NASA διαβεβαιώνει ότι δεν επηρεάζεται το χρονοδιάγραμμα της εκτόξευσης, η οποία παραμένει προγραμματισμένη για το διάστημα 1 - 6 Απριλίου.

Artemis II: Η πρώτη επανδρωμένη αποστολή μετά από δεκαετίες

Η αποστολή Artemis II αποτελεί την πρώτη επανδρωμένη πτήση του προγράμματος Artemis και την πρώτη αποστολή με αστροναύτες σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη μετά από περισσότερα από 50 χρόνια.

Στο πλήρωμα συμμετέχουν οι αστροναύτες της NASA Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch, καθώς και ο Καναδός Jeremy Hansen. Η αποστολή θα διαρκέσει περίπου 10 ημέρες και έχει στόχο να δοκιμάσει κρίσιμες τεχνολογίες για μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές, όπως συστήματα υποστήριξης ζωής στο βαθύ διάστημα.

Το Artemis 2 αποτελεί βασικό βήμα για τις επόμενες αποστολές του προγράμματος, που στοχεύουν στην επιστροφή ανθρώπων στη σεληνιακή επιφάνεια και στη δημιουργία μόνιμης παρουσίας εκεί.

Η NASA σχεδιάζει να αναπτύξει ένα σύστημα παρόμοιο με αυτό του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, με συνεχείς αποστολές και υποστήριξη πληρωμάτων.

Αρχικά, η αποστολή Artemis III προοριζόταν για προσελήνωση το 2028, ωστόσο το χρονοδιάγραμμα έχει αναθεωρηθεί. Πλέον, η πρώτη επιστροφή αστροναυτών στη Σελήνη μετατίθεται για την αποστολή Artemis 4, επίσης με στόχο το 2028.

Η NASA σκοπεύει να μεταδώσει ζωντανά τη διαδικασία, η οποία αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά στάδια πριν από κάθε αποστολή.

Με πληροφορίες από Space