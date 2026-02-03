Artemis II: Η NASA ανέβαλε την εκτόξευση λόγω τεχνικών προβλημάτων

Η NASA ανέβαλε την αποστολή Artemis II, την πρώτη επανδρωμένη πτήση γύρω από τη Σελήνη εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια, μετά την εμφάνιση τεχνικών προβλημάτων σε κρίσιμη δοκιμή του νέου πυραύλου της.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία σκόπευε να εκτοξεύσει την αποστολή από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο ανακοίνωσε ότι η εκτόξευση μετατίθεται για τον Μάρτιο, χωρίς να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Κατά τη διάρκεια της λεγόμενης «γενικής δοκιμής υγρών», που προσομοιώνει την ημέρα της εκτόξευσης, οι μηχανικοί εντόπισαν διαρροή υδρογόνου από το σύστημα του πυραύλου Space Launch System. Παράλληλα παρουσιάστηκε πρόβλημα σε βαλβίδα που συνδέεται με την κάψουλα Orion, όπου θα διαμείνουν και θα εργαστούν οι τέσσερις αστροναύτες στη δεκαήμερη αποστολή.

Η NASA ανέφερε ότι οι ομάδες αντιμετώπισαν αρκετές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της διήμερης δοκιμής και ότι θα προχωρήσουν σε πλήρη αξιολόγηση των δεδομένων πριν καθοριστεί νέο χρονοδιάγραμμα. Ο πύραυλος έχει ύψος 98 μέτρα και πρόκειται για τον ισχυρότερο που έχει κατασκευάσει ποτέ η υπηρεσία.

Η αναβολή αποτελεί πλήγμα για το πλήρωμα, το οποίο βρισκόταν ήδη σε καραντίνα σχεδόν δύο εβδομάδων, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ασθένειας πριν από την εκτόξευση. Με τη νέα καθυστέρηση, η NASA ανακοίνωσε ότι οι αστροναύτες θα μπουν εκ νέου σε καραντίνα περίπου δύο εβδομάδες πριν από το επόμενο διαθέσιμο παράθυρο εκτόξευσης. Η υπηρεσία έχει αναφέρει ότι υπάρχουν εναλλακτικές ημερομηνίες μεταξύ Φεβρουαρίου και τέλους Απριλίου.

Η Artemis II θα είναι η δεύτερη πτήση του πυραύλου SLS, μετά την μη επανδρωμένη αποστολή Artemis I το 2022, η οποία είχε επίσης αντιμετωπίσει προβλήματα διαρροών υδρογόνου στις δοκιμές. Στην επερχόμενη αποστολή, οι αστροναύτες δεν θα τεθούν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, αλλά θα πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι περίπου 685.000 μιλίων, περνώντας γύρω από αυτήν και επιστρέφοντας στη Γη. Θα είναι η πρώτη τέτοια αποστολή από το Apollo 17 το 1972.

Στο πλήρωμα συμμετέχουν οι Αμερικανοί αστροναύτες Ριντ Γουάιζμαν, που έχει οριστεί διοικητής της αποστολής, Κριστίνα Κοχ και Βίκτορ Γκλόβερ, καθώς και ο Καναδός Τζέρεμι Χάνσεν. Η Κοχ και ο Γκλόβερ θα γίνουν η πρώτη γυναίκα και το πρώτο άτομο έγχρωμης καταγωγής αντίστοιχα που θα ταξιδέψουν πέρα από τη χαμηλή γήινη τροχιά, ενώ ο Χάνσεν θα είναι ο πρώτος μη Αμερικανός αστροναύτης που θα φτάσει τόσο μακριά από τη Γη.

Η αποστολή θεωρείται κομβική για το πρόγραμμα Artemis, καθώς ανοίγει τον δρόμο για την Artemis III, η οποία έχει στόχο την προσελήνωση αστροναυτών κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης και τη μακροπρόθεσμη ανθρώπινη παρουσία στην επιφάνειά της.

Με πληροφορίες από Guardian