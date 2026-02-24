Artemis II: Νέο τεχνικό πρόβλημα καθυστερεί τη σεληνιακή αποστολή της NASA

Η πρώτη επανδρωμένη αποστολή της NASA γύρω από τη Σελήνη εδώ και μισό αιώνα, το Artemis II, αντιμετωπίζει νέα καθυστέρηση, καθώς τεχνικό πρόβλημα στον πύραυλο SLS απαιτεί επιπλέον ελέγχους και εργασίες.

Η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι διαπιστώθηκε δυσλειτουργία στη ροή ηλίου στο ανώτερο τμήμα του πυραύλου. Το ήλιο χρησιμοποιείται για την πίεση των δεξαμενών καυσίμου και για τον καθαρισμό γραμμών προώθησης, άρα θεωρείται κρίσιμο για την ασφαλή προετοιμασία της εκτόξευσης. Με αυτά τα δεδομένα, η NASA αποφάσισε να απομακρύνει τον πύραυλο από την εξέδρα και να τον μεταφέρει πίσω στο κτίριο συναρμολόγησης για εργασίες, κάτι που πρακτικά βγάζει από τον σχεδιασμό την εκτόξευση στις αρχές Μαρτίου.

Η εξέλιξη ήρθε λίγες ημέρες μετά το τελευταίο μεγάλο τεστ ανεφοδιασμού, τη λεγόμενη wet dress rehearsal, το οποίο είχε ολοκληρωθεί την Πέμπτη και είχε παρουσιαστεί ως επιτυχές. Στην προηγούμενη δοκιμή, στις αρχές Φεβρουαρίου, είχαν εμφανιστεί διαρροές υδρογόνου, πρόβλημα που ταλαιπωρεί το πρόγραμμα Artemis εδώ και χρόνια, και η NASA είχε αντικαταστήσει δύο στεγανοποιητικά στοιχεία στις γραμμές καυσίμου για να το περιορίσει. Στη νεότερη δοκιμή, οι διαρροές έδειξαν να είναι υπό καλύτερο έλεγχο, αν και οι τεχνικοί κατέγραψαν απροσδόκητη υγρασία κοντά στα σημεία των επισκευών χωρίς να έχουν ξεκάθαρη εξήγηση για την προέλευσή της.

Artemis II: Άγνωστη παραμένει η αιτία του προβλήματος

Το πρόβλημα με το ήλιο εμφανίστηκε μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής και προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία. Ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, ανέφερε ως πιθανά σενάρια ένα ελαττωματικό φίλτρο ανάμεσα στον εξοπλισμό εδάφους και τον πύραυλο, μια βαλβίδα που δεν λειτουργεί σωστά ή ζήτημα στο σύστημα γρήγορης αποσύνδεσης, τη γραμμή που αποχωρίζεται τον πύραυλο στη στιγμή της απογείωσης. Σε κάθε περίπτωση, υποστήριξε ότι πρόσβαση και επισκευή μπορούν να γίνουν μόνο στο κτίριο συναρμολόγησης.

Η NASA πλέον στοχεύει σε εκτόξευση όχι νωρίτερα από τον Απρίλιο. Έχει αναφέρει ως πιθανές ημερομηνίες την 1η, 3η, 4η, 5η, 6η και 30ή Απριλίου, ενώ εξετάζονται και παράθυρα τον Μάιο και τον Ιούνιο. Η υπηρεσία εκτιμά ότι η έγκαιρη προετοιμασία για την επιστροφή του πυραύλου στο κτίριο συναρμολόγησης μπορεί να διατηρήσει ζωντανό το σενάριο του Απριλίου, ανάλογα με το τι θα δείξουν τα δεδομένα και πόσο γρήγορα θα ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Το Artemis II προβλέπει πτήση γύρω από τη Σελήνη χωρίς προσελήνωση, με πλήρωμα τους Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ από τη NASA και τον Τζέρεμι Χάνσεν από την καναδική διαστημική υπηρεσία. Αν πραγματοποιηθεί, θα είναι η πρώτη φορά από το τέλος του προγράμματος Apollo, το 1972, που άνθρωποι θα ταξιδέψουν ξανά στο βαθύ Διάστημα.

Ωστόσο, η επιστροφή του SLS στο κτίριο συναρμολόγησης ανοίγει νέο κύκλο ανησυχίας. Η μεταφορά γίνεται με ειδική κινητή πλατφόρμα σε διαδρομή περίπου 8 μιλίων και απαιτεί πολλές ώρες. Στελέχη της NASA έχουν παραδεχτεί ότι η διαδικασία μετακίνησης μπορεί να προκαλεί καταπονήσεις που επιβαρύνουν, μεταξύ άλλων, και τα σημεία όπου εμφανίζονται οι διαρροές υδρογόνου.

Ακόμη κι αν λυθεί το θέμα του ηλίου, η NASA ενδέχεται να χρειαστεί νέα δοκιμή ανεφοδιασμού πριν δώσει τελικό «πράσινο φως». Και αν προκύψουν πρόσθετα προβλήματα, δεν αποκλείεται να χαθεί και το παράθυρο του Απριλίου, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν. Στην προετοιμασία της αποστολής Artemis I το 2022, ο πύραυλος απομακρύνθηκε από την εξέδρα τρεις φορές και η τελική εκτόξευση έγινε μήνες μετά την πρώτη μεταφορά του.

Με πληροφορίες από CNN